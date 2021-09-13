За кого вы болеете? Сегодня многие спортивные бренды используют цифровые инновации, чтобы привлечь фанатов или болельщиков. В условиях пандемии многие организации ищут новые креативные способы взаимодействия с теми, кто их поддерживает.

Футбольные клубы не остались в стороне и тоже начали осваивать потенциал блокчейна и криптовалют. В мире спорта цифровые коины называются фанатскими токенами. Что же представляют из себя фанатские токены и что они дают спортивным болельщикам? Сейчас мы вам все расскажем.

Что такое фанатские токены?

Фанатские токены — это служебные токены, которые предоставляют фанатам или болельщикам доступ к новым услугам, атрибутике и сувенирам, эксклюзивным предложениям или спортивным мероприятиям. Возьмем, к примеру, футбольные команды.

Крупнейшие клубы в мире выпустили токены, которые дают их владельцам право голоса в решениях, принимаемых командой. Например, они могут голосовать за цвет спортивной формы, участие в игре тех или иных игроков или выражать свое мнение по некоторым другим вопросам.

Есть и такие футбольные клубы, которые предлагают своим болельщикам фанатские токены с VIP-привилегиями. Например, их фанаты могут встретиться с любимым игроком, получить лучшие места на матче и воспользоваться другими интересными предложениями для болельщиков. Чем больше у вас фанатских токенов, тем больше у вас шансов получить особые привилегии и принимать активное участие в жизни вашего любимого клуба.

Кроме того, вы можете обменять фанатские токены на эксклюзивную атрибутику клуба. Ценность таких коллекционных вещей может возрасти со временем, и тогда их смогут заполучить только те, у кого есть фанатские токены, или коллекционеры.

В общем, фанатские токены дают болельщикам возможность более активно и качественно участвовать в жизни любимой команды.

Покупать или не покупать?

Теперь вам нужно решить, стоит ли покупать эти токены. Для начала поговорим о цене фанатских токенов.

Как и в случае с другими криптовалютами, цены на фанатские токены могут расти и падать в соответствии с законом спроса и предложения. Некоторые футбольные фанаты, у которых есть эти токены, говорят, что на цены также влияют действия команды или происходящие в клубе события. Например, это может быть подписание контракта с новым игроком, смена руководства клуба или результаты игры.

Если это действительно так, вам стоит внимательно изучить информацию о разных клубах перед покупкой. Поскольку цена фанатских токенов во многом зависит от отношения болельщиков, некоторые криптовалютные и футбольные энтузиасты считают эти токены символом престижа или преданности команде, а не объектом для долгосрочных инвестиций.

С другой стороны, фанатские токены дают болельщикам возможность поддержать любимую команду. Токены сближают игроков и болельщиков, именно поэтому они стали так популярны в мире футбола.

Футбольные клубы с фанатскими токенами

Если вы решили купить фанатские токены и получить доступ к эксклюзивным VIP-привилегиям для болельщиков, вам стоит ознакомиться со следующими вариантами.

⚽️ Barcelona Fan Token ($BAR)

Цена: 21,65 USD

FC Barcelona Fan Token — служебный токен футбольного клуба FC Barcelona. В основном эти токены используют для управления, получения привилегий и ставок. Запас токенов составляет 40 000 000 BAR, причем 600 000 BAR уже передано болельщикам клуба через предложение фанатских токенов. Чтобы купить BAR у клуба FC Barcelona, вы можете принять участие в мероприятиях сообщества или купить токены на криптобирже.

⚽️ Paris Saint-Germain ($PSG)

Цена: 33,11 USD

Фанатские токены PSG находятся на 396 месте в плане рыночной капитализации. Их запас составляет 20 000 000 PSG, а в обращении сейчас находится 2 906 330 PSG. Если у вас есть фанатские токены Paris Saint-Germain, вы можете бесплатно посещать матчи чемпионата Франции по футболу и Кубка Франции, встречаться с игроками, получать памятные вещи с автографами и многое другое. Токены PSG можно купить на биржах в интернете.

⚽️ Manchester City Fan Token ($CITY)

Цена: 22,92 USD

Фанатский токен футбольного клуба “Манчестер Сити” носит название CITY. Его запас составляет 20 000 000 CITY, а в обращении находится 2 678 004 коина. Владельцы CITY становятся частью сообщества болельщиков, могут приобретать фирменную атрибутику со скидкой, принимать участие в эксклюзивных опросах и многое другое. Токены CITY можно купить на биржах в интернете.

⚽️ AC Milan ($ACM)

Цена: 9,19 USD

ACM — фанатский токен футбольного клуба “Милан”. В обращении находится 2 000 157 ACM, а сам токен занимает 791-е место в плане рыночной капитализации. Если у вас есть токены ACM, вам доступен VIP-сервис на стадионе Сан-Сиро, бесплатные билеты на матчи Серии А и домашние матчи Лиги чемпионов, а также многие другие привилегии. Эти токены можно приобрести на криптобиржах в интернете.

Другие фанатские токены

Мы упомянули лишь несколько футбольных клубов, предлагающих своим болельщикам фанатские токены. Вы можете самостоятельно поискать информацию о других клубах, которые не вошли в этот список,

тем более что многие футбольные клубы уже ведут работу над выпуском своих фанатских токенов. В их число входят Астон Вилла ($AVL), Лидс Юнайтед ($LUFC), Эвертон ($EFC), “Динамо” Загреб ($DZG), Интер ($INTER) и многие другие.

Готовы поддержать свою команду?

Несмотря на то что фанатские токены не считаются подходящим объектом для долгосрочных инвестиций, они могут укрепить ваши отношения с любимой командой. Вы готовы получить доступ к новым привилегиям и поддержать свой клуб? Тогда посмотрите информацию об этих коинах и поделитесь с нами своим опытом!

* Все названия футбольных клубов и компаний являются торговыми марками™ или зарегистрированными® торговыми марками их владельцев. Их упоминание не подразумевает принадлежность к ним или их поддержку.