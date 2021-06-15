Paxful представляет новую бонусную программу! Станьте участником программ Paxful Peer и Paxful Trader и получите доступ к новым привилегиям, зарабатывайте биткоины за приведенных пользователей и получайте различные бонусы!

Программа Paxful Rewards Peer Опытный трейдер Ambassador Трейдер-эксперт Associate

💪 Выйдите на новый уровень трейдинга

Присоединяйтесь к программе Paxful Trader и получайте новые привилегии на каждом уровне.

Опытный трейдер Трейдер-эксперт Новый значок, который подтверждает вашу надежность ⭐ ⭐️ Приоритетная поддержка ⭐️ ⭐️ Приоритетный доступ к новым функциям ⭐️ ⭐️ Возможность сразу открывать споры ⭐️ ⭐️ Ваше предложение может попасть в список рекомендованных ⭐️ Специальные акции для предложений по продаже ⭐️ ⭐️ Создание предложений с оплатой подарочными картами без залога ⭐️ ⭐️ Более высокие лимиты маржи ⭐️ ⭐️ Личный менеджер по работе с клиентами ⭐️ Индивидуальные комиссии ⭐️

Участники программы Paxful Trader получают выгодные бонусы и могут еще больше расширить свой торговый потенциал. А знаете, что лучше всего? Все, что вам нужно делать — это торговать.

🤝 Делайте (и зарабатывайте) больше с программой Paxful Peer

Программа Paxful Peer позволяет вам расширить свою криптовалютную сеть и повысить доход, приводя новых пользователей на Paxful. В программе три уровня: Peer, Ambassador и Associate.

Peer Ambassador Associate Новый значок, который подтверждает вашу надежность ⭐ ⭐ ⭐️ 5 USD в BTC за каждого реферала ⭐ ⭐ ⭐ Возможность повысить доход по партнерской программе ⭐ ⭐ ⭐ Приоритетная поддержка ⭐ ⭐ ⭐ Участие в эксклюзивных розыгрышах ⭐ ⭐ ⭐ Ваше предложение может попасть в список рекомендованных ⭐ ⭐ ⭐ Брендированная продукция Paxful ⭐ ⭐ ⭐ Приоритетный доступ к новым функциям ⭐ ⭐ Личный менеджер по работе с клиентами ⭐ ⭐ 150 USD в BTC ежемесячно ⭐

Вызов принят

Готовы достичь новых высот в трейдинге? Подайте заявку на участие в программе Paxful Peer и продемонстрируйте свои предпринимательские способности.

Хотите получить еще больше привилегий? Посмотрите требования ниже и присоединяйтесь к программе Paxful Trader.

Вы можете получить значок опытного трейдера, если отвечаете следующим требованиям:

Верифицированный аккаунт (вы должны подтвердить личность и адрес)

Не менее 250 успешных сделок за последние 90 дней

Высокие показатели поведения*

Ваш аккаунт не должен быть забанен, заморожен или заблокирован

Чтобы получить значок трейдера-эксперта, вы должны выполнить следующие требования:

Верифицированный аккаунт (вы должны подтвердить личность и адрес)

Не менее 1000 успешных сделок за последние 90 дней

Высокие показатели поведения*

Ваш аккаунт не должен быть забанен, заморожен или заблокирован

Трейдеры с хорошей репутацией, которые отвечают всем этим требованиям, автоматически становятся участниками программы. Чтобы принять участие в программе Paxful Rewards, необходимо соблюдать Условия предоставления услуг на Paxful.

Хотите взять от жизни самое лучшее? Станьте участником программы Paxful Rewards и начните покорять новые вершины в криптовалютном мире! Желаем удачи!

*Показатели поведения учитывают честность трейдера, своевременную выдачу криптовалюты, соблюдение условий и т. д. Чтобы узнать больше о разрешенных и запрещенных действиях на нашей платформе, прочитайте наши Условия предоставления услуг.