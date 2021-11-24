Замечали ли вы, какими агрессивными бывают соцсети? Всякий раз, когда вы заходите на Twitter или YouTube, вас атакует реклама. В таких условиях нужно проявлять большую бдительность и осторожность. На самом деле многие люди сталкиваются с подобными проблемами.

Развитие соцсетей в последние годы привело к росту случаев мошенничества. Это связано с тем, что соцсети могут влиять на ваше восприятие потенциальных инвестиций, поэтому очень важно осторожно относиться к криптоинфлюенсерам и тем, кто обещает небывалую прибыль от неизвестных альткоинов. Некоторые такие схемы получили название “памп и дамп” (накачка и сброс), и если вы не хотите стать жертвой мошенников, прочитайте эту статью до конца. Мы расскажем вам, что такое памп и дамп и как работает этот метод.

Что такое памп и дамп?

Схема “памп и дамп” представляет собой создание искусственного спроса на альткоин, токен или коин с помощью дезинформации и “хайпа”. Мошенники сначала собирают большое количество сомнительных коинов по низкой цене, а затем “накачивают” цену, продвигая эти коины в соцсетях.

Раньше о таких схемах рассказывали лично. С развитием интернета такая информация стала распространяться в соцсетях, на форумах, видеоканалах и других онлайн-ресурсах. Мошенники также работают с инвесторами-инфлюенсерами, предлагая им вознаграждение за создание ажиотажа и повышение цены ненадежного коина.

Как только цена достигает максимума и люди начинают активно скупать эти коины, мошенники и инфлюенсеры “сбрасывают” всю свою криптовалюту, получая огромную прибыль. После такой распродажи цена коина резко падает ниже своего начального уровня. Большинство владельцев коинов не успевают продать свои коины, теряют свои деньги и остаются ни с чем.

Схем “памп и дамп” очень много, и все они незаконны и влекут за собой серьезные последствия (например, крупные штрафы).

Чтобы вам было понятнее, мы приведем пример.

Предположим, всемирно известный рэппер и криптоинфлюенсер Soup Doge рекламирует в Instagram какой-то токен (назовем его MoonSoon). После появления поста Soup Doge цена MoonSoon резко растет. Однако спустя несколько дней разработчики коина начинают продавать все свои акции. Вы не знаете о надвигающейся опасности, поэтому вы не можете продать свои коины, и их цена падает. Вы теряете все свои деньги, и о MoonSoon вы больше не услышите. Вот так иногда могут обманывать криптоинфлюенсеры.

Как работает схема “памп и дамп”?

Почему схемы “памп и дамп” срабатывают? Люди ведь знают о мошенниках, но почему они все равно на это “ведутся”? Просто эти схемы используют так называемый синдром упущенных возможностей. Видя возможную прибыль, инвесторы так воодушевляются, что решают вложить свои средства, не разузнав подробности. Они просто не хотят упустить такой случай и начинают импульсивно скупать активы.

Первичное предложение криптовалюты и “памп и дамп”

Чтобы получить еще больше денег от “накачки и сброса”, мошенники также используют первичные предложения криптовалюты (ICO), похожие на сбор денежных средств. Инвесторы, которые доверяют определенному токену, вкладывают деньги в его развитие. Взамен они получают новые токены, а ICO используют вложения для дальнейшего развития коина.

К сожалению, не все ICO так работают: некоторые из них представляют собой махинации. Многие мошенники избирают своей мишенью инвесторов в ICO, потому что те готовы покупать и имеют для этого средства. Мошенники также используют так называемых “памп-ботов”, которые могут покупать и продавать коины за секунды. Даже в реальном ICO памп-боты могут влиять на токен, инвесторов и начальную цену.

Чтобы понять разницу между безопасным ICO и махинацией, вам нужно знать, что должно быть у ICO. Прежде всего у ICO должны быть официальные документы, в которых содержится информация о проекте и его применении, расписаны требования к завершению проекта и указаны необходимые суммы.

Ненастоящее ICO может обладать следующими признаками:

Нет официальных документов

В документах описывается нереалистичная рабочая модель

Создатели ICO используют чужое имя или ранее участвовали в незаконных действиях

План действий ICO недостаточно подробный или понятный

Код ICO кажется подозрительным

С разработчиками трудно связаться, чтобы задать им вопросы

Возможные схемы “памп и дамп”

Теперь, когда вы знаете, что такое “памп и дамп” и как эти схемы работают, давайте поговорим о конкретных примерах.

