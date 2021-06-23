Представляем вам индикатор статуса для программы Paxful Trader — инструмент, с помощью которого вы можете узнать, насколько вы близки к получению статуса трейдера-эксперта или опытного трейдера на Paxful.

С помощью этого индикатора вы сможете отслеживать свои успехи, связанные с получением и поддержанием статусов программы Paxful Trader. Вы сможете видеть, какие требования вы уже выполнили, и вам будет легче сконцентрироваться на новых задачах, чтобы получить новые эксклюзивные привилегии.

Требования к получению значка Paxful Trader включают в себя верификацию аккаунта и определенное количество успешных сделок и торговых партнеров. Вот как выглядит индикатор статуса:

Индикатор статуса обновляется ежедневно, поэтому вы легко можете контролировать свои торговые цели. Если вы только начали торговать, все индикаторы и значки будут серого цвета. По мере роста вашей торговой активности они будут становиться синими, а затем, когда вы выполните все требования, — зелеными.

Стоит отметить, что эта функция доступна всем пользователям Paxful — как новым, так и уже зарегистрированным. Чтобы посмотреть индикатор статуса, войдите в свой аккаунт Paxful и перейдите на панель управления.

Готовы получить новый статус? Перейдите на свою панель управления и действуйте. Желаем вам удачных сделок!