Новости и обновления
НОВОСТИ И ОБНОВЛЕНИЯ
Paxful отмечает свое пятилетие — празднуйте вместе с нами! 🥳

Paxful отмечает свой пятый день рождения, но мы не смогли бы пройти этот путь без вашей поддержки. Отмечайте наш юбилей вместе с нами!

Paxful Team
Paxful Team
10.07.2020
Время прочтения: 5 мин.
Время прочтения: 5 мин.
НОВОСТИ И ОБНОВЛЕНИЯ
Обновления Paxful — май 2020 года

Многие наши сотрудники сейчас работают из дома, но это не мешает им претворять в жизнь новые идеи. Узнайте, чего мы сумели достичь в мае!

Paxful Team
Paxful Team
03.06.2020
Время прочтения: 2 мин.
Время прочтения: 2 мин.
НОВОСТИ И ОБНОВЛЕНИЯ
Обновления Paxful — апрель 2020 года

Представляем вам наши последние обновления, благодаря которым работать с платформой Paxful стало еще удобнее.

Paxful Team
Paxful Team
26.05.2020
Время прочтения: 2 мин.
Время прочтения: 2 мин.
НОВОСТИ И ОБНОВЛЕНИЯ
Уведомления Paxful теперь можно получать через Telegram

Теперь вы можете получать мгновенные уведомления о сделках прямо в мессенджере.

Paxful Team
Paxful Team
21.05.2020
Время прочтения: 1 мин.
Время прочтения: 1 мин.
НОВОСТИ И ОБНОВЛЕНИЯ
Международная P2P-платформа Paxful запускает предпринимательскую программу для русскоязычных пользователей

Международная P2P-платформа по торговле биткоинами Paxful запускает предпринимательскую программу для русскоязычных пользователей платформы.

Paxful Press
Paxful Press
14.05.2020
Время прочтения: 2 мин.
Время прочтения: 2 мин.
НОВОСТИ И ОБНОВЛЕНИЯ
Пусть Маск покоряет Марс, а Paxful позаботится о Земле

Рэй и Артур рассказывают о том, как они решили создать Paxful — компанию, которая возглавила новую тенденцию и изменила жизни многих людей.

David Chung
David Chung
30.04.2020
Время прочтения: 8 мин.
Время прочтения: 8 мин.
НОВОСТИ И ОБНОВЛЕНИЯ
Paxful добавляет золото как новое средство оплаты для покупки и продажи биткоина

В ответ на увеличивающийся спрос в мире, Paxful становится первой глобальной P2P платформой, предлагающей покупать и продавать золото в обмен на биткоин.

Paxful Team
Paxful Team
14.04.2020
Время прочтения: 2 мин.
Время прочтения: 2 мин.
НОВОСТИ И ОБНОВЛЕНИЯ
5 новых возможностей для русскоговорящих пользователей

Новые возможности для русскоязычных пользователей, включая базу знаний, службу поддержки, сообщества в социальных сетях и программу Paxful Peer Program.

Paxful Team
Paxful Team
20.01.2020
Время прочтения: 2 мин.
Время прочтения: 2 мин.
НОВОСТИ И ОБНОВЛЕНИЯ
Paxful разыгрывает 20 призов по $20 — поделитесь своими планами на новый год и выиграйте один из них!

Слова “Новый год — новая жизнь” никогда не теряют своей актуальности. Мы хотим узнать, что вы планируете сделать, чтобы начать новую жизнь.

Paxful Team
Paxful Team
31.12.2019
Время прочтения: 4 мин.
Время прочтения: 4 мин.