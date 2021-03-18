C момента своего появления в 2009 году и до настоящего времени биткоин (BTC) остается самой популярной криптовалютой. Даже по прошествии более десяти лет многие пользователи интернета и организации продолжают открывать для себя потенциал биткоина и используют его в повседневной жизни.

Этот цифровой актив часто сравнивают с золотом, так как они обладают схожими характеристиками. Оба актива используются как средство хранения ценности, и их даже иногда называют “альтернативными инвестициями”. Хотя оба эти актива работают по-разному, можно легко проверить подлинность как биткоина, так и золота. Кроме того, они имеют ограниченный запас — это еще одна их общая черта.

Что такое майнинг

Золото и другие драгоценные металлы добываются из горных пород, в то время как биткоин добывается цифровым способом. Этим занимются майнеры — люди, которые обеспечивают безопасность всей сети и проводят транзакции, используя мощное оборудование и специальные программы.

Майнеры биткоинов решают сложные математические задачи и получают за это вознаграждение в биткоинах. Как и золото, спрятанное глубоко в недрах гор, биткоины скрываются в блоках данных, которые обрабатываются с использованием уникального алгоритма, разработанного Сатоши Накамото — создателя биткоина.

Ограниченный запас биткоина

Биткоин и золото считаются дефицитными активами, так как их запас ограничен. Если говорить о золоте, то неизвестно, сколько тонн этого металла осталось на планете, а о биткоине можно точно сказать, что его запас составляет 21 млн BTC. Вы можете спросить: “Почему запас биткоина ограничен 21 миллионами?” Некоторые считают, что по замыслу Накамото цена биткоина должна в итоге “сравняться с обычными фиатными валютами”. Это ограничение также позволяет биткоину бороться с последствиями инфляции.

На данный момент цена биткоина составляет более 8600 USD, а его рыночная капитализация достигла 158 млрд USD. Как мы упоминали ранее, запас биткоинов составляет 21 000 000 BTC. Это ограничение также влияет на ценовые колебания биткоина. Сейчас в обращении находится 18 239 300 BTC — это всего лишь на 2 700 000 BTC меньше максимального значения. В такой ситуации возникает вопрос: что произойдет, когда будет добыт 21 млн биткоинов?

После 21 миллиона

Это будет знаменательным событием для всех поклонников биткоина. После того как будет добыт 21 млн биткоинов, будет ли блокчейн генерировать другие биткоины?

После того как майнеры добудут последний биткоин, их майнинг будет закончен. Появление дополнительного запаса возможно только в том случае, если протокол биткоина будет изменен соответствующим образом. В противном случае максимальный запас не превысит 21 миллиона.

Какое влияние окажет это событие на рынок и на пользователей? Ниже мы перечислили некоторые возможные последствия.

Последствия для майнеров

В процессе добычи биткоинов майнеры получают вознаграждение за каждый успешно подтвержденный блок в сети. Вознаграждение бывает двух типов: доля BTC за каждый подтвержденный блок и часть комиссии за транзакцию, которую майнер получает за обработку и подтверждение каждой транзакции. Чем выше комиссии, тем выше вознаграждение майнеров. Это также позволяет определить приоритет той или иной транзакции в сети. Чем выше комиссия за транзакцию, тем быстрее она будет включена в блок.

После добычи последнего биткоина майнеры больше не будут получать вознаграждение за подтверждение блоков, так как коины больше не будут генерироваться. Они будут получать только комиссии с каждой подтвержденной транзакции. Майнеры могут продолжить обеспечивать безопасность системы, так как они все равно будут получать доход с комиссий. Однако пока неизвестно, будут ли эти поступления достаточными, чтобы покрыть расходы майнеров и предоставить им необходимые ресурсы.

Последствия для майнинга и биткоин-сети

При повышении курса биткоина повышается и комиссия за транзакцию, которую получает майнер. Это хорошая новость для майнеров, но нет никакой гарантии, что затраты на сам процесс майнинга останутся такими же высокими. Никто не может предсказать будущее биткоина и определить, что его ждет.

Если майнинг станет дешевле и легче, то этот процесс может превратиться в вид бизнеса. С другой стороны, многие страны отрицательно относятся к майнингу биткоинов, так как считают, что этот процесс связан со слишком высоким потреблением энергии, что плохо влияет на окружающую среду. Если уровень энергопотребления удастся снизить, майнеры смогут сохранить за собой свои места.

Последствия для рынка

Как мы уже сказали, сейчас для майнинга доступно 2,7 млн BTC. Чем больше биткоинов генерируется, тем меньше оставшийся запас, что может привести к росту цен.

Инвесторы могут извлечь из этого выгоду благодаря волатильности биткоина, курс которого может взлетать и падать самым неожиданным образом. Начинающие инвесторы получат прекрасную возможность попробовать свои силы на этом рынке.

Когда будет добыт 21 млн биткоинов?

Сложно угадать, когда именно биткоин достигнет своего лимита. Некоторые криптоэксперты считают, что если интенсивность майнинга останется такой же, как при добыче первого блока, последний биткоин будет добыт 8 октября 2140 года. Другие также считают, что если биткоин будет использоваться в качестве валюты и выполнять такие же функции, как и фиатные валюты, он может стабилизироваться.

Биткоин остается ведущей криптовалютой, и вряд ли другим активам удастся потеснить его, ведь он лидирует не только в плане цены и рыночной капитализации, но и вносит вклад в совершенствование мировой финансовой системы.