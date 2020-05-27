По каким параметрам нужно выбирать надежный цифровой кошелек? Если вы серьезно задумались о вложении биткоинов, прежде всего вам надо обратить внимание на безопасность системы, в которой будут храниться ваши средства.

Для хранения биткоинов есть два основных вида кошельков: горячие и холодные. Первые представляют собой приложения для хранения криптовалют, которые работают только при постоянном подключении к интернету, а вторые могут обойтись и без него.

Холодные кошельки считаются более безопасным решением, так как они менее подвержены хакерским атакам. Они делятся на две категории: бумажные и аппаратные кошельки.

Сегодня мы вкратце расскажем вам о бумажных кошельках.

Как работают бумажные кошельки?

В отличие от традиционных фиатных валют, биткоины не являются материальными деньгами. Следовательно, для их хранения используются цифровые решения, а не обычные кошельки. Однако бумажные кошельки можно считать материальной формой цифрового кошелька. Это трудно представить, но это действительно так!

Такой кошелек представляет собой лист бумаги с напечатанными на нем открытыми (т.е. адресом кошелька в виде QR-кодов) и закрытыми ключами. Слово “бумажный” в названии бумажного кошелька обозначает способ доступа к вашим коинам. Это своего рода комбинация цифрового и обычного кошельков.

Как создать бумажный биткоин-кошелек

Для этого вы можете использовать генераторы бумажных кошельков или некоторые банкоматы. Если вы используете онлайн-генератор, вы получите соответствующие QR-коды и ключи для кошелька, а затем ваши данные будут удалены с сайта.

В идеале бумажные кошельки стоит создавать с нового компьютера, чтобы не стать жертвой вредоносных программ. Однако это возможно далеко не всегда, поэтому можно отключить доступ к интернету на время создания кошелька, а затем немедленно очистить историю браузера. Но перед этим вам следует по крайней мере проверить свой компьютер на вирусы — осторожность никогда не помешает.

Как использовать средства на бумажном кошельке

Бумажные биткоин-кошельки часто используются для долгосрочных вложений, или “ходлинга”. Тем не менее как только у вас появится такая возможность, рекомендуется перевести свои средства с бумажного кошелька на другой кошелек (например, аппаратный или онлайн-кошелек).

Такая рекомендация объясняется тем, что напечатанные на бумаге QR-коды и ключи могут выцветать, особенно если при печати использовались некачественные чернила. Кроме того, лист бумаги легко повредить или потерять.

Плюсы

Как мы уже упоминали, бумажный кошелек лучше защищает ваши средства от хакеров, так как для его использования не нужен интернет. Реальные кошельки считаются наиболее надежными для хранения цифровых активов, а если вы вовремя позаботитесь о мерах предосторожности, у мошенников не останется практически никаких шансов добраться до ваших денег.

Кроме того, одно из неоспоримых достоинств бумажных биткоин-кошельков заключается в том, что вам не придется переживать о возможном сбое оборудования или программных ошибках — вам просто нужно будет позаботиться о сохранности одного листа бумаги. Конечно, на бумаге хранятся не сами средства, а конфиденциальная информация для доступа к ним.

Минусы

Хотя хакеры и не могут получить доступ к такому кошельку, это не значит, что у него нет слабых мест. Если кто-то узнает о том, где вы храните этот лист бумаги с данными, ваши средства окажутся в опасности.

К тому же так как данная информация хранится на физическом носителе, всегда остается риск ее утери или повреждения. Если при печати были использованы некачественные чернила, напечатанное может расплыться или выцвести. Если это случится, вы потеряете доступ к своим биткоинам, а ваш кошелек станет бесполезным.

Есть также вероятность, что ПО перестанет распознавать формат бумажных кошельков, что сведет на нет все преимущества такого хранения.

Когда речь заходит о сохранности ваших средств, в конечном счете все сводится к действиям пользователя: чем серьезнее вы относитесь к безопасности вашего кошелька, тем лучше будут защищены ваши деньги. Если вы ведете себя неосторожно и беспечно, вы легко можете потерять доступ к своим деньгам.

Следует также отметить, что для новичков использование бумажных кошельков может представлять технические сложности, поэтому они лучше подходят для более опытных трейдеров.

Перспективы

Бумажные кошельки долгое время считались одним из самых надежных способов для хранения биткоинов. Изначально они являлись самым безопасным вариантом хранения, так как сохранность средств обеспечивалась непосредственно пользователем. Несмотря на это, их использование связано с определенными рисками, особенно если вы не имеете четкого представления о том, как они работают.

Бумажные кошельки довольно быстро завоевали популярность, но многие трейдеры считают их “переходным этапом в эволюции биткоина”. Более того, некоторые считают такой способ хранения устаревшим, так как на смену ему пришли более безопасные и практичные решения — аппаратные кошельки.

Как бы вы к ним ни относились, ничто не мешает вам изучить принцип их работы и практическое применение, но не забывайте об осторожности. Криптовалютная индустрия находится на этапе становления, и в этой сфере тоже есть мошенники, которые обманывают неопытных пользователей. Если вы досконально разберетесь в работе бумажных кошельков, вы сможете по максимуму защитить себя и свои средства.