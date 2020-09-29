НОВОСТИ И ОБНОВЛЕНИЯ
Paxful запускает торговлю Tether (USDT) и добавляет новые функции

Теперь все пользователи Paxful могут покупать и продавать USDT, добавлять банковские реквизиты и отправлять биткоины на имя пользователя

Paxful Press
Paxful Press
29.09.2020
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НОВОСТИ И ОБНОВЛЕНИЯ
Теперь платформа Paxful поддерживает не только биткоин, но и Tether

USDT поможет пользователям платформы справиться с волатильностью рынка, защитить свои средства и диверсифицировать криптоактивы.

Paxful Press
Paxful Press
09.09.2020
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НОВОСТИ И ОБНОВЛЕНИЯ
Paxful опубликовал статистику по России: P2P-торговля процветает вопреки законопроектам

Paxful опубликовал статистику по российскому рынку, участники которого проявляют все больший интерес к биткоину как средству борьбы с инфляцией.

Paxful Press
Paxful Press
30.07.2020
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НОВОСТИ И ОБНОВЛЕНИЯ
Сделки на сумму $4,6 млрд и 4,5 млн кошельков: Paxful отмечает свое пятилетие

Спустя 5 лет компания Paxful достигла рекордных показателей по объему сделок и числу пользователей.

Paxful Press
Paxful Press
14.07.2020
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НОВОСТИ И ОБНОВЛЕНИЯ
Международная P2P-платформа Paxful запускает предпринимательскую программу для русскоязычных пользователей

Международная P2P-платформа по торговле биткоинами Paxful запускает предпринимательскую программу для русскоязычных пользователей платформы.

Paxful Press
Paxful Press
14.05.2020
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НОВОСТИ И ОБНОВЛЕНИЯ
Paxful сообщает о значительном росте объема торговли и раскрывает показатели с 2015 года

Ведущая биткоин-платформа празднует свое пятилетие и раскрывает данные об объеме сделок на ключевых рынках

Paxful Press
Paxful Press
19.12.2019
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НОВОСТИ И ОБНОВЛЕНИЯ
Paxful и Binance заключили стратегическое партнёрство для расширения доступа к криптовалюте и повышения ликвидности

Теперь пользователи Binance смогут покупать криптовалюту за фиатную валюту, используя многочисленные способы оплаты, доступные на платформе Paxful.

Paxful Press
Paxful Press
13.12.2019
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