Многие считают, что торговля биткоинами — это что-то труднопостижимое и недоступное обычным людям.

Но на самом деле все намного проще. Все, что для этого нужно — это биткоин-кошелек, желание учиться новому и интерес к этой пиринговой денежной системе.

Первые шаги

Торговый процесс можно разделить на три основных этапа:

Создание аккаунта . Найдите платформу для торговли биткоинами, которая вам подходит, и создайте на ней аккаунт. Иногда при регистрации вы сразу получаете бесплатный биткоин-кошелек.

. Найдите платформу для торговли биткоинами, которая вам подходит, и создайте на ней аккаунт. Иногда при регистрации вы сразу получаете бесплатный биткоин-кошелек. Верификация личности . Почти на всех платформах необходимо подтвердить личность. Это делается для защиты как продавцов, так и покупателей. Не переживайте, это вполне безопасно.

. Почти на всех платформах необходимо подтвердить личность. Это делается для защиты как продавцов, так и покупателей. Не переживайте, это вполне безопасно. Торговля. После настройки аккаунта и верификации вы можете приступать к торговле. Внимательно просмотрите доступные предложения и выберите самое выгодное из них.

Вот и все! Торговля биткоинами начинается именно с этих шагов. Однако настоящие криптоэнтузиасты знают, что не все так просто.

Что нужно учитывать при торговле биткоинами

Конечно, вышеупомянутые три этапа — это только начало. В торговле биткоинами есть и более сложные моменты. Давайте посмотрим, какие факторы вам нужно учитывать, прежде чем заключать сделки.

Биржевые стаканы и ликвидность

Биржевые стаканы — это основа большинства криптовалютных бирж. Они представляют из себя таблицы, в которых отображаются предложения по покупке и продаже.

Ликвидность означает способность актива переходить от одного трейдера к другому. Актив — в данном случае биткоин — должен перемещаться между покупателем и продавцом (или наоборот) достаточно быстро, чтобы на него не влияло изменение цены. По сути, чем больше ликвидность актива, тем меньше он подвержен схемам “памп и дамп” (накачка и сброс), когда мошенники объединяют свои усилия для искусственного изменения цены актива.

Спрос и предложение биткоина

Теперь перейдем к основам экономики и поговорим о спросе и предложении биткоина и о том, как они влияют на его цену.

Когда Сатоши Накамото создал биткоин в 2009 году, предложение этой криптовалюты было ограничено 21 млн коинов. Наверное, вы думаете, что 21 млн BTC — это много, и вы правы. Это на самом деле много. Однако если вы вспомните, что за 11 лет майнеры добыли почти 90% биткоинов, то получится, что 21 млн — это не так уж и много.

Никто не знает, что случится, когда запас биткоинов будет исчерпан, но экономисты считают, что, согласно закону спроса и предложения, цена биткоина повысится.

Теперь поговорим о спросе. В 2009 году, когда биткоин только появился, никто не знал, что это такое. За прошедшее десятилетие он переживал взлеты и падения, но сейчас ситуация изменилась.

Сегодня биткоин пользуется большим доверием и широко используется различными сообществами. Теперь биткоин является не только инвестиционным инструментом, но также может применяться в повседневной жизни. На момент написания этой статьи цена биткоина составляет чуть меньше 12000 USD. Это далеко от его рекордной цены, но все еще говорит о наличии большого спроса на эту криптовалюту. Что касается спроса на биткоин после того, как его запас будет исчерпан, поживем — увидим.

Торговые стратегии.

Как вы торгуете криптовалютой? Вот несколько самых популярных стратегий:

Ходлинг — вероятно, самая простая стратегия для новичков. Трейдеры покупают биткоины по низкой цене и удерживают их, несмотря на колебания курса, пока их цена не достигнет желаемого уровня.

— вероятно, самая простая стратегия для новичков. Трейдеры покупают биткоины по низкой цене и удерживают их, несмотря на колебания курса, пока их цена не достигнет желаемого уровня. Дей-трейдинг — трейдеры заключают несколько быстрых краткосрочных сделок, чтобы в конце дня получить совокупную прибыль. В конце торгового дня у трейдера не должно оставаться открытых позиций.

— трейдеры заключают несколько быстрых краткосрочных сделок, чтобы в конце дня получить совокупную прибыль. В конце торгового дня у трейдера не должно оставаться открытых позиций. Скальпинг — это такой вариант дей-трейдинга, при котором трейдеры заключают более сотни сделок в день, получая небольшую прибыль с каждой.

