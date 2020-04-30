Во время кризиса нам всем приходится менять свои планы. Команда Paxful сейчас работает удаленно, но это никак не отразилось на нашей продуктивности. Мы постоянно на связи друг с другом — возможно, совсем скоро мы побьем мировой рекорд по видеозвонкам!

На днях я (то есть Дэвид, старший копирайтер Paxful) побеседовал с основателями компании, Рэем и Артуром. Они рассказали мне, как была создана компания Paxful и как ей удалось изменить жизни миллионов людей.

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ДЭВИД: Я представляю, сколько у вас дел — наверняка не меньше, чем способов оплаты на Paxful.

АРТУР: Хорошо сказано! Работы всегда хватает, но мы не против, потому что любим свое дело. Все для наших пользователей!

ДЭВИД: Большинство криптоэнтузиастов знают, кто вы, но есть и такие, кто еще не слышал про вас. Расскажите им немного о себе.

РЭЙ: Меня зовут Рэй Юсеф. Я вырос в Нью-Йорке, но мои родители приехали в США из Африки, то есть я иммигрант в первом поколении. Я приобрел свои бизнес-навыки на улицах Нью-Йорка в 90-е годы, помогая родителям, у которых был свой газетный киоск.

АРТУР: Меня зовут Артур Шабак, я соучредитель и исполнительный директор Paxful. Я жил в Таллине, пока 5 лет назад мы не основали нашу компанию. Нам было нелегко найти рынок сбыта для нашего продукта, но мы стали первопроходцами в области P2P-технологий.

ДЭВИД: Здорово! По-моему, лучшие команды всегда получаются из людей разного происхождения.

АРТУР: Согласен.

ДЭВИД: Рэй, расскажи, как работа с родителями помогла тебе развить предпринимательские навыки.

РЭЙ: Эта работа научила меня создавать. Я думаю, высшее достижение — это создать что-то и знать, что твое изобретение изменило жизни людей к лучшему. Много лет назад, после того как ураган “Катрина” практически разрушил Новый Орлеан, я посетил его, принял участие в строительстве школы и внес свой вклад в восстановление города. Я знал, что сделал что-то стоящее. Именно поэтому мы строим школы в развивающихся странах. Проект “Built with Bitcoin” — часть этой концепции. Многие люди не верят в работу на общественное благо, но наша цель — повысить благосостояние всего человечества.

ДЭВИД: А что скажешь ты, Артур? Расскажи немного о себе.

АРТУР: Я вырос в Эстонии, на родине программы Skype, и там же получил техническое образование. В прошлом я работал со многими финансово-техническими компаниями. Я занимался банковскими интеграциями и провел 12 лет, работая с вебсайтами и мобильными приложениями. В конце концов я решил запустить свой собственный проект — Paxful. Мы смогли использовать полученный опыт и навыки для развития нашей компании.

ДЭВИД: Рэй, а у тебя раньше было свое дело?

РЭЙ: В 19 лет я научился пользоваться компьютером и решил запустить проект, похожий на Groupon, который работал через SMS-сообщения. У меня тогда ничего не получилось, потому что компании не оценили эту идею. В то время многие американцы даже не знали, как отправлять сообщения. Затем я переключился на рингтоны, потому что мне нравилась мелодия “Миссия невыполнима”. Мне хватало на жизнь, но до Paxful у меня было 11 неудачных проектов. Одно время я даже работал вышибалой.

ДЭВИД: Похоже, вы оба получили богатый опыт.

РЭЙ: Да. Это было интересно.

ДЭВИД: Наверное, про вас говорят, что вы разные, как небо и земля?

АРТУР: Кто мог такое сказать?

ДЭВИД: Да уж, сарказм не всегда удается передать.

РЭЙ и АРТУР: [смеются]

ДЭВИД: Хорошо, тогда скажем, что вы оба по-своему уникальны. Как вы познакомились? Как пересеклись ваши пути?

