Ноябрь полон интересных событий! Во-первых, пользователи Paxful теперь могут торговать криптовалютами, используя внутриигровые товары. У вас есть неиспользованные игровые подарочные карты или внутриигровые предметы? Теперь вы можете обменять их на криптовалюту.

Кроме того, мы знаем, что все геймеры с нетерпением ждут выхода PS5 и Xbox Series X (как мы вас понимаем!). В этом месяце мы проведем розыгрыш, победителям которого достанутся новые игровые приставки и тысячи долларов в биткоинах! В ближайшие недели у нас будет ТРИ розыгрыша. Вот более подробная информация:

Торговый конкурс GameOnPaxful

Этот розыгрыш на сумму 3000 USD идеально подходит для тех, кто хочет обменять внутриигровые предметы на криптовалюту. Чтобы принять участие, вам нужно создать или найти предложение и заключить сделку с оплатой игровыми подарочными картами или внутриигровыми товарами, используя тег GameOnPaxful.

Заключите как можно больше сделок в период с 00:01 10 ноября по 23:59 30 ноября (EST), используя тег GameOnPaxful. Неважно, продаете вы или покупаете, — обе стороны транзакции получают право на участие в розыгрыше. В конце розыгрыша случайным образом будут определены три победителя из числа пользователей, которые заключили больше всего сделок:

$1500 в биткоинах получит верифицированный пользователь, заключивший 11 и более сделок

$1000 в биткоинах получит верифицированный пользователь, заключивший от 6 до 10 сделок

$500 в биткоинах получит верифицированный пользователь, заключивший от 1 до 5 сделок

У вас нет игровых подарочных карт или внутриигровых предметов для сделок? Тогда примите участие в розыгрыше Global Spelling, который пройдет в соцсетях.

Розыгрыш Global Spelling

Работа в команде помогает быстрее достичь цели. С 13 по 15 ноября вы сможете принять участие в нашей игре вместе с другими пользователями. Три счастливчика получат новые приставки PS5, Xbox series X и Nintendo Switch!

Правила просты:

Поставьте лайк под нашим постом о розыгрыше и подпишитесь на нас в соцсетях: Facebook: https://www.facebook.com/Paxful.RU Instagram: https://www.instagram.com/paxful_ru/ Twitter: https://twitter.com/paxful_ru

Найдите последний комментарий под постом и составьте фразу “Game On @Paxful ”, написав в своем комментарии одно из трех слов: “Game,” “On” или “ @Paxful ”

Объясним немного подробнее:

Слова “Game On @Paxful” должны идти друг за другом и не должны прерываться другими словами

Вам нужно сотрудничать с другими пользователями: если вы напишете все три слова сами, это не считается!

Вы можете оставлять сколько угодно комментариев

Мы будем объявлять победителя каждые 24 часа с 00:01 13 ноября по 23:59 15 ноября (EST). Участвовать могут все пользователи Paxful, которые подтвердили свою личность.

Подпишитесь на наши страницы в соцсетях, чтобы получить шанс выиграть новую игровую приставку!

Время играть! Увидимся на Paxful!

Условия акции

Участники должны иметь или создать верифицированный аккаунт Paxful . Не рекомендуем использовать несколько аккаунтов для публикации своих комментариев, так как в этом случае комментарии не будут засчитаны. Paxful вправе заменить приз по своему собственному усмотрению. Передача приза третьей стороне не разрешается. Победители розыгрыша несут ответственность за выплату применимых налогов на приз, если иное не предусмотрено законом. Победители розыгрыша несут все остальные расходы по принятию и использованию приза, которые не упомянуты в настоящем тексте. Сумма приза в биткоинах определяется на основании курса, действительного в момент выдачи приза, по усмотрению Paxful. Если победитель отказывается от какой-либо части приза, он утрачивает на нее право. Имя пользователя на Paxful, адрес биткоин-кошелька победителя и/или его имя в социальной сети будут указаны в список победителей или объявлены иным образом; данная информация будет предоставляться по запросу и в соответствии с требованиями законодательства. Все участники соглашаются следовать этим правилам, так как это является обязательным условием для участия в розыгрыше.

*Данная акция не спонсируется, не поддерживается, не регулируется Facebook, Instagram, Telegram или любой другой социальной сетью. Для участия в акции не требуется совершать покупки. Участникам розыгрыша должно быть не менее 18 лет. Акция не проводится там, где она ограничена или запрещена законом. Участвуя в акции, вы освобождаете компанию Paxful (а также все ее филиалы, дочерние компании, рекламные агентства, партнёров, представителей, агентов, правопреемников, сотрудников, менеджеров и директоров) от ответственности в случае ущерба, болезни, увечья, смерти, потери, тяжбы, претензии или вреда, которые могут прямо или косвенно связаны, будь то по халатности или по другой причине, с (i) участием участника в розыгрыше и его/ее принятием, владением, использованием или неправильным использованием приза или его части; (ii) техническими неполадками любого рода, включая, но не ограничиваясь, неисправностями компьютера, кабеля, сети, аппаратного или программного оборудования; (iii) недоступностью связи по телефону, интернету или иному средству связи; (iv) неправомерным вмешательством другого лица в процесс участия или розыгрыша; (v) программной или человеческой ошибкой, которая может иметь место при организации розыгрыша или обработке заявок.