— это такой вариант дей-трейдинга, при котором трейдеры заключают более сотни сделок в день, получая небольшую прибыль с каждой. Свинг-трейдинг — свинг-трейдеры анализируют рыночные тенденции и действуют по ситуации. Как и “ходлеры”, они могут покупать криптовалюту по низкой цене и удерживать, дожидаясь роста цен. Однако чаще всего они удерживают биткоины не так долго, как “ходлеры”.

— свинг-трейдеры анализируют рыночные тенденции и действуют по ситуации. Как и “ходлеры”, они могут покупать криптовалюту по низкой цене и удерживать, дожидаясь роста цен. Однако чаще всего они удерживают биткоины не так долго, как “ходлеры”. Пиринговая (P2P) торговля — P2P-торговля сводит на нет волатильность курса биткоина и позволяет трейдерам получать определенный процент прибыли, торгуя на платформе. Трейдеры покупают по более низкой цене и продают по более высокой, получая прибыль независимо от курса биткоина. Вы также можете заработать больше, используя менее популярные способы оплаты.

Если вы не знаете, какую стратегию лучше использовать, вы всегда можете опробовать их все, заключая сделки на небольшие суммы. Так вы поймете, как работает каждый метод. Когда вы определитесь, вы сможете задействовать более крупные суммы.

Использование стоп-лоссов

Стоп-лоссы могут быть очень полезны для трейдера. Это защитные ордеры, призванные ограничить ваши убытки или прибыль. Например, вы можете поставить стоп-лосс на 20% ниже цены, по которой вы купили актив. Как только цена актива снизится на более чем 20%, стоп-лосс сработает и предотвратит дальнейшие убытки.

Некоторые считают стоп-лоссы своего рода “торговыми предохранителями”, но к ним не стоит так относиться. Это сложные механизмы, которые работают только в том случае, если они тщательно продуманы. Если вы будете использовать их, не понимая, для чего они служат и как работают, вы рискуете понести серьезные потери. Поэтому прежде чем использовать стоп-лоссы, изучите информацию о них.

Бычий и медвежий рынок

При торговле биткоинами вы должны учитывать, как психологический настрой инвесторов может влиять на рынок. Бычьи и медвежьи тенденции могут менять мышление инвесторов.

Медвежий рынок — это рынок, на котором цена активов понижается. Для некоторых это означает падение цен на 20% за 60 или более дней, но эти значения могут меняться. Такие тенденции отрицательно влияют на настроение участников рынка, и инвесторы ведут себя более осторожно.

Бычий рынок — противоположность медвежьему. Цены на таких рынках растут, а не падают. Инвесторы воодушевлены и полны надежд, поэтому они ведут себя смелее и решительнее.

Анализ рынка

Когда речь заходит о том, как толковать те или иные рыночные тенденции, обычно используют два подхода: технический и фундаментальный анализ.

Технический анализ . Приверженцы этого подхода считают, что все повторяется. Чтобы предсказать дальнейшее развитие рынка, они изучают рыночные данные за прошедшие периоды (объем сделок, ценовые тенденции и т. д.) и ищут повторяющиеся модели. Как только они определят такую модель, они проводят теоретические расчеты, основываясь на “бычьих” или “медвежьих” тенденциях рынка.

. Приверженцы этого подхода считают, что все повторяется. Чтобы предсказать дальнейшее развитие рынка, они изучают рыночные данные за прошедшие периоды (объем сделок, ценовые тенденции и т. д.) и ищут повторяющиеся модели. Как только они определят такую модель, они проводят теоретические расчеты, основываясь на “бычьих” или “медвежьих” тенденциях рынка. Фундаментальный анализ. Этот вид анализа дает более общее представление о ситуации на рынке. Фундаментальный анализ опирается не на ретроспективные данные, а на собственную стоимость определенного актива. Например, если аналитики считают, что рыночная цена какой-либо криптовалюты занижена, они инвестируют в нее, надеясь получить прибыль.

Оба вида анализа имеют свои недостатки и преимущества. Рынок непредсказуем, и никогда нельзя заранее предугадать, что произойдет. Поэтому все сводится к тому, какой способ вам больше нравится.

Всегда вперед

Теперь, когда вы ознакомились со всеми этими факторами, вы можете использовать эти знания, чтобы достичь успеха в области криптоторговли.

Знание — сила, поэтому все мы постоянно учимся и набираемся опыта. Если вы будете воспринимать каждую сделку как полезный урок, вы сможете научиться многому. Не зацикливайтесь на неудачах и продолжайте двигаться вперед.

Ричард Брэнсон, известный инвестор, однажды сказал:

“Никто не учится ходить по правилам. Ты просто шагаешь вперед, и падаешь, и поднимаешься — только так можно чему-то научиться”.

В конечном счете, все мы здесь рискуем, так что постараемся извлечь из этого максимум пользы!

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