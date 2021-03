Carteiras bitcoin (BTC) podem ser complicadas às vezes. Há muitos tipos diferentes, e cada uma parece direcionada a um estilo de negociação diferente. Por exemplo, uma carteira on-line é adequada para negociantes que estão começando ou testando uma nova exchange (plataforma de troca) pela primeira vez. Por outro lado, uma carteira de hardware (ou hardware wallet) pode sair um pouco mais cara, mas é ideal para negociantes que mantêm um valor considerável em bitcoin.

Todos começamos assim, testando exchanges e dando os primeiros passos em uma nova jornada de negociação. Mas o que fazemos depois que decidimos que estamos prontos para avançar um nível? Alguns de nós podemos já ter acumulado ativos demais para guardá-los em uma carteira on-line. Dito isso, como fazemos para mover nossos valiosos ativos para uma carteira de hardware?

Se você não conhece, carteiras de hardware são pequenos dispositivos parecidos com pen drives que armazenam o seu bitcoin em um local off-line e seguro. Além disso, elas mantêm suas chaves privadas em segurança. Alguns modelos possuem telas e outros não, mas é recomendável que você compre uma carteira de hardware com tela. Ter uma tela na sua carteira de hardware lhe dará mais segurança ao verificar e exibir dados importantes da carteira. Como elas são praticamente imunes a ataques de hackers, os dados apresentados são mais confiáveis do que os exibidos no seu computador.

Geralmente, o processo de transferir bitcoin varia em função da carteira de hardware utilizada. Para este artigo, usaremos como exemplo uma Ledger Nano S.

Uma visão geral da Ledger Nano S

Antes de chegarmos à transferência das suas moedas de uma carteira on-line para a Ledger Nano S, vamos analisar rapidamente o dispositivo.

A Ledger Nano S é uma das carteiras de hardware para criptomoedas mais utilizadas do mercado. Ela pode armazenar várias moedas (bitcoin, bitcoin cash, bitcoin gold, ethereum, monero, ethereum classic, ripple, litecoin, dogecoin, zcash e dash) e é provavelmente a mais acessível (cerca de US$ 59, sem incluir impostos), o que faz dela uma das carteiras ideais para iniciantes.

Ela possui um formato compacto (é tão pequena que pode caber no seu bolso) e um corpo de metal que a torna mais resistente que outras carteiras de hardware. Em comparação, a Ledger Nano S funciona de modo semelhante a outras carteiras de hardware: é preciso conectá-la ao computador e definir um PIN. Depois disso, você vai receber uma frase seed de 24 palavras que funcionará como sua chave privada (essas palavras devem ser anotadas e guardadas em um local a que só você tenha acesso).

Depois de configurar o dispositivo, você pode instalar o Ledger Live, um aplicativo que lhe permite realizar as operações de envio e recebimento na carteira.

Como transferir BTC de uma exchange para a sua Ledger Nano S

Agora que você já tem uma ideia geral da Ledger Nano S, podemos avançar e mostrar como transferir o seu bitcoin de uma carteira on-line para a sua carteira de hardware para bitcoin. Usemos a Paxful como exemplo.

Como configurar a sua carteira de hardware para receber BTC

Antes de enviar BTC a partir da Paxful, confirme se a sua Ledger Nano S está pronta para receber a moeda.

O primeiro passo é abrir o Ledger Live, o programa de computador utilizado para acessar o dispositivo. Em seguida, clique em “Manager” (Gerenciador) e instale a moeda desejada (neste caso, o bitcoin) selecionando-a no “App Catalog” (Catálogo do aplicativo). Depois de instalar a moeda no Ledger Live, o dispositivo passará a exibir o ícone da moeda. Antes de prosseguir, crie uma conta para cada uma das outras moedas no Ledger Nano S (se o seu dispositivo for novo).

Depois, clique no sinal de “+” ao lado de “Accounts” (Contas), clique em “bitcoin” e em “Continue” (Continuar). A tela deverá exibir as mensagens “Connect and unlock your Ledger device” (Conecte e desbloqueie seu dispositivo Ledger) e “Navigate to the Bitcoin app on your device” (Acesse o aplicativo de bitcoin em seu dispositivo). No seu dispositivo, role até o ícone de bitcoin e selecione a moeda pressionando ambos os botões. Depois disso, o dispositivo exibirá “Use wallet to view accounts” (Usar a carteira para ver contas), o que permitirá que você continue no Ledger Live. Nesse momento, você poderá renomear a conta. Depois de renomeá-la, confirme e feche a janela pop-up.

Como enviar BTC da Paxful para a sua carteira de hardware

Depois dessa configuração, você poderá receber moedas na sua conta. Para começar a enviar, clique em “Receive” (Receber) no Ledger Live e selecione a conta para onde vão as moedas (neste caso, a sua conta de bitcoin). No dispositivo, escolha a moeda que você vai usar pressionando ambos os botões, quando a tela exibirá “Use wallet to view accounts” (Usar a carteira para ver contas). Em seguida, verifique o endereço no Ledger Live conferindo se o seu dispositivo mostra o mesmo endereço (confirme se os últimos dígitos são iguais).

Depois de verificada essa informação, acesse a sua conta na Paxful e clique no botão “Carteira”, localizado no topo da página.

Depois, clique no botão “Enviar bitcoin”. Na janela pop-up exibida, digite quanto BTC você deseja enviar, cole o endereço exibido no Ledger Live e conclua a autenticação de dois fatores necessária.

Clique em “Continuar” para ver um resumo da transação, ou seja, quanto bitcoin você vai enviar e as taxas que vai pagar para a rede de bitcoin. Será solicitado antes o código da autenticação de dois fatores e, depois dessa autenticação, o seu dinheiro estará a caminho da sua carteira de hardware!

Como enviar BTC da sua Ledger Nano S

Enviar BTC do seu dispositivo é tão fácil como receber.

Para começar a enviar BTC da sua carteira de hardware, abra o programa Ledger Wallet Bitcoin no computador, conecte e desbloqueie o seu dispositivo de carteira. Depois de conectado, será perguntado que cadeia de bitcoin você quer usar. Em nosso caso “Bitcoin”. Então, será pedido para escolher entre os tipos de endereço “Legacy” ou “Segwit”. Escolha “Legacy” se o seu bitcoin estiver em um endereço que comece com “1”, e “Segwit” se o seu bitcoin estiver em um endereço que comece com “3”.

Depois que a sua carteira se sincronizar com o programa, você verá a interface de usuário principal do Ledger Wallet Bitcoin. Clique no botão “Send” (Enviar), localizado no canto esquerdo do programa. Digite a quantidade de BTC que você deseja enviar, cole o endereço de destino (é recomendável fazer a leitura do código QR em vez de digitar ou colar para evitar erros) e clique em “Send” (Enviar). Nessa página, você também poderá escolher a taxa da transação. Quanto mais baixa a taxa, mais lenta será a confirmação. Você pode até mesmo escolher algumas opções de “Custom Fees” (Taxas personalizadas).

Envie o seu dinheiro da sua carteira de hardware!

Como você pode ver, transferir bitcoin de e para a sua carteira fria não é difícil. Se for um negociante mais experiente, você já deve saber que carteiras de hardware são as alternativas mais seguras do mercado para guardar criptomoedas. Se você ainda não fez isso, transfira agora mesmo e mantenha as suas moedas protegidas.