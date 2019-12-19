НОВОСТИ И ОБНОВЛЕНИЯ
Ведущая биткоин-платформа празднует свое пятилетие и раскрывает данные об объеме сделок на ключевых рынках
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НОВОСТИ И ОБНОВЛЕНИЯ
Paxful и Binance заключили стратегическое партнёрство для расширения доступа к криптовалюте и повышения ликвидности
Теперь пользователи Binance смогут покупать криптовалюту за фиатную валюту, используя многочисленные способы оплаты, доступные на платформе Paxful.
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НОВОСТИ И ОБНОВЛЕНИЯ
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