РЭЙ: Я тогда в первый раз отправился на мероприятие, посвященное биткоину. Это было в Нью-Йорке. Встреча проходила на втором этаже какого-то старого здания. Я захожу, смотрю по сторонам, и один человек подходит ко мне, представляется и говорит, что он организатор встречи. Он сказал, что хочет познакомить меня кое с кем, и я согласился. Я пошел за ним и увидел высокого блондина, который работал над созданием приложения. Он придумал то, что приносило ему деньги. Меня это очень впечатлило.

АРТУР: Когда я впервые попал в Нью-Йорк в 2014 году, я хотел найти единомышленников. Я уже тогда интересовался биткоином, и один мой друг рассказал мне о мероприятии, которое он собирался организовать. Речь шла о встрече для разработчиков в Bitcoin Center. Когда я познакомился с Рэем, стало ясно, что у нас похожие взгляды. Мы оба хотели создать продукт, который превосходил бы то, что уже существует на рынке. Мы хотели помогать людям, используя биткоины.

РЭЙ: Мы сразу сдружились. Два дня спустя мы снова встретились и решили работать вместе. Мы сказали: “Нужно помочь биткоину, чтобы он мог помочь людям”. Многие спрашивают нас, почему мы не используем другие криптовалюты. Просто мы действительно верим в биткоин. Это наше “дитя”.

АРТУР: В то время далеко не все могли пользоваться биткоин-приложениями. Мы хотели создать что-то более доступное, что могли бы использовать обычные люди. Мы хотели дать людям новые возможности. Именно поэтому мы так хорошо ладим. Мы мыслим одинаково. Мы даже используем одинаковые подходы в своей работе.

ДЭВИД: То есть все устроилось как нельзя лучше. Вы оказались в нужное время в нужном месте.

РЭЙ: Это была судьба!

ДЭВИД: Почему же вы выбрали именно биткоин?

РЭЙ: Как-то раз я набрел на онлайн-лекцию о биткоинах. Я решил почитать о них, но в итоге бросил это дело, решив, что это “деньги для зануд”.

АРТУР: [смеется]

РЭЙ: Это правда! Но потом я узнал о его потенциале и о том, как он может помочь миру. Это было настоящим откровением. Я чувствовал себя как Нео, который покинул Матрицу. Биткоин вошел в мою жизнь, когда я стал готов к этому. Когда я понял, как его можно использовать на благо общества, я решил поговорить об этом с другими людьми.

АРТУР: Однажды я ехал домой с другом из колледжа, и он рассказал мне об одном своем клиенте из Европы. Тот получал оплату не банковскими переводами, а биткоинами. Я подумал: “Как такое возможно?” Тогда я был занят другими проектами и создавал сайты для других клиентов. Но затем я по-настоящему заинтересовался биткоином. Меня привлекала его техническая сторона: волатильность, доступность, а также возможность использовать его для платежей. Биткоин был и остается всем. Именно поэтому я до сих пор увлечен им.

ДЭВИД: Да, невооруженным глазом видно, что вы оба по-настоящему любите свое занятие.

АРТУР: Если ты хочешь решить проблемы своих клиентов, без увлеченности не обойтись. Мы уважаем и ценим своих клиентов. Вы всегда должны любить то, чем занимаетесь, тогда и другие люди увидят и оценят это.

РЭЙ: Чтобы что-то создать, нужна увлеченность и энтузиазм. Вы должны по-настоящему верить, что вы создаете что-то стоящее и полезное. Я столько раз терпел неудачи, а это всегда тяжело. Чтобы продолжать идти дальше, вы должны верить. Если бы вы нашли то, что может изменить мир, разве вы бы не посвятили себя этому делу? Илон нашел для себя Марс. Мы же хотим работать на Земле.

АРТУР: Мы не сами придумываем все эти идеи. Мы узнаем о проблемах людей и пытаемся найти способ решить их. Наша увлеченность помогает нам быть ближе к людям.

ДЭВИД: Так как же в итоге появился Paxful?

РЭЙ: Мы хотели внести свой вклад в развитие биткоина. Мы собирали различные идеи и думали, как их можно воплотить в нашем продукте и как это повлияет на финансовую систему. Мы начали с компании EasyBitz, платежного оператора для поставщиков, но она так и не стала популярной.

АРТУР: Мы поняли, что мы пытались решить проблему, которой на самом деле не существовало. Прежде всего мы должны были найти способ, который позволил бы людям легко и быстро покупать биткоины.

