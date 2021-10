Golpes são o que há de pior, assim como e as pessoas que se prestam ao papel de aplicá-los. Elas se aproveitam de tudo que podem, inclusive do bitcoin (BTC). Como transações de BTC são irreversíveis, não é possível recuperar bitcoin perdido ou roubado.

Ao longo dos anos, as exchanges de BTC melhoraram muito em termos de segurança, mas isso não significa que não podemos acabar sendo vítimas de gente mal-intencionada disposta a tudo para se dar bem. É por isso que também fazemos nossa parte para proteger o seu dinheiro e conhecemos como esses golpes são aplicados.

Transações de bitcoin são irreversíveis

Uma das melhores características do BTC é ser descentralizado, o que permite que duas pessoas troquem valor sem precisarem de um terceiro como um banco para arbitrar a transação. Por isso, as transações são muito mais rápidas, seguras e, às vezes, não envolvem nem mesmo taxas extras. É essa a grande característica que torna o BTC revolucionário.

Para acompanhar todas as transações, a rede mantém um livro contábil, como aqueles de bancos quem mantêm registros de contas de envio e destino de pagamentos. O livro contábil do bitcoin se chama blockchain. Um saldo de BTC é um dado nesse livro contábil, e alguém que possua BTC tem acesso a esse dado. Essa propriedade é basicamente seu endereço de bitcoin.

Quando envia BTC a alguém, o que você está fazendo é transferir a propriedade desse dado. Nesse caso, o destinatário será a única pessoa com acesso a esse dado. Depois que o endereço de propriedade muda, é impossível voltar atrás. Isso quer dizer que, se você cometer um erro e enviar dinheiro para um endereço que não devia, a única coisa que vai poder fazer é tentar entrar em contato com o destinatário e pedir que ele devolva.

Assim, se algum dia você cair em um golpe de criptomoeda e tentar usar um serviço de recuperação de bitcoin, saiba que não existe nenhuma garantia de que vai ter o seu dinheiro de volta. Se você sofrer um golpe, a melhor coisa que vai poder fazer é reduzir as perdas, denunciar o caso às autoridades e passar a ficar mais atento, em vez de gastar ainda mais dinheiro com serviços de recuperação de bitcoin.

Golpes de bitcoin para ficar de olho

Muita gente desonesta vai tentar explorar a irreversibilidade do bitcoin para levar você a fazer um envio. Estes são alguns dos golpes de criptomoedas para você ficar de olho:

Exchanges falsas

Quanto mais o BTC se torna conhecido (e desejado), mais pessoas querem conseguir a moeda. Ainda que isso seja ótimo para o crescimento de sua adoção no mundo todo, também há nesse espaço pessoas desonestas tentando tirar vantagem. Elas criam exchanges que parecem reais, atraem usuários com preços de mercado competitivos e acabam roubando o dinheiro deles.

Na hora de escolher uma exchange, é melhor fazer a sua pesquisa e verificar bem as credenciais de quem a criou. Busque avaliações, a equipe de desenvolvimento e veja se as operações são legítimas.

Pessoas que fingem ser outras

Fazer se passar por outra pessoa é uma das práticas mais comuns de enganadores em busca de BTC. Eles fingem ser uma figura de autoridade — um influenciador das mídias sociais, um moderador de uma plataforma ou simplesmente alguém comum que simula uma situação tensa — e tentam enganar você com vantagens, histórias falsas ou ameaças sem fundamento.

Diante de golpes assim, é melhor conferir bem se a pessoa com quem você está falando é realmente quem ela diz ser. Veja se o nome está bem escrito, confira suas contas oficiais nas redes sociais ou entre em contato diretamente com ela por outro meio para confirmar.

E-mails de phishing

Phishing é a prática fraudulenta de entrar em contato fingindo ser alguém ou uma empresa bem conceituada. Em e-mails desse tipo, as pessoas pedem para clicar em um link ou tentam obter informações pessoais da vítima. Se ela clicar nesses links, pode ser instalado um malware que danificaria o computador dela ou daria acesso a suas contas.

Se receber algum e-mail suspeito que peça para você revelar uma senha, clicar em um link ou fazer um pagamento, provavelmente será um golpe de phishing. Na dúvida, confira bem a identidade do remetente entrando em contato com a plataforma que ele diz representar.

Golpes de negociantes de bitcoin

Na Paxful, é preciso estar atento a alguns sinais de alerta. Estão entre eles pressa para concluir negociações, comprovantes falsos, situações de bloqueio de moedas, estornos de pagamentos e golpes de phishing. Para ver mais detalhes sobre situações como essas, leia este artigo em nosso blog.

Como evitar golpes de bitcoin

Às vezes, o espaço cripto parece um campo minado. Mas reunimos algumas dicas que vão ajudar você a se manter seguro.

A primeira delas é sempre conferir links antes de acessar. Está cada vez mais difícil saber quais links são legítimos, e é por isso que você precisa estar bem atento ao URL. Veja como o domínio está escrito. Quando tem alguma letra errada, isso indica normalmente que o link é falso. Outra medida é salvar nos favoritos os sites que você acessa com frequência para administrar o seu dinheiro. Assim, você vai saber sempre que está no site verdadeiro.

Segundo e mais importante, atuar no mundo cripto pressupõe que você faça a sua própria pesquisa. Conhecimento é poder nesse meio, especialmente no momento de escolher exchanges e carteiras digitais. Ao pesquisar, analise as equipes por trás dos projetos e as avaliações do produto para ter uma ideia geral da segurança oferecida.

E na maioria dos casos, os golpistas vão tentar criar um senso de urgência para que você tome uma decisão rápida sem pensar muito. Se fizer a sua própria pesquisa, vai descobrir que a maioria dessas ações não requer nenhuma decisão tão rápida assim.

Existe alguma forma de recuperar bitcoin?

Podemos às vezes cair em um golpe e, quando isso acontece, é fundamental saber que atitude tomar. A primeira coisa é entrar em contato com as autoridades locais. Se o golpe tiver ocorrido na Paxful, denuncie à nossa equipe de suporte para que possamos investigar o caso. Além disso, você pode iniciar uma disputa para analisarmos melhor a situação.

Mas é importante entender que nada garante que você tenha o seu dinheiro de volta. É por isso que você precisa fazer a sua parte se mantendo seguro em qualquer plataforma que usar. Aplique as dicas que mencionamos, tenha sempre cautela e fique alerta.