НОВОСТИ И ОБНОВЛЕНИЯ
Выигрывай по-крупному вместе с другом #BetterTogether

Что может быть лучшим способом показать признательность своему самому надежному торговому партнеру, как не подарить ему шанс выиграть значительный приз?

Paxful Team
Paxful Team
07.09.2020
Время прочтения: 3 мин.
Время прочтения: 3 мин.
НОВОСТИ И ОБНОВЛЕНИЯ
С новой функцией “Время для сделок” вы больше не пропустите выгодные предложения

Укажите удобное для заключения сделок время, и вам больше не придется переживать об упущенных возможностях.

Paxful Team
Paxful Team
03.08.2020
Время прочтения: 1 мин.
Время прочтения: 1 мин.
НОВОСТИ И ОБНОВЛЕНИЯ
Paxful отмечает свое пятилетие

Paxful исполнилось 5 лет! Мы хотим подвести итоги и рассказать, чего нам удалось достичь с момента основания компании в 2015 году.

Paxful Team
Paxful Team
17.07.2020
Время прочтения: 1 мин.
Время прочтения: 1 мин.
НОВОСТИ И ОБНОВЛЕНИЯ
Paxful отмечает свое пятилетие — празднуйте вместе с нами! 🥳

Paxful отмечает свой пятый день рождения, но мы не смогли бы пройти этот путь без вашей поддержки. Отмечайте наш юбилей вместе с нами!

Paxful Team
Paxful Team
10.07.2020
Время прочтения: 5 мин.
Время прочтения: 5 мин.
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Как технология блокчейн меняет финансовую систему

Многие финансовые компании используют блокчейн для разработки эффективных цифровых решений. Узнайте, чем привлекательна эта технология.

Paxful Team
Paxful Team
18.06.2020
Время прочтения: 4 мин.
Время прочтения: 4 мин.
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Что такое Lightning Network?

Считается, что Lightning Network может решить проблему масштабируемости биткоина. Прочитайте эту статью и узнайте, так ли это на самом деле.

Paxful Team
Paxful Team
17.06.2020
Время прочтения: 4 мин.
Время прочтения: 4 мин.
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Почему биткоин и тюльпаномания — это разные вещи 🌷

С самого начала биткоин сравнивали с тюльпаноманией, но насколько верно это утверждение?

Paxful Team
Paxful Team
09.06.2020
Время прочтения: 4 мин.
Время прочтения: 4 мин.
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Почему ваш аккаунт Paxful может оказаться заблокированным

Потеря доступа к аккаунту может стать неприятным сюрпризом. Мы расскажем вам о причинах, которые могут привести к блокировке аккаунта.

Paxful Team
Paxful Team
05.06.2020
Время прочтения: 2 мин.
Время прочтения: 2 мин.
НОВОСТИ И ОБНОВЛЕНИЯ
Обновления Paxful — май 2020 года

Многие наши сотрудники сейчас работают из дома, но это не мешает им претворять в жизнь новые идеи. Узнайте, чего мы сумели достичь в мае!

Paxful Team
Paxful Team
03.06.2020
Время прочтения: 2 мин.
Время прочтения: 2 мин.