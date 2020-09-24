Новости и обновления

Мы запустили одно из самых важных обновлений! Узнайте, что в нем особенного.
Мы продолжаем инициативу “Built With Bitcoin” — узнайте, чем мы занимаемся в 2020 году!
Наше отношение к образованию и стремление изменить мир привели к тому, что мы нашли необычное применения для биткоина — мы решили строить школы.
USDT поможет пользователям платформы справиться с волатильностью рынка, защитить свои средства и диверсифицировать криптоактивы.
Что может быть лучшим способом показать признательность своему самому надежному торговому партнеру, как не подарить ему шанс выиграть значительный приз?
Укажите удобное для заключения сделок время, и вам больше не придется переживать об упущенных возможностях.
Paxful опубликовал статистику по российскому рынку, участники которого проявляют все больший интерес к биткоину как средству борьбы с инфляцией.
Paxful исполнилось 5 лет! Мы хотим подвести итоги и рассказать, чего нам удалось достичь с момента основания компании в 2015 году.
Спустя 5 лет компания Paxful достигла рекордных показателей по объему сделок и числу пользователей.