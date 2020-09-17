BUILT WITH BITCOIN НОВОСТИ И ОБНОВЛЕНИЯ
Built With Bitcoin: проекты 2020 года и планы на будущее

Мы продолжаем инициативу “Built With Bitcoin” — узнайте, чем мы занимаемся в 2020 году!

David Chung
David Chung
17.09.2020
Время прочтения: 3 мин.
Время прочтения: 3 мин.
BUILT WITH BITCOIN НОВОСТИ И ОБНОВЛЕНИЯ
Строим будущее с биткоином

Наше отношение к образованию и стремление изменить мир привели к тому, что мы нашли необычное применения для биткоина — мы решили строить школы.

David Chung
David Chung
16.09.2020
Время прочтения: 4 мин.
Время прочтения: 4 мин.
BUILT WITH BITCOIN ИСТОРИИ И ИНТЕРВЬЮ
Построено с любовью и биткоином

Замысел превратился в движение, которое дает людям в развивающихся странах новые возможности.

David Chung
David Chung
15.07.2020
Время прочтения: 4 мин.
Время прочтения: 4 мин.
НОВОСТИ И ОБНОВЛЕНИЯ
Пусть Маск покоряет Марс, а Paxful позаботится о Земле

Рэй и Артур рассказывают о том, как они решили создать Paxful — компанию, которая возглавила новую тенденцию и изменила жизни многих людей.

David Chung
David Chung
30.04.2020
Время прочтения: 8 мин.
Время прочтения: 8 мин.