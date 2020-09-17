David Chung

BUILT WITH BITCOIN НОВОСТИ И ОБНОВЛЕНИЯ
Мы продолжаем инициативу “Built With Bitcoin” — узнайте, чем мы занимаемся в 2020 году!
Время прочтения: 3 мин.
Время прочтения: 3 мин.
BUILT WITH BITCOIN НОВОСТИ И ОБНОВЛЕНИЯ
Наше отношение к образованию и стремление изменить мир привели к тому, что мы нашли необычное применения для биткоина — мы решили строить школы.
Время прочтения: 4 мин.
Время прочтения: 4 мин.
BUILT WITH BITCOIN ИСТОРИИ И ИНТЕРВЬЮ
Замысел превратился в движение, которое дает людям в развивающихся странах новые возможности.
Время прочтения: 4 мин.
Время прочтения: 4 мин.
НОВОСТИ И ОБНОВЛЕНИЯ
Рэй и Артур рассказывают о том, как они решили создать Paxful — компанию, которая возглавила новую тенденцию и изменила жизни многих людей.
Время прочтения: 8 мин.
Время прочтения: 8 мин.