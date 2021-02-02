Долой старое, да здравствует новое! Сегодня практически все производители постоянно выпускают новые версии своих товаров, которые превосходят предыдущие: новая модель смартфона, игровой приставки и даже…денег?

Да-да, все верно. Речь идет о децентрализованных финансах — новом виде денежных отношений.

Что это такое и как это работает? Как могут финансы быть децентрализованными? Мы знаем, что у вас много вопросов, и мы готовы на них ответить.

Что такое DeFi

Децентрализованные финансы (DeFi) представляют собой идеальное сочетание блокчейна и традиционных банковских услуг. Их также часто называют открытыми финансами.

Вспомните, какие финансовые услуги сейчас доступны: текущие и сберегательные счета, страхование, торговля активами, займы и многое другое. Главная цель DeFi — создать прозрачные и общедоступные альтернативы этим услугам.

Чтобы добиться этого, децентрализованные финансы используют децентрализованные приложения (DApps). Чтобы понять, как работают DeFi, нужно понять, как работают DApps.

Что же представляют из себя DApps? Если говорить простыми словами, это программы, которые работают в децентрализованных сетях. К этим сетям можно отнести блокчейн, технологии распределенного реестра (DLT) или сети Tor. Главное, что все они децентрализованы, то есть не управляются какой-то одной организацией или центральным органом.

Чем же они так хороши? Их преимущество — смарт-контракты. Смарт-контракты — это заранее запрограмированные контракты, которые вступают в силу автоматически, без человеческого вмешательства. С помощью этих самовыполняемых и самодостаточных контрактов можно выполнять различные задачи, включая совершение платежей.

В связи с растущей популярностью децентрализованных финансов растет и число DApps, которые помогают пользователям и компаниям экономить время и деньги.

Основные характеристики

Поскольку эта индустрия продолжает развиваться, очень важно иметь представление об основных компонентах децентрализованных приложений.

Во-первых, DApps всегда имеют открытый исходный код. Это значит, что их исходный код доступен широкой публике и любой может проверить их возможности, функциональность и безопасность. Иными словами, вы можете создать DApps и пользоваться им, не опасаясь за свою безопасность, ведь вы видите весь код и всегда сможете обнаружить вредоносные элементы. Кроме того, благодаря взаимодействию в сообществе использование таких приложений более безопасно по сравнению с частным кодом.

Открытый исходный код связан с другой чертой DeFi — прозрачностью. Все транзакции в блокчейне являются общедоступными. Транзакции могут видеть все пользователи, но сами аккаунты являются псевдонимными и содержат только числовой адрес. Это обеспечивает анонимность участников, но в то же время сохраняет прозрачность операций.

Поскольку DeFi может использовать любой желающий, этот новый вид финансов вызывает большой интерес по всему миру. Все, что вам нужно — это смартфон с доступом к интернету. Эта отличительная черта децентрализованных финансов позволяет предоставить доступ к финансовым услугам тем, кто по-настоящему в них нуждается. Кроме того, индустрия DeFi работает без контролеров: вам не нужно получать какое-либо разрешение, чтобы пользоваться децентрализованными финансами.

Разработчики также проявляют большой интерес к DeFi из-за их сочетаемости, то есть способности системы к эффективному взаимодействию и обмену информацией. С приходом новых участников предыдущие разработки сохраняются. Это позволяет новым разработчикам использовать стеки для DApps и укреплять свои позиции в этом новом секторе экономики.

Благодаря открытому исходному коду разработчики могут использовать гибкий подход при работе в децентрализованной среде. Им доступно множество различных опций, включая интеграцию сторонних приложений. Если вас не устраивают существующие варианты, вы всегда можете создать свой собственный интерфейс.

Децентрализованный банкинг и традиционный банкинг

Хотя традиционные банковские услуги проверены временем, они не лишены недостатков, которые DeFi могут исправить.

