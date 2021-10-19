Вы недавно заинтересовались игрой Axie Infinity или уже играете в нее? Тогда у нас отличные новости: теперь вы можете купить Axie Infinity Shards (AXS) и Smooth Love Potions (SLPs) на Paxful.

Перейдите на страницу продажи, выберите Ronin: AXS или Ronin: SLP в качестве способа оплаты, найдите подходящее предложение и откройте сделку. Теперь вы можете создать сильную команду Axie с помощью биткоина (BTC), Ethereum (ETH) и Tether (USDT).

Не знакомы с правилами игры? Чтобы помочь вам, мы составили руководство по Axie Infinity. Читайте дальше, чтобы узнать подробности.

Что такое Axie Infinity?

Axie Infinity — это NFT-игра, созданная вьетнамским разработчиком Sky Mavis в 2018 году, в которой существа под названием Axie сражаются друг с другом. Игра доступна на устройствах Android и обычных компьютерах. В ней нужно составить команду из трех Axie, которые сражаются с компьютерными врагами (PvE) или другими игроками (PvP).

Вы собираете Smooth Love Potions (SLP), которые также можно покупать и продавать на биржах, как криптовалюту. Вы также можете зарабатывать SLP, выигрывая сражения с PvE и PvP.

Кроме того, в игре также есть Axie Infinity Shards (AXS) — токены управления для игры Axie Infinity, а также ее будущих игр. Для разведения новых Axies вам нужны как AXS, так и SLP.

В игру также встроена система использования энергии, которая пригодится вам для получения SLP в режиме “Арена”. Это значит, что как только у вас закончится энергия, у вас будет меньше возможностей добывать SLP. Однако чем больше у вас Axie, тем больше у вас энергии, и тем быстрее она будет пополняться.

3-9 Axie: 20 единиц энергии; +5 единиц энергии каждые 6 часов

10-19 Axie: 40 единиц энергии; +5 единиц энергии каждые 3 часа

20+ Axie: 60 единиц энергии; +5 единиц энергии каждые 2 часа

Поскольку каждый Axie является невзаимозаменяемым токеном (NFT), его можно покупать и продавать на маркетплейсе Axie. Если вдруг вам интересно, сколько вы можете заработать на продаже Axie: самая дорогая сделка была заключена в конце 2020 года, когда “тройной мистик” Axie по имени Angel был продан за 300 ETH, что на тот момент составляло около 120 000 USD.

Как зарабатывать в Axie Infinity

Чтобы зарабатывать в этой игре, вам нужно добывать SLP. Для этого вам нужно сделать следующее:

Выполнить квест : зайти в игру, пройти 10 уровней в режиме “Приключения” и 5 игр в режиме “Арена” — это принесет вам 25 SLP

Приключения (PvE) : зарабатывайте до 50 SLP ежедневно, выполняя PvE-миссии (“ Руины “).

Арена (PvP) : Чтобы участвовать в этих сражениях, вам нужно использовать свою энергию. Количество SLP , которые вы можете выиграть, зависит от вашего рейтинга. Вы начинаете зарабатывать SLP, когда ваш рейтинг превышает 800 (1 SLP за победу), а максимальный заработок составляет 20 SLP за победу (при рейтинге 1,750+).

Чтобы вывести свой заработок, вы можете выбрать один из следующих вариантов:

Обменять свои SLP -токены : Обменяйте свои SLP -токены на криптовалюту и выведите любым удобным для вас способом. Вот как это можно сделать на Paxful: Сначала конвертируйте свои SLP в BTC/USDT/ETH. Чтобы сделать это, перейдите на страницу “Купить биткоин / Ethereum / Tether ” и выберите Ronin: SLP в качестве способа оплаты . После конвертации в криптовалюту перейдите на страницу “Продать биткоин / Ethereum / Tether ” и продайте свою криптовалюту, используя электронный кошелек, дебетовую или кредитную карту, банковский перевод, подарочную карту или другой доступный способ оплаты.

Разводить новых Axie — Переведите свои AXS и SLP обратно на платформу и вырастите новых Axie на продажу. Вот как вы можете вывести свой заработок на Paxful: Когда вы продаете Axie на маркетплейсе, вы получаете оплату в Wrapped ETH (WETH) . Конвертируйте их обратно в ETH, отправив WETH на свой MetaMask c помощью Ronin Bridge. Отправьте ETH на свой кошелек Paxful. Продайте ETH на Paxful, используя любой из 400+ способов оплаты.