FaZe Clan и криптовалюта Save the Kids : Несколько членов организации по киберспорту, FaZe Clan, поддержали новый альткоин под названием Save the Kids. Они продвигали его с помощью твитов и видеороликов. Люди начали покупать этот коин, а спустя несколько дней его цена упала на 60%. Члены FaZe Clan, участвующие в схеме, “накачали” спрос на Save the Kids, а затем, скорее всего, оставили инвесторов ни с чем. Хотя участники организации отрицают эти обвинения, криптовалюта Save the Kids очень похожа на “памп и дамп”. После этого участвовавшие в махинации были отстранены или исключены из FaZe Clan.

Tana Mongeau и TitsCoin: Инфлюенсер Tana Mongeau сделала нечто похожее, когда стала рекламировать свой коин в сторис Instagram . В двух словах, это оказалось еще одной аферой. Она забрала средства инвесторов, которые те вложили в ее сомнительный коин.

Как избежать схем “памп и дамп”

Мы поговорили о примерах, тревожных признаках и принципах работы таких схем. Теперь нам надо узнать, как не стать жертвой этих махинаций. Следуйте нашим рекомендациям, чтобы защитить свои кровно заработанные деньги от мошенников.

Проверяйте информацию

Вы обязательно должны навести справки, прежде чем вкладывать свои средства. Чтобы узнать, является ли альткоин подделкой, посмотрите все официальные документы и поищите информацию о компании, которая финансирует токен.

Слишком хорошо, чтобы быть правдой…

Конечно, так бывает не всегда, но обычно если что-то выглядит слишком хорошо, чтобы быть правдой, значит, вам нужно быть осторожнее. Не стоит доверять суперприбыльным сделкам, которые обещают исполнить все ваши мечты.

Будьте скептиком

Когда участники схемы “памп и дамп” ищут инвесторов, они публикуют маркетинговые материалы и пресс-релизы. Разработчики также могут создать поддельные сайты и страницы в соцсетях, так что не стоит все принимать за чистую монету. Относитесь к их словам и обещаниям скептически. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, найдите более надежный источник информации.

Избегайте криптовалюту от /r/CryptoMoonShots

Если криптовалюта или проект продвигается в этом подразделе Reddit, скорее всего, это махинация. CryptoMoonShots — это закрытый раздел, единственная цель которого — “рекламировать” ненадежные коины. Также не доверяйте коинам с такими названиями, как “elon,” “safe,” или “moon.”

Узнайте, как выглядят схемы “памп и дамп”

Если вы поймете, как выглядят схемы “памп и дамп”, вы сможете обезопасить себя. Внимательно ознакомьтесь с признаками, которые мы перечислили, и посмотрите, есть ли какие-либо из них в проекте, в который вы хотите инвестировать.

Найдите информацию о создателях

Поиск информации о разработчиках поможет вам не только узнать об их навыках и опыте, но и убедиться, что они не являются мошенниками. Обычно на сайтах блокчейн-проектов можно найти имена и фотографии разработчиков, а также ссылки на их страницы в LinkedIn. Так что если вдруг вас обманут, вы будете знать, кто несет за это ответственность.

Безопасность в криптомире

Поскольку альткоины и криптовалюта представляют собой новую область, у мошенников пока еще много возможностей для наживы. Независимо от того, идет ли речь о схеме “памп и дамп” или других видах мошенничества, всегда будьте начеку и остерегайтесь тех, кто хочет использовать вас в своих интересах.

Однако не давайте этим махинациям и схемам остановить вас: в мире есть тысячи надежных и безопасных криптовалютных компаний. Просто будьте внимательны и проверяйте всю информацию, прежде чем вложить свои средства. Знание — сила, поэтому постарайтесь узнать все возможное о проекте, который вас заинтересовал.

* Содержание этой статьи носит исключительно информационный характер. Данную информацию нельзя рассматривать в качестве консультации по юридическим, инвестиционным, финансовым или другим вопросам. Прежде чем принимать какие-либо решения, вам следует самостоятельно проверить все факты и данные и, возможно, посоветоваться со специалистом.