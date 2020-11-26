2020 год принес нам много неожиданностей, но Paxful всегда готов радовать своих пользователей! В этом году на Черную пятницу мы разыграем 10000 долларов, и 100 счастливчиков получат возможность вернуть себе потраченные на сделки средства!

Правила участия

Чтобы принять участие, вам нужно заключить сделку с тегом BlackFriday с 00:01 27 ноября (EST) до 23:59 29 ноября (EST). Мы случайным образом выберем 100 пользователей, которые получат обратно 100% от суммы заключенных сделок. Максимальная сумма, которую может выиграть каждый пользователь, составляет 100 USD. Это значит, что за сделку на 20 USD вы получите 20 USD обратно. Если вы заключите сделку на 100 USD или больше, вы можете вернуть себе 100 USD. Эти деньги пригодятся вам для покупки подарков!

Каждая сделка считается отдельной заявкой на участие, поэтому вы можете заключать сколько угодно сделок. Однако мы хотим, чтобы у всех был шанс на победу, поэтому каждый пользователь может выиграть только один раз.

Начните торговать сегодня и не упустите возможность выиграть биткоины!

Победители розыгрыша

Вот 100 пользователей, которые получат BTC на сумму до 100 долларов:

Имя пользователя Приз в BTC (в эквиваленте USD) 2000fish2000

4_Minute_Deals

4_Minute_Deals_James

Amazononlinepurchase

Anthonyps321123

Apple_Btc

ArdentGerbil967

barin103

Benlet0428

Bestbtcusdt

BigBen90

bitcoinTrador

BrainyZander203

bsabogal

Celadore

chipchip219

cindyluengg

Coinlink_ke

ConnorWilliam

CryptoXmethod

Cushy12

danieli

davpg2020

DESDADDY

Dunlin50

Edkiba

EI

felicia50431

Fenixx19

fercho1128

fuworenland

gcamazongc

GoodlySabalo364

Goyal22

Heerooo

himmuappi

HMurangiri

isaacmumo

JASWpainter

Jcoins1

JesusJarz

JGANDEL

JoseLuis332574

KelvinCalvin

kev128

KindCoin

LadyNorth

lahcen76

lancekip

Legendary98

LETZMAKEMONEY

Lottebc

Maclean63

mais

Mercy98

michael_kariuki

MichaelGarzon

Miss_moindi

Miss_Racquel

ModernFusilier

mrchelsea

MrDarkosburg

mrrua

MSMOG000

munyao123

Mutuota

Nord_Man

Np11223300

Olanj96

Olivetrees

Pavelpavlovich

PierceYang

PrimeCrypto

QueenBunnyBee

realGitonga

ReginaldW

ReventhGr

RobMalaga2030

Ronaldo1922

Rudco

SELLMARKET

selmaeki

Selvaraj

SGBUYER1975

SGPRO1111

Shaffie3

Shey017

sia23

SKIPPYY

SkySurfer

Socordia

TacoTuesday23

tiners

tranminh9240

UcantScamMe

USACAMI86

Veltcroz

wandimi

willguefit

Yahayabrainy 100

100

100

50.16020856

100

100

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49.97071738

100

100

100

100

10.73050787

10.77651797

100

59.74243374

100

25.11155779

100

100

66.69918234

20.01444251

100

100

25.07809247

100

100

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68.29391659

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69.77755194

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52.96985222

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46.3867697

50.54387592

50.26629288

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10.75209314

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20.03361079

49.98892354

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