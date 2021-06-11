Если вы хотите приобрести биткоины (BTC), но не хотите торговать, вы можете получить их с помощью так называемого майнинга. Хотите узнать, что это такое? Сейчас мы вам все расскажем.

Что такое майнинг?

Майнинг — это процесс добычи самой популярной криптовалюты в мире. Как шахтеры добывают золото и алмазы в горных шахтах, так и майнеры добывают биткоины, используя специальное оборудование. Отличие заключается в том, что майнерам не нужно спускаться в шахты — весь процесс проходит в цифровом виде.

Для совершения майнинговых операций нужны определенные ресурсы. К ним можно отнести мощные компьютеры, специальное аппаратное оборудование (фермы для майнинга) и программное обеспечение, надежное подключение к интернету и высокий уровень энергопотребления.

Наверное, вам интересно, для чего нужно такое дорогое и мощное оборудование. Дело в том, что майнеры используют все эти ресурсы для решения сложных математических задач, которые нельзя решить простыми способами. Но что представляет из себя сам майнинг?

Как работает майнинг?

Чтобы разобраться в процессе, посмотрим на три основные функции майнинга, ведь он включает в себя не только добычу новых коинов.

💰 Выпуск новых BTC

Фиатные валюты, которые мы используем, печатаются и выпускаются центральными банками, но с биткоином все происходит по-другому. В силу своей децентрализованности биткоин не нуждается в управляющих и контролирующих органах. Майнеры решают сложнейшие математические задачи, используя вычислительную мощность своих устройств. После того как они находят решения, они получают новые BTC в качестве вознаграждения.

Вы можете спросить: сколько времени занимает добыча одного биткоина? При средних энергозатратах у устройства со специализированной интегральной схемой (ASIC) на добычу одного коина уходит около 10 минут. Это значение не зависит от числа майнеров, участвующих в добыче биткоина.

☑️ Подтверждение транзакций в сети

Майнеры подтверждают транзакции в сети, проводя сложные вычисления. Транзакции подтверждаются не по отдельности: майнеры объединяют их в блоки и добавляют в публичную сеть — “блокчейн”.

После выполнения этой задачи майнеры получают вознаграждение “от блокчейна” в виде новых биткоинов, а также майнерскую комиссию (комиссию за транзакцию). Это и есть их доход от майнинга биткоинов, однако размер вознаграждения изменяется в соответствии с замыслом Сатоши Накамото.

После майнинга каждых 210 000 блоков вознаграждение майнеров за добавление и подтверждение новых транзакций уменьшается вдвое. Это явление носит название “халвинг биткоина”, и оно влияет на доход майнеров. Сначала майнеры получали 50 BTC за блок, а сейчас, после третьего халвинга, который произошел в мае 2020 года, их вознаграждение снизилось до 6,25 BTC за блок. Халвинг обычно происходит каждые четыре года и будет продолжаться до тех пор, пока не будет добыт 21 млн биткоинов.

Один из главных недостатков цифровых платежей — возможность двойного расходования, когда одни и те же средства тратятся дважды. Сатоши Накамото предусмотрел эту проблему и постарался ее решить, сделав биткоин-транзакции необратимыми. Как только майнеры подтвердили транзакцию и опубликовали ее в блокчейне, она становится необратимой.

🔒 Защита сети биткоин

Когда майнеры подтверждают транзакции, они таким образом защищают сеть биткоин. Хакерам гораздо сложнее обратить транзакцию, если она уже опубликована в сети. Для этого им надо будет обратить все подтвержденные транзакции, а это не так-то просто!

Сколько BTC осталось?

В отличие от денежных знаков, которые печатаются и выпускаются правительством или центральными банками по мере необходимости, запас биткоина ограничен и составляет 21 миллион коинов. В данный момент в обращении находится более 88% или 18 656 793 BTC, то есть для майнинга остается более 2 300 000 BTC. После того как будет добыт 21 млн BTC, биткоины больше не будут генерироваться, разве что протокол сети поменяется и даст возможность продолжать майнинг.

Как майнить биткоин

Биткоин становится все более популярным, и многие люди и компании не только покупают его, но и стараются сами его добыть. Конкуренция в этой области постоянно растет, а сам процесс майнинга усложняется. Но если вы хотите попробовать сами добывать биткоины, мы расскажем вам, что нужно делать.

Шаг 1 . Получите безопасный биткоин-кошелек

Вы не можете майнить биткоины без криптокошелька, ведь именно с его помощью вы будете хранить, отправлять, получать средства и проверять свой баланс в режиме реального времени. Существует множество разных криптокошельков, так что вы можете выбрать тот, который лучше всего подходит для ваших целей. Вам следует выбрать самый надежный и безопасный кошелек. Речь идет о деньгах, поэтому осторожность никогда не помешает!

Многие криптовалютные платформы, такие как Paxful, предоставляют своим пользователям бесплатные кошельки. Вам просто нужно создать аккаунт и пройти верификацию, и тогда вы получите доступ ко всем возможностям платформы.

Шаг 2. Купите оборудование для майнинга

Если вы уже знакомы с руководствами по майнингу биткоинов на компьютере или других цифровых устройствах, то вы наверняка знаете, что для этого лучше не использовать обычный домашний компьютер или ноутбук. Вы не только меньше заработаете, но и заплатите намного больше за электроэнергию.

