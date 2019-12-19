Новости и обновления
НОВОСТИ И ОБНОВЛЕНИЯ
Paxful сообщает о значительном росте объема торговли и раскрывает показатели с 2015 года

Ведущая биткоин-платформа празднует свое пятилетие и раскрывает данные об объеме сделок на ключевых рынках

Paxful Press
Paxful Press
19.12.2019
Время прочтения: 3 мин.
Время прочтения: 3 мин.
НОВОСТИ И ОБНОВЛЕНИЯ
Paxful и Binance заключили стратегическое партнёрство для расширения доступа к криптовалюте и повышения ликвидности

Теперь пользователи Binance смогут покупать криптовалюту за фиатную валюту, используя многочисленные способы оплаты, доступные на платформе Paxful.

Paxful Press
Paxful Press
13.12.2019
Время прочтения: 3 мин.
Время прочтения: 3 мин.
НОВОСТИ И ОБНОВЛЕНИЯ
Заработайте еще больше с новой партнерской программой Paxful

Paxful Team
Paxful Team
29.08.2019
Время прочтения: 2 мин.
Время прочтения: 2 мин.