Первые дни 2021 года преподнесли криптоэнтузиастам большой сюрприз. В самом начале года цена биткоина (BTC) взлетела до 22346,3 USD, а спустя неделю превысила 40 000 USD. Об этом событии писали многие СМИ, а люди, ранее далекие от криптовалюты, начали проявлять интерес к биткоину.

Пока новички и опытные пользователи думают, к чему приведет эта “бычья” тенденция, мошенники не теряют времени и по-прежнему придумывают различные приемы, чтобы обмануть трейдеров и инвесторов. Поэтому необходимо всегда сохранять бдительность, особенно когда цена BTC идет вверх. Мы расскажем вам, как можно защитить себя и свои средства от криптоатак.

Создайте безопасный кошелек

Биткоин существует только в электронной форме, поэтому для работы с ним нужны цифровые кошельки и устройства, подключенные к интернету. Благодаря этой особенности он более доступен по сравнению с фиатными валютами, но в то же время более уязвим для хакерских атак. Очень важно серьезно подойти к выбору криптокошелька, особенно если у вас на балансе крупные суммы. В идеале биткоин-кошелек должен обладать следующими характеристиками:

Двухфакторная аутентификация (2ФА) — 2ФА обеспечивает дополнительную защиту вашего кошелька: вам нужно будет вводить специальный код для подтверждения своей личности. Это гарантирует, что только вы будете иметь доступ к вашим средствам.

Доступность и удобство использования – Существуют разные типы криптовалютных кошельков . Учитывая непредсказуемые колебания курса биткоина, лучше всего найти цифровой кошелек, который позволит вам покупать, продавать и хранить BTC и который вы сможете использовать в любое время и в любом месте.

Если вы еще не знакомы с криптовалютным рынком и ищете надежный криптокошелек, то знайте, что при создании аккаунта на Paxful вы получаете бесплатный биткоин-кошелек. Если у вас уже есть аккаунт Paxful, обязательно включите 2ФА и задействуйте другие функции безопасности, чтобы защитить свой криптокошелек.

Найдите надежную криптобиржу

Сегодня в интернете можно найти тысячи криптовалютных бирж, но лучше всего торговать BTC на надежной платформе. Вот несколько факторов, которые нужно учитывать при выборе платформы для торговли биткоинами:

Высокие стандарты безопасности — Выбирайте биржу, которая сможет защитить не только ваши средства, но и вашу конфиденциальность. Такие платформы, как Paxful, строго соблюдают политику “Знай своего клиента” (KYC) для проверки личности и действий каждого пользователя. Это помогает защитить платформу от мошенников и обеспечить безопасность всех пользователей.

Круглосуточная служба поддержки — Колебания курса биткоина могут быть очень непредсказуемыми. Поэтому важно найти такую платформу, сотрудники которой в любое время готовы помочь вам и ответить на все ваши вопросы.

Остерегайтесь мошенников

С ростом цены биткоина мошенники значительно активизировались. Они создают свои ловушки, используя социальную инженерию, фишинг и другие киберприемы. Чтобы не стать жертвой мошенников, всегда соблюдайте следующие правила:

Не нажимайте на подозрительные ссылки — Мошенники могут отправлять вредоносные QR-коды и ссылки текстовые сообщения, электронную почту, социальные сети или чат сделки. Это один из излюбленных приемов мошенников, особенно сейчас, когда цена BTC стремительно растет.

Проверяйте адрес сайта — Перед тем как вводить свои данные, убедитесь, что вы находитесь на настоящем сайте. Киберпреступники часто создают поддельные сайты, которые выглядят очень правдоподобно, поэтому всегда будьте начеку!

Не общайтесь с незнакомыми пользователями по поводу торговли BTC — Мошенники могут не только отправлять подозрительные ссылки, но и выдавать себя за сотрудников какой-либо компании или организации, чтобы втереться к вам в доверие и получить доступ к вашим BTC .

Хотя Paxful использует самые современные инструменты для обеспечения безопасности на платформе, вы тоже можете предпринимать определенные действия, чтобы защитить свой аккаунт от фишинга и других видов хакерских атак.

Готовы к “бычьему” тренду?

Большую часть 2020 года мы провели в своих домах, и это было непросто. Это дало нам достаточно времени для размышлений, но в первые дни 2021 года случилось то, чего многие криптотрейдеры и инвесторы совсем не ожидали. В конце 2020 года цена биткоина составляла 28 841,57 USD, а спустя всего 8 дней она повысилась на 45% и достигла рeкордной отметки в 42 000 USD.

Некоторые криптоэнтузиасты считают, что в этом ценовом скачке сыграли большую роль институциональные инвесторы и трейдеры, но надолго ли хватит их влияния? И насколько защищены ваши средства перед лицом грядущих перемен?

Мы надеемся, что наши советы помогут вам сделать правильный выбор. Следуйте нашим рекомендациям и не теряйте бдительности!

* Содержание этой статьи носит исключительно информационный характер. Данную информацию нельзя рассматривать в качестве консультации по юридическим, инвестиционным, финансовым или другим вопросам.