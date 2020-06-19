Полезная информация
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Как работают биткоин-транзакции

Знаете ли вы, что именно происходит во время биткоин-транзакций? Мы расскажем об этом во всех подробностях!

Iggi Vargas
Iggi Vargas
19.06.2020
Время прочтения: 4 мин.
Время прочтения: 4 мин.
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Как технология блокчейн меняет финансовую систему

Многие финансовые компании используют блокчейн для разработки эффективных цифровых решений. Узнайте, чем привлекательна эта технология.

Paxful Team
Paxful Team
18.06.2020
Время прочтения: 4 мин.
Время прочтения: 4 мин.
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Что такое Lightning Network?

Считается, что Lightning Network может решить проблему масштабируемости биткоина. Прочитайте эту статью и узнайте, так ли это на самом деле.

Paxful Team
Paxful Team
17.06.2020
Время прочтения: 4 мин.
Время прочтения: 4 мин.
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Почему на Paxful выгоднее всего покупать биткоины

Хотите дешево купить биткоин? Узнайте, почему Paxful — самое подходящее место для для таких сделок.

Cara Lam
Cara Lam
11.06.2020
Время прочтения: 3 мин.
Время прочтения: 3 мин.
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Почему биткоин и тюльпаномания — это разные вещи 🌷

С самого начала биткоин сравнивали с тюльпаноманией, но насколько верно это утверждение?

Paxful Team
Paxful Team
09.06.2020
Время прочтения: 4 мин.
Время прочтения: 4 мин.
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Почему ваш аккаунт Paxful может оказаться заблокированным

Потеря доступа к аккаунту может стать неприятным сюрпризом. Мы расскажем вам о причинах, которые могут привести к блокировке аккаунта.

Paxful Team
Paxful Team
05.06.2020
Время прочтения: 2 мин.
Время прочтения: 2 мин.
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Волатильность биткоина: плюсы и минусы

Биткоин известен своей волатильностью, но криптоэнтузиасты могут использовать ее своих интересах. Узнайте, как это сделать.

Paxful Team
Paxful Team
30.05.2020
Время прочтения: 4 мин.
Время прочтения: 4 мин.
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Как блокчейн защищает вас от двойного расходования

При двойном расходовании одни и те же средства могут быть потрачены дважды. Узнайте, как блокчейн помогает решить эту проблему.

Paxful Team
Paxful Team
28.05.2020
Время прочтения: 4 мин.
Время прочтения: 4 мин.
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Что такое бумажный кошелек?

Бумажные кошельки — один из самых популярных способов хранения криптовалют. Узнайте больше об их достоинствах и недостатках.

Paxful Team
Paxful Team
27.05.2020
Время прочтения: 3 мин.
Время прочтения: 3 мин.