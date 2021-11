: Несколько членов организации по киберспорту, FaZe Clan, поддержали новый альткоин под названием Save the Kids. Они продвигали его с помощью твитов и видеороликов. Люди начали покупать этот коин, а спустя несколько дней его цена упала на 60%. Члены FaZe Clan, участвующие в схеме, “накачали” спрос на Save the Kids, а затем, скорее всего, оставили инвесторов ни с чем. Хотя участники организации отрицают эти обвинения, криптовалюта Save the Kids очень похожа на “памп и дамп”. После этого

участвовавшие в махинации были отстранены или исключены

из FaZe Clan.