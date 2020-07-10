Новости и обновления

Paxful отмечает свой пятый день рождения, но мы не смогли бы пройти этот путь без вашей поддержки. Отмечайте наш юбилей вместе с нами!
Многие наши сотрудники сейчас работают из дома, но это не мешает им претворять в жизнь новые идеи. Узнайте, чего мы сумели достичь в мае!
Представляем вам наши последние обновления, благодаря которым работать с платформой Paxful стало еще удобнее.
Теперь вы можете получать мгновенные уведомления о сделках прямо в мессенджере.
Международная P2P-платформа по торговле биткоинами Paxful запускает предпринимательскую программу для русскоязычных пользователей платформы.
Рэй и Артур рассказывают о том, как они решили создать Paxful — компанию, которая возглавила новую тенденцию и изменила жизни многих людей.
В ответ на увеличивающийся спрос в мире, Paxful становится первой глобальной P2P платформой, предлагающей покупать и продавать золото в обмен на биткоин.
Новые возможности для русскоязычных пользователей, включая базу знаний, службу поддержки, сообщества в социальных сетях и программу Paxful Peer Program.
Слова “Новый год — новая жизнь” никогда не теряют своей актуальности. Мы хотим узнать, что вы планируете сделать, чтобы начать новую жизнь.