ДЭВИД: Что же стало переломным моментом и определило дальнейшее направление вашей работы?

РЭЙ: Один наш друг упомянул, что можно было бы обменивать биткоины на подарочные карты, и мы решили развить эту идею. Мы немедленно принялись обсуждать, как можно расширить этот процесс. Мы решили разработать эту систему и наконец принялись за дело.

АРТУР: Мы хотели, чтобы у всех была возможность купить биткоины. Нам просто нужно было послушать людей и сделать то, что они просят. Именно этим мы и занимаемся до сих пор.

РЭЙ: Люди постоянно делятся с нами своими проблемами и пожеланиями. Они говорят нам и о хорошем, и о плохом. Поэтому мы уверены в том, что делаем. Мы просто берем и делаем то, что нужно людям.

ДЭВИД: Именно так вы нашли свое место на рынке, да?

АРТУР: Точно. Мы находили более простые решения для существующих проблем.

ДЭВИД: Я уверен, что поначалу у вас было немало трудностей.

РЭЙ: Конечно. У нас не было ни денег, ни пользователей. Первыми нашими пользователями стали наши друзья. В то время люди не интересовались биткоинами. Было очень мало доступной информации о биткоинах, причем не только в США, но и в Африке, в Азии — в общем, везде.

АРТУР: В первое время нам действительно пришлось затянуть пояса. В Нью-Йорке слишком дорогая аренда, поэтому какое-то время я и Рэй были бездомными.

РЭЙ: Да, мы оба ночевали то у одного друга, то у другого.

ДЭВИД: Невероятно! Чтобы не опустить руки в таком состоянии, нужно действительно верить в то, что делаешь.

АРТУР: Конечно. Нужно всегда идти дальше.

ДЭВИД: Какое будущее, по вашему мнению, ждет биткоин и криптовалюты? Как они повлияют на мировую экономику в последующие годы?

РЭЙ: Я думаю, что в следующие 10 лет P2P-финансы закрепят свои позиции на рынке и что денежное обращение станет гораздо болеe свободным. Новые финансовые технологии смогут решить множество существующих проблем и улучшить благосостояние всего человечества.

АРТУР: Как я уже говорил, биткоин — это все. Он не заменит фиатную валюту, но будет использоваться наравне с ней. Думаю, что больше и больше людей станут использовать биткоин в своей повседневной жизни.

ДЭВИД: А какую роль в этом будет играть Paxful?

РЭЙ: Думаю, Paxful будет возглавлять это движение. По сути дела, мы уже возглавляем его.

АРТУР: Да. Мы продолжим создавать финансовые продукты, которые помогут людям свободнее распоряжаться своими средствами, будь то перевод денег за границу, отправка платежей или покупка товаров по интернету. Мы сделаем все, чтобы люди, не имеющие доступа к банковским услугам, стали частью глобальной финансовой системы.

РЭЙ: Это точно. Мы лидеры в своей области. Благодаря блокчейну мы можем создать финансовую систему, которая будет поддерживаться людьми.

ДЭВИД: Звучит многообещающе. Последний вопрос: какой совет вы бы могли дать молодым предпринимателям, которые хотят создать свой бизнес на основе биткоина?

АРТУР: Поставьте перед собой цель. Подумайте, чего вы хотите достичь, и не останавливайтесь. Не отклоняйтесь от цели и не позволяйте ошибкам сбить вас с намеченного курса. Разбейте цель на этапы и гордитесь каждым своим достижением. И никогда не теряйте энтузиазма!

РЭЙ: Верьте в себя. У вас есть все, чтобы достигнуть успеха. Вы готовы к нему. Вас ждут невероятные возможности, и все они достанутся вам. Вы сможете подняться так высоко, насколько захотите. У вас есть все, чтобы стать лучшим. Нет ничего невозможного.

ДЭВИД: Спасибо. Всегда приятно пообщаться с умными людьми и вспомнить, зачем мы делаем то, что делаем. Я рад, что работаю в Paxful.

АРТУР: Мы тоже этому рады.

ДЭВИД: Благодарю.

РЭЙ: Нас ждут большие дела!

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