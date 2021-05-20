Мы объединили усилия с Dsdaq, брокером со специализацией в цифровых валютах, чтобы предоставить всем пользователям доступ к преимуществам платформы Paxful. C помощью Dsdaq вы сможете торговать разнообразными финансовыми активами, а также использовать криптовалюту в качестве обеспечения.

Это партнерство позволит инвесторам и криптоэнтузиастам вместе строить свое финансовое будущее: пользователи Paxful откроют для себя новые торговые возможности, а пользователи Dsdaq получат доступ к 350+ способам оплаты.

Кроме того, в честь этого партнерства Dsdaq проведет специальную акцию. Создайте аккаунт, используя ссылку ниже, и получите возможность заработать бонус в размере 20 USD* на свой аккаунт Dsdaq.

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Бонус получат только первые 1000 человек, которые зарегистрируются на сайте, поэтому поторопитесь!

Мы очень рады новому сотрудничеству и надеемся, что оно поможет вам стать более независимыми в финансовом плане.

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