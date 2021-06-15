Paxful представляет новую бонусную программу! Станьте участником программ Paxful Peer и Paxful Trader и получите доступ к новым привилегиям, зарабатывайте биткоины за приведенных пользователей и получайте различные бонусы! 

Программа Paxful Rewards

Логотип программы Paxful Trader

 Логотип программы Paxful Peer
Peer
Опытный трейдер Ambassador
Трейдер-эксперт Associate

 

💪 Выйдите на новый уровень трейдинга

Присоединяйтесь к программе Paxful Trader и получайте новые привилегии на каждом уровне. 

Логотип программы Paxful Trader
Опытный трейдер Трейдер-эксперт
Новый значок, который подтверждает вашу надежность ⭐️
Приоритетная поддержка ⭐️ ⭐️
Приоритетный доступ к новым функциям ⭐️ ⭐️
Возможность сразу открывать споры ⭐️ ⭐️
Ваше предложение может попасть в список рекомендованных ⭐️
Специальные акции для предложений по продаже ⭐️ ⭐️
Создание предложений с оплатой подарочными картами без залога ⭐️ ⭐️
Более высокие лимиты маржи ⭐️ ⭐️
Личный менеджер по работе с клиентами ⭐️
Индивидуальные комиссии ⭐️

 

 

Участники программы Paxful Trader получают выгодные бонусы и могут еще больше расширить свой торговый потенциал. А знаете, что лучше всего? Все, что вам нужно делать — это торговать.

🤝  Делайте (и зарабатывайте) больше с программой Paxful Peer

Программа Paxful Peer позволяет вам расширить свою криптовалютную сеть и повысить доход, приводя новых пользователей на Paxful. В программе три уровня: Peer, Ambassador и Associate. 

Логотип программы Paxful Peer
Peer Ambassador Associate
Новый значок, который подтверждает вашу надежность ⭐️
5 USD в BTC за каждого реферала
Возможность повысить доход по партнерской программе
Приоритетная поддержка
Участие в эксклюзивных розыгрышах
Ваше предложение может попасть в список рекомендованных
Брендированная продукция Paxful
Приоритетный доступ к новым функциям
Личный менеджер по работе с клиентами
150 USD в BTC ежемесячно

 

Вызов принят 

Готовы достичь новых высот в трейдинге? Подайте заявку на участие в программе Paxful Peer и продемонстрируйте свои предпринимательские способности. 

Хотите получить еще больше привилегий? Посмотрите требования ниже и присоединяйтесь к программе Paxful Trader. 

Вы можете получить значок опытного трейдера, если отвечаете следующим требованиям:

  • Верифицированный аккаунт (вы должны подтвердить личность и адрес)
  • Не менее 250 успешных сделок за последние 90 дней
  • Высокие показатели поведения*
  • Ваш аккаунт не должен быть забанен, заморожен или заблокирован

Чтобы получить значок трейдера-эксперта, вы должны выполнить следующие требования:

  • Верифицированный аккаунт (вы должны подтвердить личность и адрес)
  • Не менее 1000 успешных сделок за последние 90 дней
  • Высокие показатели поведения*
  • Ваш аккаунт не должен быть забанен, заморожен или заблокирован

Трейдеры с хорошей репутацией, которые отвечают всем этим требованиям, автоматически становятся участниками программы. Чтобы принять участие в программе Paxful Rewards, необходимо соблюдать Условия предоставления услуг на Paxful.

Хотите взять от жизни самое лучшее? Станьте участником программы Paxful Rewards и начните покорять новые вершины в криптовалютном мире! Желаем удачи! 

*Показатели поведения учитывают честность трейдера, своевременную выдачу криптовалюты, соблюдение условий и т. д. Чтобы узнать больше о разрешенных и запрещенных действиях на нашей платформе, прочитайте наши Условия предоставления услуг.