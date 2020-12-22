НОВОСТИ И ОБНОВЛЕНИЯ
Розыгрыш Paxful Wishlist: Поделитесь с нами своими желаниями и выиграйте $5000

Чего вам хочется в этом году? Поделитесь своей мечтой и получите шанс выиграть биткоины!

Paxful Team
Paxful Team
22.12.2020
Время прочтения: 2 мин.
Время прочтения: 2 мин.
НОВОСТИ И ОБНОВЛЕНИЯ
PaxBot в Telegram поможет вам быстрее находить предложения

Вы приходите на Paxful, чтобы торговать, а не тратить время на просмотр предложений. PaxBot поможет вам находить предложения за считанные секунды!

Paxful Team
Paxful Team
22.12.2020
Время прочтения: 1 мин.
Время прочтения: 1 мин.
НОВОСТИ И ОБНОВЛЕНИЯ
Сыграйте в новогоднее бинго от Paxful и получите шанс выиграть $100 в BTC

Добавим немного праздничного настроения к вашим криптосделкам! Сыграйте в новогоднее бинго от Paxful и выиграйте биткоины!

Paxful Team
Paxful Team
17.12.2020
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Время прочтения: 2 мин.
НОВОСТИ И ОБНОВЛЕНИЯ
Черная пятница на Paxful: получите обратно 100% от суммы сделки!

Paxful всегда готов радовать своих пользователей, особенно в преддверии праздников. Не упустите шанс получить бесплатные BTC!

Paxful Team
Paxful Team
26.11.2020
Время прочтения: 2 мин.
Время прочтения: 2 мин.
НОВОСТИ И ОБНОВЛЕНИЯ
Game On Paxful — ваш шанс выиграть новые игровые приставки и тысячи долларов!

Вы можете выиграть PS5 или получить тысячи долларов! Узнайте, как это сделать.

Paxful Team
Paxful Team
10.11.2020
Время прочтения: 3 мин.
Время прочтения: 3 мин.
НОВОСТИ И ОБНОВЛЕНИЯ
Новые фильтры помогут вам быстрее находить предложения

Не тратьте время на просмотр сотен предложений — с нашим новым фильтром вы быстро найдете то, что вам нужно.

Paxful Team
Paxful Team
14.10.2020
Время прочтения: 1 мин.
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НОВОСТИ И ОБНОВЛЕНИЯ
Теперь вы можете отправлять биткоины со страницы пользователя Paxful

Торговать на Paxful стало еще проще. Теперь вы можете отправлять биткоины прямо со страницы пользователя. Попробуйте прямо сейчас!

Paxful Team
Paxful Team
14.10.2020
Время прочтения: 1 мин.
Время прочтения: 1 мин.
НОВОСТИ И ОБНОВЛЕНИЯ
Paxful запускает поддержку Tether

Мы постоянно совершенствуем нашу платформу. Теперь Paxful поддерживает сделки с USDT!

Paxful Team
Paxful Team
25.09.2020
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Время прочтения: 1 мин.
НОВОСТИ И ОБНОВЛЕНИЯ
Paxful запускает конвертацию биткоинов в Tether

Мы запустили одно из самых важных обновлений! Узнайте, что в нем особенного.

Paxful Team
Paxful Team
24.09.2020
Время прочтения: 2 мин.
Время прочтения: 2 мин.