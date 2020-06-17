Каждый криптоэнтузиаст мечтает о том, чтобы люди осознали огромный потенциал криптовалют и пользу, которую они могут принести миру (хотя от Ламборгини, конечно, тоже никто не откажется). Однако чтобы это стало реальностью, необходимо исправить некоторые недостатки биткоина, особенно в плане масштабируемости.

В настоящий момент биткоин-блоки могут вмещать ограниченное количество транзакций, и на формирование одного блока уходит около 10 минут. Когда транзакций не так много, это ограничение размера не представляет проблемы, но когда в сети проводится много транзакций одновременно, они занимают больше времени и становятся более дорогими.

Для решения этой проблемы предлагаются различные способы. В этой статье мы расскажем об одном из них — Bitcoin Lightning Network.

Принцип работы Lightning Network

Lightning Network — это решение, разрабатываемое в качестве протокола второго слоя или надстройки блокчейна биткоин. Lightning Network развертывается поверх основного блокчейна, чтобы обеспечить мгновенную обработку транзакций.

У Lightning Network есть свои собственные ноды и ПО, которые функционируют отдельно от сети биткоин, однако этот протокол постоянно взаимодействует с сетью посредством так называемых каналов. Можно сравнить это с личными сообщениями в Instagram, которые видны только вам и вашему собеседнику.

Можно также представить это решение в виде смарт-контракта со своим собственным частным реестром, который позволяет создавать множество транзакций. Представим себе, что два человека — назовем их Чарли и Джек — решили воспользоваться системой Lightning Network для совершения транзакций. Они вложили в смарт-контракт по 5 BTC, что составит общий баланс реестра. Затем Чарли создает транзакцию, чтобы отправить Джеку 1 BTC. После этого у Джека будет 6 BTC, а у Чарли — 4. Они могут продолжать совершать столько транзакций, сколько им нужно. После того как они решат прекратить транзакции, они могут опубликовать канал в блокчейне, и их баланс будет отображаться в основной сети.

Такие каналы создаются для того, чтобы избежать долгого процесса подтверждения блоков. Платежи проходят очень быстро, а комиссия за транзакцию не взимается (участники платят только комиссию за вход и выход из канала).

По сути дела, использование Bitcoin Lightning Network можно сравнить с добавлением вашего телефонного контакта в “Избранные”, чтобы с ним было легче связаться. Технология Lightning Network подразумевает, что необязательно записывать в блокчейн каждую транзакцию. Вместо этого можно создать платежные каналы на другом уровне блокчейна, с помощью которых участники смогут проводить более дешевые и быстрые транзакции.

Возникает такой вопрос: как защититься от мошенников при использовании этих частных каналов? В этом вам помогут HLTC-контракты (хеш-контракты блокировки сумм) в Lightning Network. Хешлоки — это условия для транзакций, которые дают определенным участникам разрешение на использование средств. Таймлоки — это условия, которые предотвращают использование средств до истечения определенного времени. Таким образом, HTLC-контракты, которые представляют собой комбинацию двух этих элементов, защищают пользователей от возможных угроз.

Плюсы

Как мы уже упоминали, технология Bitcoin Lightning Network предоставляет возможность проведения масштабируемых транзакций. После создания канала вы и ваш партнер можете совершать тысячи транзакций, и все это бесплатно. Все, что вам нужно сделать — это опубликовать канал в блокчейне после завершения транзакций.

Если больше пользователей станут пользоваться Lightning Network, можно будет более эффективно использовать свободное пространство в блоках основной сети. В этом случае можно будет проводить в Lightning Network небольшие транзакции, сохраняя пространство в блоках для более крупных сумм.

Lightning Network позволяет проводить транзакции с использованием самой маленькой доли биткоина — 1 сатоши. Таким образом, эти транзакции идеально подходят для микроплатежей, в отличие от основного блокчейна, где минимальная сумма транзакции составляет 0,00000546 BTC.

Lightning Network также позволяет совершать более конфиденциальные транзакции. Вам вовсе не обязательно сообщать об открытии каналов в сети. Другие пользователи будут знать, что канал был создан, но им не будет известно, кто в нем участвует и какие транзакции там происходят. При создании частного канала только его участники знают о совершаемых в нем транзакциях.

Минусы

Технология Bitcoin Lightning Network может показаться отличным решением, но и она не лишена недостатков.

Во-первых, у каналов есть ограничения. На данный момент канал может удерживать только общий баланс обоих участников. Это значит, что если у обоих участников в общей сложности 10 BTC, эта сумма и будет лимитом канала. Таким образом, чем меньше у вас средств, тем ниже лимит вашего канала.

Во-вторых, это очень сложная система. В основе создания Lightning Network лежит идея “сети” каналов, которая позволила бы совершать транзакции без задержек. Несмотря на все достоинства, в Lightning Network могут появиться слишком усложненные маршруты, когда транзакции проходят через множество промежуточных каналов и по пути накапливают комиссии.

Наконец, эта сеть находится в экспериментальной стадии, и сейчас трудно сказать, насколько она успешна. В теории все выглядит замечательно, но чтобы убедиться в эффективности этого решения, нам надо дождаться, пока оно будет реализовано полностью.

Перспективы

У Bitcoin Lightning Network большой потенциал, потому что эта технология задумана для решения проблемы масштабируемости биткоина без ущерба для блокчейна. Однако это решение необходимо как следует доработать, прежде чем внедрять его в систему биткоин. Код Lightning Network очень сложен, и его все еще нужно тестировать. Чтобы пользователи по достоинству оценили эту технологию, необходимо на деле доказать ее эффективность. Сейчас все, что мы можем сделать — это ждать результатов. Если Lightning Network оправдает наши ожидания, то мы получим более дешевый, быстрый и конфиденциальный способ для проведения микротранзакций.