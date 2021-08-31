После того как компания Tesla объявила, что больше не будет принимать биткоины по экологическим соображениям, многие заговорили о чрезмерном энергопотреблении, которое имеет место при добыче криптовалюты.

Электричество — одна из основных составляющих майнинга биткоинов. По мере распространения биткоина и роста его цены энергозатраты на майнинг тоже должны расти. Не стоит забывать и о сопутствующих выбросах углекислого газа.

Итак, сколько энергии потребляется при майнинге, и насколько это вредно для окружающей среды?

Почему для майнинга нужна энергия

При майнинге BTC майнеры обновляют открытый реестр транзакций — блокчейн. Они получают биткоины за решение сложных криптографических задач, соревнуясь друг с другом. Данный консенсусный механизм основан на доказательстве выполнения работы (PoW).

PoW обеспечивает безопасность сети, которая является децентрализованной, то есть работает без посредников или центрального органа. На решение этих задач уходит много электроэнергии, а по мере роста курса биткоина майнеры наращивают объем своих операций.

Поэтому по всему миру в последнее время появляются майнинг-фермы — гигантские помещения, занятые компьютерами. Они позволяют майнерам повысить свой хешрейт — чем выше хешрейт, тем больше у вас шансов опередить других и решить задачу первым. Конечно, это также значит, что при добыче биткоинов расходуется еще больше электроэнергии.

Защитники окружающей среды обеспокоены прежде всего тем, что с ростом курсы криптовалюты майнинг будет становиться менее эффективным. Если криптовалютный курс продолжит расти, сети потребуется еще больше вычислительной мощности и энергии, чтобы обработать то же самое количество транзакций.

Помимо этого, при майнинге также создается значительное количество электронного мусора. В первую очередь сюда относятся устройства со специализированной интегральной схемой (ASIC), которые используются при майнинге самых популярных криптовалют. В отличие от другого компьютерного оборудования, ASIC невозможно использовать для каких-либо других целей, и они очень быстро устаревают.

Повышение эффективности и прибыльности майнинга

Если вы принимаете решение заняться майнингом, вы должны учитывать расходы на аппаратное оборудование, программное обеспечение, интернет и электроэнергию.

Теперь, когда уже произошло несколько халвингов биткоина, майнеры стараются извлечь еще больше прибыли из своей деятельности. Многие переезжают в другие страны только для того, чтобы заниматься майнингом. Они выбирают места с более холодным климатом, быстрым интернет-соединением и более низкой стоимостью электроэнергии.

С учетом всех этих факторов чаще всего они отдают предпочтение таким странам, как Россия, Эстония, Канада и т.д. Таким образом они стараются максимизировать свою прибыль и снизить расходы.

Сравнение энергопотребления биткоина

Мы знаем, что при майнинге BTC расходуется много электроэнергии, но сколько именно?

Для большей наглядности давайте посмотрим, сколько тераватт-часов (ТВт-ч) тратится за год:

Согласно данным BBC, при майнинге биткоинов потребляется около 121,26 ТВт-ч в год — это превышает электропотребление всей Аргентины за тот же период. Несмотря на то что это не так много по сравнению с такими гигантами, как Китай или США, этот факт нельзя игнорировать.

Однако при этом стоит отметить, что электропотребление биткоина не подразумевает такой же объем выброса углерода. Например, одна единица гидроэлектрической энергии принесет окружающей среде меньше вреда, чем одна единица энергии, полученной при сжигании угля.

Кроме того, сеть биткоин потребляет меньше 10% электроэнергии, расходуемой обычными банковскими системами. При этом важно понимать, что банки обслуживают миллиарды людей. На данный момент трудно провести объективное сравнение, потому что…

Биткоин использует разные виды энергии

Необходимо помнить, что майнеры BTC работают без географической привязки и могут перемещаться туда, где запасы энергии больше. Бывает так, что источники энергии должны находиться недалеко от конечных пользователей. У биткоина нет такого ограничения, поэтому он может задействовать разные виды энергии.

Сочетание разных источников энергии, используемых майнерами BTC, также называется энергобалансом. Вы можете примерно определить энергопотребление биткоина, если посмотрите на хешрейт BTC. Однако выбросы углекислого газа — это другое дело. Чтобы определить их объем, нам нужны точные данные об энергетическом балансе, которые трудно получить. Майнеры не особо распространяются о своих операциях, а примерные показатели использования возобновляемой энергии при майнинге биткоинов существенно различаются.

Кроме того, на подтверждение транзакций расходуется меньше электроэнергии, чем на сам майнинг. Сразу после добычи коина потребность в электроэнергии резко снижается, что еще больше затрудняет определение объема электроэнергии, потребляемой в процессе майнинга.

Объем выделяемого углекислого газа также сложно определить, потому что для некоторых майнинговых операций используется чистая возобновляемая энергия. Возьмем, к примеру, Сальвадор. Недавно La Geo, местная государственная компания по производству геотермальной энергии, объявила о запуске майнинга биткоинов с использованием энергии вулканов. Эта компания работает непосредственно с президентом Сальвадора над “созданием плана, который позволит добывать биткоин, используя дешевую, чистую и возобновляемую на 100% энергию от вулканов без каких-либо вредных выбросов”.

Однако стоит отметить, что майнеры Сальвадора не единственные, кто пробует использовать чистую энергию. Например, в Сибири есть информационный центр, который использует чистую избыточную энергию ГЭС для майнинга биткоинов. Этот информационный центр также создал другие объекты в регионах с источниками возобновляемой энергии и излишками электроэнергии. Майнинговые операции, потребляющие гидроэлектроэнергию, составляют 7% от общего объема операций по добыче биткоинов.

Чтобы снизить выбросы углекислого газа, можно также использовать факельный газ. При добыче нефти большое количество газа выделяется в качестве побочного продукта. Этот факельный газ представляет собой энергию, которая загрязняет окружающую среду. Однако он растрачивается напрасно: поскольку такая энергия сконцентрирована в отдаленных нефтяных шахтах, этот ресурс сложно эффективно использовать с помощью традиционных инструментов.

Майнеры же не привязаны к одному месту, поэтому эта альтернатива могла бы стать решить проблему избыточной энергии.

Экологичное будущее

Несмотря на высокое электропотребление, многие верят, что в будущем майнинговые операции станут более экологически безопасными. По этой причине мелкие и крупные инвесторы стали проявлять интерес к BTC и блокчейну.

По мере распространения криптовалюты вопрос выброса углекислого газа в процессе добычи биткоина будет подниматься еще не раз. Однако не все так плохо. Чем больше людей знают об этой проблеме, тем больше людей пытаются ее решить.

Сейчас трудно сказать что-то определенное — имеющиеся показатели не слишком надежны, некоторые майнеры не хотят делиться информацией о своих операциях, а противники криптовалюты стараются преувеличить ее опасность. Но одно можно сказать наверняка: эта история еще не закончена. По мере развития BTC мы приобретаем знания и находим способы совершенствования этой системы. Кто знает, возможно, скоро наступит день, когда криптовалюта будет добываться исключительно с помощью чистой энергии.