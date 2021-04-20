На протяжении всего своего существования биткоин (BTC) доминировал на криптовалютном рынке благодаря своим рыночным качествам. К сожалению, это отрицательно сказалось на популярности других криптовалют. Тот факт, что курс биткоина достиг рекордных отметок, тоже не способствует укреплению их позиций.

Однако одна криптовалюта начала выходить из тени. Давайте поговорим об Ethereum (ETH), второй по популярности криптовалюте с рыночной капитализацией, превышающей 138 млрд USD.

Появление ETH

Перед тем как рассматривать принцип работы ETH, поговорим о его создании. Это идея зародилась у 19-летнего канадско-российского программиста Виталика Бутерина. Он заинтересовался технологией блокчейн и даже стал сооснователем журнала “Bitcoin Magazine”. Бутерин хотел создать платформу, которая предполагала бы другие варианты использования, помимо предложенных биткоином. В 2013 году он опубликовал проектный документ, в котором описал ETH и блокчейн Ethereum.

В 2014 году Бутерин и другие сооснователи ETH запустили кампанию по сбору денежных средств, в рамках которой они продавали Ether — токены Ethereum — для раскрутки проекта. В итоге они собрали более 18 млн USD, а на следующий год выпустили продукт. С того момента к ним присоединились сотни разработчиков, а сама платформа разрослась и стала представлять второй по популярности коин.

Что такое Ethereum?

Это децентрализованная платформа на основе блокчейна с открытым исходным кодом. Она позволяет использовать смарт-контракты и распределенные приложения (DApps), что сводит к минимуму потерю времени, риск мошенничества или вмешательства третьих лиц.

Смарт-контракты — это самовыполняемые контракты. Это значит, что соглашение между покупателем и продавцом записывается в строки кода. Это одна из самых популярных характеристик ETH, благодаря которой многие поверили в долговечность платформы. Смарт-контракты позволяют людям обменивать деньги, акции, собственность и другие вещи без участия адвокатов, нотариусов или других посредников.

Это приводит к снижению сторонних издержек. Предположим, вы хотите купить акции, используя эту платформу. С помощью ETH этот процесс будет проходить автоматически. Если вы не выполните свою часть сделки, транзакция не будет завершена, и то же само относится к продавцу. Если одна сторона попытается обмануть другую, Ethereum отменить транзакцию. Это основной способ применения Ethereum, который отличает его от других криптовалют.

С другой стороны, распределенные приложения (DApps) —это цифровые приложения, которые работают на блокчейне или пиринговой сети, а не на отдельном компьютере. Они децентрализованы, то есть не контролируются каким-либо центральным органом. Ethereum даже предоставляет разработчикам инструменты для создания таких DApps.

Например, разработчик может сделать приложение, похожее на Twitter, используя платформу ETH, и опубликовать его. Благодаря своему децентрализованному характеру, пользователи смогут публиковать в этом приложении что угодно, и никто, включая создателя приложения, не сможет удалить эти публикации.

Ethereum и биткоин

Наверное, теперь вы хотите узнать, чем ETH отличается от BTC. Если и тот, и другой являются криптовалютой, которая позволяет проводить более дешевые транзакции, в чем заключается отличие?

Bitcoin (BTC) Ethereum (ETH) Биткоин в основном использует криптовалюту для сделок. Ethereum предлагает разные варианты, включая криптовалюту и смарт-контракты. Биткоин использует протокол “Доказательство выполнения работы” (Proof of Work) , в рамках которого все майнеры должны подтвердить блок, используя высокопроизводительные компьютеры. Ethereum использует протокол “Доказательство доли владения” (Proof of Stake) , основанный на виртуальном консенсусном механизме. Вместо майнеров этот протокол задействует участников, которые блокируют свои Ether в системе в качестве ставки. После этого участники ставят на блоки, которые, по их мнению, нужно добавить в блокчейн. Среднее время генерации блока для биткоина составляет около 10 минут. Среднее время генерации Ethereum — 12 секунд, что позволяет намного быстрее проводить транзакции. Майнеры BTC получают вознаграждение только после подтверждения блоков. Платформа Ethereum не предусматривает вознаграждения за блоки. Майнеры получают комиссии за транзакции. Майнеры уже добыли основную часть ограниченного запаса BTC (21 млн). Запас Ethereum не ограничен. Более того, он ежегодно увеличивается. Биткоин позволяет осуществлять только публичные — то есть общедоступные — транзакции. Ethereum позволяет совершать совершать как общедоступные, так и контролируемые транзакции.

Будущее ETH

За последние несколько лет Ethereum повысил уровень своей системы безопасности. Самое лучшее в ETH — это то, что он не так стремится к монополии, как BTC. Это значит, что если на платформе возникнут проблемы безопасности или масштабируемости, сообщество будет более открыто к переменам.

Судя по структуре платформы, разработчики приходят на нее не для того, чтобы быстро заработать. Многие действительно видят в ней перспективы и возможности для дальнейшего роста.

В настоящее время трудно предсказать ее развитие, но нам очень интересно, что будет дальше. Сейчас цена Ethereum находится на отметке чуть ниже 1100 USD. Но кто знает, может, в скором времени ETH затмит и сегодняшнего лидера криптовалютного рынка?