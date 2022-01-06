Далеко не всегда нам удается определить лучший момент для покупки криптовалюты. Криптоактивы отличаются высокой волатильностью, и их цены могут измениться в любой момент, причем как незначительно, так и очень резко. Не зря многие трейдеры испытывают FOMO, или страх упущенных возможностей.

Вы можете чувствовать этот страх, когда цена криптовалюты, например биткоина (BTC), внезапно растет или падает. Когда цена криптовалюты падает, многие люди начинают лихорадочно продавать, боясь потерять еще больше денег. Когда же цена криптовалюты растет, они опять начинают паниковать, считая, что у них недостаточно коинов для продажи.

Как видите, решения о покупке или продаже криптовалюты даются нелегко. Однако если вы хотите воспользоваться долгосрочными финансовыми преимуществами криптовалют, не переживая из-за каждого скачка цен, вам стоит рассмотреть стратегию усреднения долларовой стоимости (DCA). Для начала давайте посмотрим, что такое усреднение долларовой стоимости и как оно работает в сфере криптовалют? Рассмотрим этот вопрос подробнее.

Что такое усреднение долларовой стоимости?

Усреднение долларовой стоимости — это стратегия, где вы инвестируете постоянные суммы через регулярные промежутки времени. Она представляет собой противоположность единовременному вложению средств. При использовании данного подхода вы регулярно совершаете транзакции, независимо от цены актива или рыночных колебаний.

Эта стратегия пользуется большой популярностью у инвесторов, которые хотят получить прибыль от определенных активов (например, товаров, криптовалюты, акций и т. д.) в долгосрочной перспективе.

Как работает DCA?

Сначала вам нужно решить, сколько криптовалюты вы хотите инвестировать. При обычном инвестировании вы вкладываете всю сумму, отложенную вами на инвестирование в определенный актив. При использовании стратегии DCA вы инвестируете фиксированные суммы в долларах США (USD) в биткоин или другую криптовалюту в течение определенного времени. Например, вы можете каждую неделю на протяжении года покупать BTC на 15 долларов.

При использовании DCA очень важно определиться с криптовалютой. Сейчас существует около 12 000 криптовалют. Стратегия усреднения долларовой стоимости используется в течение продолжительного времени, поэтому вам нужно выбрать коин, который, по вашему мнению, вырастет в цене и принесет вам прибыль.

Чтобы вы лучше поняли, как работает DCA, приведем еще один пример:

Предположим, что сейчас январь 2020 года и Клод решил купить BTC на 1020 USD. В тот момент цена биткоина составляла около 7100 USD за коин. Вместо того чтобы тратить все свои деньги сразу, Клод решил применять усреднение долларовой стоимости на протяжении года.

С января по декабрь 2020 года Клод покупал BTC на 85 USD, не обращая внимания на скачки рыночной цены биткоина. Спустя год его заработок выглядел так:

Источник: dcabtc.com

Ценность портфеля с течением времени

Зеленая линия на графике представляет общую сумму, вложенную Клодом. Оранжевая линия обозначает изменение стоимости BTC на протяжении 12 месяцев. Когда Клод только начал инвестировать, стоимость BTC и его вложения были на одном уровне — около 85 BTC. Однако с течением времени цена биткоина менялась,

и к концу года 1020 долларов, вложенные Клодом, превратились в BTC на сумму 1950 долларов благодаря коэффициенту роста 91,19%.

Для расчета возможной стоимости дохода Клода использовалась фактическая цена BTC. Это помогает определить количество сатоши (долей BTC), которые бы он получил в то время.

Вы также можете воспользоваться инструментами DCA онлайн, чтобы определить, сколько вы можете заработать, покупая биткоины на протяжении несколько месяцев. Например, dcaBTC позволяет вам настроить DCA по своему усмотрению и указать сумму к покупке, частоту вложений и продолжительность инвестирования.

Плюсы и минусы усреднения долларовой стоимости

Как и любая другая криптовалютная стратегия, усреднение долларовой стоимости имеет свои преимущества и недостатки. Вот несколько моментов, которые вам нужно учесть, прежде чем применять DCA.

Начнем с плюсов усреднения долларовой стоимости. Вы совершаете регулярные и равноценные покупки на протяжении определенного времени, поэтому вам не грозит потеря средств от непродуманного единовременного вложения.. А поскольку вы покупаете регулярно, вы не будете бояться, что упустите возможности и не станете принимать импульсивных инвестиционных решений, то есть вам не придется переживать из-за колебаний цен.

Криптовалютные биржи и платформы взимают комиссии за каждую транзакцию. Вам может показаться, что при использовании DCA вы будете больше тратить на оплату комиссий, но помните, что это долгосрочная стратегия.. Расходы на комиссии незначительны по сравнению с прибылью, которую вы можете получить спустя несколько лет.

Кроме того, DCA не требует огромных вложений.. Эта стратегия подразумевает небольшие и постоянные покупки, поэтому вам не придется думать, как лучше потратить большую сумму сразу. Вы также можете заполучить криптовалюту по более низкой цене, если вдруг цены снизятся к моменту покупки.

С другой стороны, вы также можете купить криптовалюту по более высокой цене, если криптовалютный курс повысится в день вашей покупки. Это особенно важно учитывать, когда BTC или выбранная вами криптовалюта демонстрирует “бычьи” тенденции. Многие криптоэнтузиасты и инвесторы часто предпочитают купить много криптовалюты сразу, опасаясь, что ее цена повысится в ближайшие часы, дни, недели или месяцы.

Мы уже упоминали, что при использовании стратегии DCA вы покупаете небольшие суммы через регулярные промежутки времени. Это значит, что вы будете покупать доли криптовалюты, независимо от того, стабилен рынок или нет.

Стоит ли применять стратегию DCA?

DCA помогает вам получить максимальную прибыль без особого риска. Конечно, этот подход не лишен недостатков, но у него также и множество преимуществ, которыми вы можете воспользоваться.

Так стоит ли DCA вашего времени и средств? Как обычно, мы рекомендуем вам изучить всю имеющуюся информацию и только после этого принимать решение. Сохраните эту статью в закладках браузера, чтобы при необходимости вам было легко ее найти. Желаем удачи!

* Содержание этой статьи носит исключительно информационный характер. Данную информацию нельзя рассматривать в качестве консультации по юридическим, инвестиционным, финансовым или другим вопросам. Рекомендуем проконсультироваться со специалистом, прежде чем принимать решения по финансовым вопросам.