Войти в число лучших : вы можете зарабатывать AXS, если войдете в 1000 лучших игроков в мире.

*Примечание: Не забудьте оставить немного ETH на своем кошельке, чтобы оплатить комиссию за газ .

Разведение Axie

В разведении Axie нет ничего сложного: для этого вам нужны AXS и SLP, и каждого Axie можно скрещивать 7 раз, причем число скрещиваний будет отображаться под Axie (0/7, 1/7 и т. д.). Чем чаще вы скрещиваете Axie, тем больше SLP вам понадобится (см. таблицу ниже). Кроме того, чем больше раз Axie были использованы для разведения, тем дешевле они стоят.

Число скрещиваний Цена SLP 1 600 2 900 3 1500 4 2400 5 3900 6 6300 7 10200

Однако для скрещивания всегда требуется 1 AXS, и число скрещиваний не влияет на количество AXS. Это значит, что даже Axie с большим числом скрещиваний все равно могут соревноваться и приносить вам SLP.

Как составить команду

Чтобы зарабатывать в Axie Infinity, вам нужно собрать хорошую команду. Чем сильнее ваша команда, тем чаще вы будете побеждать. Чем чаще вы побеждаете, тем больше SLP вы зарабатываете.

Как и в игре Pokémon, каждый Axie принадлежит к определенному типу, у которого есть преимущества и недостатки. Если вы атакуете, используя преимущества своего типа, вы нанесете на 15% больше ущерба. Если же вы атакуете, используя недостаток своего типа, это причинит на 15% меньше ущерба. Axie бывают девяти типов: Reptile, Plant, Dusk, Aquatic, Bird, Dawn, Beast, Bug и Mech.

Dusk , Plant и Reptile побеждают Axie из категорий Dawn , Bird и Aquatic

Dawn , Bird и Aquatic побеждают Axie из категорий Mech , Bug и Beast

Mech , Bug и Beast побеждают Axie из категорий Dusk , Plant и Reptile

Для начала вы можете собрать такие вариации:

Bird, Beast, Plant

Aqua, Beast, Plant

Aqua, Aqua, Plant

Reptile, Beast, Plant (текущая мета, но может стать дороже)

Reptile, Aqua, Plant (текущая мета, но может стать дороже)

*Примечание: “мета” — это согласованная сообществом стратегия

Как купить первого Axie на Paxful

Готовы сделать шаг в мир Axie Infinity? Вот что вам для этого нужно:

Аккаунт Paxful

Аккаунт MetaMask и соответствующее расширение Chrome

Кошелек Ronin и соответствующее расширение Chrome

Прежде всего вам нужно купить Ethereum (ETH) на Paxful. На платформе доступно около 400 способов оплаты, так что вы просто выбираете самый подходящий и открываете сделку. После покупки ETH вы переводите их на свой MetaMask.

Для этого нажмите Кошелек на главной странице Paxful и выберите опцию Отправить.

Теперь вам нужно пополнить свой кошелек MetaMask: для этого укажите свой адрес кошелька.

После того как вы отправите средства, подождите несколько минут, пока ваша транзакция обрабатывается.

После обработки транзакции баланс вашего кошелька MetaMask будет пополнен.

Теперь вы можете отправить ETH на свой кошелек Ronin с помощью Ronin Bridge, который позволяет вам конвертировать ETH в Wrapped ETH (WETH).

А сейчас вы можете купить Axie на маркетплейсе — просто не забудьте оставить немного ETH на своем кошельке MetaMask, чтобы покрыть комиссию за газ.

С помощью Paxful вы можете покупать Axie за BTC/ETH/USDT, используя при этом более 400 способов оплаты. Это работает в обе стороны: если вы хотите выйти, Paxful предоставит вам такую возможность.

Что дальше?

Что означает успех Axie Infinity для крупных игровых студий? Адаптируются ли они к такой модели? Начнут ли использовать NFT в играх? Как игровая индустрия будет выглядеть через пару лет? Сейчас трудно найти ответы на эти вопросы, но судя по успеху таких игр, как Axie Infinity, в этой сфере грядут перемены.

* Содержание этой статьи носит исключительно информационный характер. Данную информацию нельзя рассматривать в качестве консультации по инвестиционным, финансовым или другим вопросам. Paxful не имеет никакого отношения к Axie Infinity. Все товарные знаки и торговые марки принадлежат только их владельцам.