Более 7 млн пользователей Paxful теперь могут переводить биткоины за считанные секунды

Ведущая международная P2P-платформа Paxful объявила о своей интеграции с сетью Lightning. Более семи миллионов пользователей Paxful теперь смогут по достоинству оценить преимущества сети Lightning — системы, основанной на сети биткоин (BTC). Lightning позволяет переводить биткоины практически мгновенно, причем с более низкой комиссией.

Эта новая технология теперь интегрирована в платформу Paxful, и комиссии за такие транзакции намного ниже, чем за обычные переводы биткоинов. Когда вы отправляете или получаете биткоины через сеть Lightning с помощью своего кошелька Paxful, вы используете свой баланс точно так же, как и при обычных переводах в сети биткоин. Все транзакции обрабатываются за несколько секунд. Пользователи Paxful могут использовать сеть Lightning как для проведения сделок с другими пользователями, так и для оплаты за товары и услуги.

Рэй Юсеф, исполнительный директор и соучредитель Paxful, сказал: “Нет никаких сомнений, что биткоин — это лучшее финансовое решение для тех, кто поддерживает экономический прогресс. Однако чтобы биткоин мог достичь успеха и завоевать всемирное признание, нам нужно решить вопрос с масштабируемостью. В этом плане мы возлагаем большие надежды на сеть Lightning, которая позволяет ускорить и удешевить микроплатежи. Теперь вы даже можете купить чашку кофе за биткоины. Потребители, компании и банки пытаются найти решение, которое станет связующим элементом, и у Lightning есть что им предложить. Мы гордимся, что Paxful стал одной из первых P2P-платформ, предоставивших своим пользователям доступ к этой технологии. Это сервис, который на самом деле ориентирован на финансовую свободу”.

Артур Шабак, операционный директор и соучредитель Paxful, сказал: “Сеть Lightning помогла нам вывести нашу работу с Paxful на новый уровень. По сути, сначала биткоин считался платежным средством. Теперь семь миллионов пользователей Paxful могут совершать микроплатежи, причем намного дешевле и быстрее, чем в обычной биткоин-сети. Нам не терпится узнать, как наши пользователи будут применять Lightning, и мы думаем, что теперь популярность биткоина еще больше возрастет”.

Элизабет Старк, директор и соучредитель Lightning Labs, сказала: “Биткоин предоставляет равные финансовые возможности всем жителям планеты, и наибольший интерес к нему проявляют развивающиеся рынки. Lightning Labs разрабатывает технологии, с помощью которых миллиарды получат доступ к биткоину, и интеграция с Paxful — огромный шаг на пути к достижению этой цели. Мы рады приветствовать миллионы новых пользователей Paxful, которые теперь смогут мгновенно и недорого отправлять средства в любую точку мира. Иными словами, нас становится все больше!”

Компания Paxful была создана в 2015 году и с тех пор достигла впечатляющих результатов. Ее главный офис находится в Нью-Йорке, а другие подразделения — в Эстонии, России и на Филиппинах. За последние 12 месяцев число сотрудников Paxful удвоилось и теперь составляет более 400 человек.

О Paxful

Paxful — это пиринговая финансовая платформа, где пользователи могут совершать платежи и транзакции, переводить средства, а также покупать и продавать криптовалюту. Компанию Paxful основали Рэй Юсеф и Артур Шабак в 2015 году. Ее миссия — предоставить всем людям равный доступ к финансовым услугам независимо от их социального положения или страны проживания. Более семи миллионов человек покупают и продают биткоины (BTC), Ethereum (ETH) и Tether (USDT) на Paxful, используя более 400 способов оплаты.

Рэй Юсеф, соучредитель и исполнительный директор Paxful, основал фонд Built with Bitcoin, чтобы предоставить доступ к образованию и питьевой воде тем, кто в этом нуждается. К настоящему времени фонд построил шесть школ (две в Руанде, две в Кении и две в Нигерии). Фонд Built with Bitcoin финансируется компанией Paxful и криптовалютным сообществом.

Контакты для СМИ

Кристина Баннан (Kristina Bannan), заместитель директора, отдел по связям с общественностью, Paxful

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О Lightning Labs

Lightning Labs помогает разработчикам интегрировать решения для цифровой валюты, которые позволяют проводить мгновенные и недорогие биткоин- транзакции.