Для майнинга биткоинов нужно мощное оборудование и специальные компьютеры (например, с ASIC — специализированной интегральной схемой)

Они предназначены специально для майнинга и отлично справляются с этой работой, поэтому они стоят дорого. Цена на майнинг-фермы отличается в зависимости от бренда, производительности или хешрейта, а также других характеристик. Вот список самого популярного оборудования для майнинга с ASIC (в произвольном порядке):

Antminer T19

Antminer S19

Antminer S19 Pro

M30 S+

M30 S++

Вы можете найти в интернете сотни других майнинг-ферм, поэтому не ограничивайтесь этим списком. Посмотрите оборудование таких производителей, как Bitmain, MicroBT или Canaan.

Шаг 3. Приобретите ПО для майнинга

Помимо оборудования с ASIC или майнинг-ферм вам также понадобится специальное ПО для майнинга биткоинов. Это ПО подсоединит ваше оборудование к блокчейну (если вы майните в одиночку) или свяжет ваш хешрейт с майнинг-пулом (если вы работаете в группе майнеров). Вы также можете использовать ПО для майнинга, чтобы поделиться адресом биткоин-кошелька, на который будут поступать ваши выплаты. Мы расскажем об этом дальше.

Программное обеспечение может быть разным в зависимости от операционной системы вашего компьютера, поэтому не забудьте проверить его совместимость. Ниже вы найдете несколько примеров ПО для майнинга биткоинов.

CGMiner – Одна из самых первых программ для майнинга биткоинов. Она доступна на Mac, Linux и Windows и совместима с майнерами ASIC, FPGA (программируемая логическая матрица) и GPU (графический процессор).

Awesome Miner — Если у вас есть несколько майнинг-ферм или майнинг-пулов, вам пригодится Awesome Miner. С помощью этой программы вы сможете одновременно управлять несколькими операциями и контролировать несколько майнинг-ферм (таких как FPGA и ASIC) с одной панели управления. Awesome Miner работает на Windows и Linux, и вам не надо ничего платить за использование этого ПО.

MultiMiner – MultiMiner, известный своей функцией быстрого запуска, разработан специально для Windows. Эта программа также совместима с майнинг-фермами (GPU, FPGA и ASIC).

BFGMiner – Если вы хотите сами покопаться в настройках, BFGMiner подойдет вам как нельзя лучше. Это ПО позволяет майнить несколько криптовалют одновременно, и оно работает с майнерами FPGA и ASIC. Кроме того, его можно использовать на устройствах Mac, Linux и Windows.

Шаг 4. Выберите стратегию для майнинга

Есть два способа добывать криптовалюту: в одиночку (соло-майнинг) или в группе (пул-майнинг). Как мы говорили ранее, в майнинге очень высокая конкуренция. Если вы майните в одиночку, у вас меньше шансов на успех, ведь вы соревнуетесь с тысячами других майнеров, включая крупные майнинг-пулы и корпорации. Если вы выберете соло-майнинг, вам не придется делиться вознаграждением с другими майнерами. С другой стороны, вам придется самостоятельно нести расходы, связанные с операциями по майнингу биткоинов.

Поэтому многие майнеры сегодня объединяются в группы — так называемые майнинг-пулы. Когда вы присоединяетесь к майнинг-пулу, вы делитесь своей вычислительной мощностью и получаете определенную выплату, основанную на той процентной доле хешрейта, которой вы поделились с пулом. В этому случае у вас больше шансов добыть новый коин, так как вы майните в составе группы. Однако перед тем как присоединяться к какому-либо майнинг-пулу, проверьте следующее:

Размер пула — Если у вас нет опыта в майнинге, вам стоит присоединиться к большому пулу. Это не гарантирует, что вы сразу будете много зарабатывать, но вы будете получать выплаты чаще.

Минимальная выплата — Вам нужно знать, сколько криптовалюты вы должны добыть, чтобы получить свое вознаграждение. Если вы хотите как можно скорее получить свой доход, выбирайте пулы с более низкими минимальными выплатами.

Сборы пула — Эти сборы выражаются в процентах и автоматически вычитаются из вашего дохода. Узнайте, сколько вам нужно платить и решите, хотите ли вы участвовать в этом пуле.

Другие важные факторы

Вы должны знать, что далеко не все страны положительно относятся к криптовалюте. Вы даже можете спросить: “А майнинг вообще разрешен законом?”. Ответ на этот вопрос зависит от того, где вы живете. Некоторые правительства отрицательно относятся к майнингу в связи с тем, что в процессе выделяется большое количество углекислого газа, а майнинг-фермы потребляют очень много электроэнергии. Поэтому вам нужно узнать позицию вашего правительства касательно майнинга и другой деятельности, связанной с криптовалютами.

Место размещения оборудования для майнинга также играет большую роль. Лучше всего размещать его в странах с холодным климатом. Это поможет снизить расходы на энергопотребление, решить другие проблемы, связанные с перегревом, и снизить уровень энергопотребления. Избегайте жилых и торговых районов, ведь в этом случае ваши соседи могут пожаловаться на шум и помешать работе вашего оборудования. Устройства для майнинга работают круглосуточно и производят слишком много шума, который мешает окружающим.

Вы, наверное, думаете, насколько прибыльно самому добывать биткоины? Это зависит от выбранной стратегии. Перед тем как приступить к делу, обязательно изучите имеющуюся информацию и узнайте, сколько вы сможете заработать с использованием вашего оборудования и техники. Вы можете воспользоваться этим калькулятором, чтобы подсчитать прибыль и расходы. Так вы сможете понять, какой способ лучше всего использовать в вашем случае для получения прибыли.

Помните, что майнинг — не самый простой способ приобретения BTC. Если вы ищете что-то более простое, попробуйте для начала купить долю биткоина на Paxful — это будет вашим первым шагом в мир криптовалют!