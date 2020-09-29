Paxful Press

Теперь все пользователи Paxful могут покупать и продавать USDT, добавлять банковские реквизиты и отправлять биткоины на имя пользователя
USDT поможет пользователям платформы справиться с волатильностью рынка, защитить свои средства и диверсифицировать криптоактивы.
Paxful опубликовал статистику по российскому рынку, участники которого проявляют все больший интерес к биткоину как средству борьбы с инфляцией.
Спустя 5 лет компания Paxful достигла рекордных показателей по объему сделок и числу пользователей.
Международная P2P-платформа по торговле биткоинами Paxful запускает предпринимательскую программу для русскоязычных пользователей платформы.
Ведущая биткоин-платформа празднует свое пятилетие и раскрывает данные об объеме сделок на ключевых рынках
Теперь пользователи Binance смогут покупать криптовалюту за фиатную валюту, используя многочисленные способы оплаты, доступные на платформе Paxful.