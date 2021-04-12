Курс биткоина продолжает расти, и мы решили пересмотреть наши комиссии на внутренние переводы, чтобы вам было легче отправлять криптовалюту. Внутренний перевод — это отправка криптовалюты с одного кошелька Paxful на другой.

Что изменилось? Теперь каждый месяц вы можете отправлять криптовалюту на сумму до 1000 USD с одного кошелька Paxful на другой кошелек Paxful без комиссии.

После достижения лимита в 1000 USD с вас будет взиматься комиссия в размере 1 USD или 1% от суммы перевода (в зависимости от того, что больше).

Раньше вы могли совершать только 5 внутренних переводов в месяц без комиссии. Наша цель — сделать так, чтобы нашим пользователям было как можно удобнее использовать кошелек Paxful. Это обновление предоставит вам больше возможностей для использования криптовалюты.

Войдите в свой аккаунт Paxful и начните торговать и отправлять средства!

Примечание: это обновление не затрагивает комиссии за внешние переводы.