В традиционном банковском секторе доступ к финансовым услугам зависит от того, где вы живете. Некоторым нелегко получить этот доступ, а для кого-то это и вовсе невозможно. Однако DeFi способны решить эту проблему. У них много последователей по всему миру, и любой может получить к ним доступ.

Неважно, где вы проживаете, — у вас всегда есть доступ к децентрализованным услугам и сетям. Как мы уже говорили, вам также не придется иметь дело с контролерами и получать разрешение на использование этих финансов.

Помимо ограниченного доступа к финансовым услугам, традиционная банковская система отличается громоздкими процедурами и высокими комиссиями. Поскольку DeFi не привязаны к какому-либо центральному органу, операции проходят намного эффективнее, в частности, благодаря использованию смарт-контрактов без человеческого вмешательства. С самого начала все условия записываются в виде кода, а контракты являются самовыполняемыми.

В традиционной банковской системе все имена пользователей напрямую связаны с их аккаунтами. Хотя DeFi DApps полностью прозрачны, аккаунты являются псевдонимными, и вашей конфиденциальности ничего не угрожает. Благодаря этой прозрачности каждый пользователь может видеть все транзакции, что невозможно в большинстве обычных финансовых систем.

Значение DeFi

Теперь, когда вы ознакомились с преимуществами DeFi, вам стало понятнее, где именно традиционные финансы потерпели неудачу. Поскольку при использовании децентрализованных приложений не задействованы посредники, пользователи всегда полностью контролируют свои средства. Это также позволяет снизить издержки системы и устранить отдельные недочеты.

В конечном счете все сводится к участию. Когда мы говорим о тех, у кого нет доступа к банковским услугам, речь идет не только о жителях пустынь или заброшенных селений. На самом деле все может быть совсем не так.

В 2019 году CNBC было проведено исследование, по результатам которого оказалось, что 25% семей в США не имеют доступа к банковским услугам. Это говорит о том, что даже представители среднего класса могут столкнуться с такой проблемой.

Именно в таких случаях децентрализованные финансы оказываются наиболее полезными. Таким образом люди с низким доходом могут воспользоваться финансовыми услугами и поправить свое положение.

Чтобы вам было понятнее, давайте посмотрим, где можно применять DeFi.

Применение DeFi

Прежде всего нужно упомянуть займы и кредитование. В этом плане децентрализованные финансы имеют явное преимущество благодаря своей открытости. Они позволяют быстро совершать транзакции и обеспечивать цифровые активы, а также устраняют необходимость в проверке кредитоспособности. Децентрализованные финансы работают на минимальном уровне доверия, не ставя при этом под угрозу безопасность транзакций. Это позволяет сделать процесс кредитования быстрее, дешевле и доступнее.

DeFi-приложения, как это следует из их названия, являются финансовыми по природе, поэтому очевидно, что их можно использовать для банковских операций. Причем благодаря использованию смарт-контрактов такие операции дешевле и проще, чем в обычных банках. Это относится к таким аспектам, как страхование и платежное посредничество.

Теперь поговорим об использовании DeFi на децентрализованных биржах (DEX). На таких платформах вы можете торговать криптовалютой без участия посредников, заключая сделки непосредственно с другими пользователями при помощи смарт-контрактов.

Перспективы децентрализованных финансов

С учетом всего вышесказанного можно заявить, что концепция децентрализованного банкинга способна произвести революцию в финансовой индустрии. Поскольку наши традиционные системы постепенно переходят к децентрализации, есть вероятность, что DApps скоро станут более популярными. Более того, они даже могут установить новые экономические стандарты.

Криптовалюты помогли нам перевести наши деньги в цифровое пространство, а DeFi идет дальше, и это только начало. Мы стоим на пороге демократизации финансовых услуг. Мы видим, как создается новая отрасль, и нам очень интересно наблюдать за ее становлением.

Что же будет дальше? Поживем — увидим. Но если грядущие перемены будут такими же захватывающими, как децентрализованные финансы, будущее обещает быть интересным. А мы будем с нетерпением этого ждать!