Новости и обновления
НОВОСТИ И ОБНОВЛЕНИЯ
Paxful запускает конвертацию биткоинов в Tether

Мы запустили одно из самых важных обновлений! Узнайте, что в нем особенного.

Paxful Team
Paxful Team
24.09.2020
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Время прочтения: 2 мин.
BUILT WITH BITCOIN НОВОСТИ И ОБНОВЛЕНИЯ
Built With Bitcoin: проекты 2020 года и планы на будущее

Мы продолжаем инициативу “Built With Bitcoin” — узнайте, чем мы занимаемся в 2020 году!

David Chung
David Chung
17.09.2020
Время прочтения: 3 мин.
Время прочтения: 3 мин.
BUILT WITH BITCOIN НОВОСТИ И ОБНОВЛЕНИЯ
Строим будущее с биткоином

Наше отношение к образованию и стремление изменить мир привели к тому, что мы нашли необычное применения для биткоина — мы решили строить школы.

David Chung
David Chung
16.09.2020
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НОВОСТИ И ОБНОВЛЕНИЯ
Теперь платформа Paxful поддерживает не только биткоин, но и Tether

USDT поможет пользователям платформы справиться с волатильностью рынка, защитить свои средства и диверсифицировать криптоактивы.

Paxful Press
Paxful Press
09.09.2020
Время прочтения: 2 мин.
Время прочтения: 2 мин.
НОВОСТИ И ОБНОВЛЕНИЯ
Выигрывай по-крупному вместе с другом #BetterTogether

Что может быть лучшим способом показать признательность своему самому надежному торговому партнеру, как не подарить ему шанс выиграть значительный приз?

Paxful Team
Paxful Team
07.09.2020
Время прочтения: 3 мин.
Время прочтения: 3 мин.
НОВОСТИ И ОБНОВЛЕНИЯ
С новой функцией “Время для сделок” вы больше не пропустите выгодные предложения

Укажите удобное для заключения сделок время, и вам больше не придется переживать об упущенных возможностях.

Paxful Team
Paxful Team
03.08.2020
Время прочтения: 1 мин.
Время прочтения: 1 мин.
НОВОСТИ И ОБНОВЛЕНИЯ
Paxful опубликовал статистику по России: P2P-торговля процветает вопреки законопроектам

Paxful опубликовал статистику по российскому рынку, участники которого проявляют все больший интерес к биткоину как средству борьбы с инфляцией.

Paxful Press
Paxful Press
30.07.2020
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НОВОСТИ И ОБНОВЛЕНИЯ
Paxful отмечает свое пятилетие

Paxful исполнилось 5 лет! Мы хотим подвести итоги и рассказать, чего нам удалось достичь с момента основания компании в 2015 году.

Paxful Team
Paxful Team
17.07.2020
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Время прочтения: 1 мин.
НОВОСТИ И ОБНОВЛЕНИЯ
Сделки на сумму $4,6 млрд и 4,5 млн кошельков: Paxful отмечает свое пятилетие

Спустя 5 лет компания Paxful достигла рекордных показателей по объему сделок и числу пользователей.

Paxful Press
Paxful Press
14.07.2020
Время прочтения: 3 мин.
Время прочтения: 3 мин.