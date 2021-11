Você já se sentiu bombardeado pelas mídias sociais? Parece que vem uma chuva de anúncios quando você acessa o Twitter ou o YouTube, não? E com toda essa publicidade, você precisa ter mais cuidado com golpes. Você não é o único que se sente assim.

Nos últimos anos, o crescimento das mídias sociais foi acompanhado pelo aumento na quantidade de golpes. Isso acontece devido à capacidade das mídias sociais de influenciar a percepção sobre possíveis investimentos. Por isso, é importante ter cuidado com influenciadores de criptomoedas e qualquer coisa que prometa enriquecimento com altcoins duvidosas. Alguns desses esquemas são chamados de pump and dump… Continue lendo se você não quer cair em golpes desse tipo. Para que você conheça melhor o tema, vejamos o que são esquemas de pump and dump de criptomoedas e como eles funcionam.

O que é um esquema de pump and dump de criptomoeda?

Um esquema de pump and dump é um tipo de fraude que usa alarde e desinformação para gerar falso interesse em uma altcoin, token ou moeda desconhecida e sem utilidade imediata. Os golpistas reúnem inicialmente grandes quantidades de moedas duvidosas quando o preço ainda está baixo para depois elevá-lo divulgando nas mídias sociais.

Antigamente, esquemas de pump and dump aconteciam com boca a boca. Hoje em dia, com o crescimento da internet, a maior parte das informações falsas é disseminada por plataformas de mídias sociais, fóruns, vídeos e outras mídias on-line. Os golpistas trabalham também com investidores influenciadores que recebem incentivos financeiros para convencer as pessoas e aumentar o valor de uma moeda questionável.

Depois que seu preço atingir um pico e a desinformação causar um frenesi de compra, os golpistas e influenciadores vão despejar (dump) todas as criptomoedas que possuem e lucrar alto. Essa venda fará com que o preço da moeda afunde bem abaixo de seu preço original. A maioria dos detentores não poderá vendê-la a tempo e ficará na mão. Isso quer dizer que eles acabarão com essas moedas duvidosas presas na carteira e perderão seu dinheiro.

Saiba que há vários esquemas de pump and dump por aí, e todos eles são ilegais e geram sérias consequências (como multas pesadas) se descobertos.

Vejamos um exemplo para ter uma ideia de como isso funciona.

Digamos que um token (que vamos chamar de MoonSoon) é anunciado na postagem do Instagram de Soup Doge, um rapper superfamoso e influenciador de criptomoedas. Isso leva o preço da MoonSoon às alturas. Mas alguns dias depois, os desenvolvedores por trás da moeda começam a vender tudo o que têm. Sem avisar sobre o perigo iminente, você não vai poder vender as suas moedas quando o preço original despencar. Em pouco tempo, todo o seu dinheiro investido desaparece, e você nunca mais vai ouvir falar da MoonSoon de novo. Esse é só um exemplo de como várias pessoas estão praticando golpes por meio de influenciadores de criptomoedas.

Como funciona um esquema de pump and dump de criptomoeda?

A grande pergunta por trás de esquemas de pump and dump é: “Por que eles funcionam tão bem?”. Há golpe por toda parte, mas por que as pessoas são atraídas para esquemas de pump and dump? A resposta é que esses golpes operam com o FOMO, ou o medo de ficar de fora de uma oportunidade. Com a divulgação de desinformação e alarde, muitos investidores ficam tão animados para ganhar dinheiro que investem sem pesquisar. Eles não querem perder a “grande oportunidade” e começam a comprar tokens impulsivamente.

ICO e esquemas de pump and dump

Para lucrar ainda mais com esquemas de pump and dump de criptomoedas, esses golpistas também vão buscar fazer ofertas iniciais de moedas (ICO), algo parecido com uma iniciativa de arrecadação. Investidores que acreditarem em um token específico vão colocar seu dinheiro nele. Como retorno, eles serão recompensados com novos tokens, e a ICO usará o dinheiro para desenvolver ainda mais a moeda.

Infelizmente, nem todas as ICO funcionam assim, pois algumas delas são golpes. Muitos golpistas buscam investidores de ICO porque eles estão prontos e dispostos a comprar. Além disso, há alguns bots chamados de “pump bots” que podem comprar e vender em segundos. Mesmo se houver uma ICO legítima, esses pump bots podem às vezes afetar o token, os investidores e os preços no início de um lançamento simplesmente operando e obtendo usuários.

Para entender a diferença entre uma ICO segura e uma fraudulenta, você precisa saber o que compõe uma ICO. Geralmente, ela começa com um white paper publicado na íntegra que inclui o que é o projeto, suas aplicações ou casos de uso, os requisitos para concluir o projeto e quanto dinheiro é necessário.

Uma ICO fraudulenta pode apresentar estes sinais de alerta:

Ausência de um white paper.

O modelo de funcionamento do white paper não é realista.

As pessoas por trás da ICO têm falsa identidade ou são golpistas conhecidos.

O roteiro da ICO não é muito detalhado ou claro.

O código da ICO parece suspeito.

É difícil fazer contato com os desenvolvedores.

Supostos esquemas de pump and dump

Agora que você já sabe o que é e como funciona um golpe de pump and dump de criptomoeda, vejamos alguns exemplos bem conhecidos.

FaZe Clan e a criptomoeda Save the Kids. Vários membros da organização de esportes eletrônicos FaZe Clan apoiaram uma nova altcoin, a Save the Kids. Eles promoveram a criptomoeda com uma série de tweets e vídeos. As pessoas compraram a moeda e, alguns dias depois, ela caiu 60%. Os membros da FaZe Clan envolvidos no esquema bombaram o interesse pela Save the Kids e provavelmente puxaram o tapete dos investidores. Ainda que os membros do clã neguem as acusações, a criptomoeda Save the Kids tem todas as características de um golpe de pump and dump. Desde então, os membros do golpe envolvidos foram suspensos ou retirados da FaZe Clan.

Tana Mongeau and TitsCoin. A influenciadora Tana Mongeau fez algo parecido com o golpe da FaZe Clan quando promoveu sua própria moeda no Instagram . Para resumir, a moeda era uma roubada. Em outras palavras, ela puxou o tapete dos investidores e divulgou uma moeda duvidosa.

Como evitar cair em esquemas de pump and dump de criptomoedas?

Já vimos exemplos, sinais de alerta e o que caracteriza golpes de pump and dump. Vamos ver agora como evitar cair nessa. Siga estes passos para proteger o seu dinheiro de esquemas de pump and dump.

Faça a sua própria pesquisa

Parte de descobrir um esquema de pump and dump é pesquisar. Se quiser saber se uma altcoin é uma farsa, tente buscar seu white paper e pesquisar como a empresa financia o token.

Se for bom demais para ser verdade…

Ainda que nem sempre seja assim, lembre-se que se alguma coisa for boa demais para ser verdade, é porque deve ser mentira. Cuidado com negócios incríveis que atendem a tudo o que você espera de uma criptomoeda.

Seja cético com relação à fonte

Quando tenta encontrar mais investidores, um esquema de pump and dump começa a lançar materiais de marketing e comunicados de imprensa. Também é muito fácil criar contas de mídias sociais e sites falsos. Portanto, não fique achando que tudo por aí é verdade. Pesquise bem essas fontes com desconfiança. Encontre uma fonte confiável antes de tomar qualquer decisão de investimento.

Evite criptomoedas de /r/CryptoMoonShots

Se a criptomoeda ou o projeto em que você quer investir é promovido nesse subreddit, provavelmente é um golpe. A CryptoMoonShots é uma caixa de ressonância com a única finalidade de propagandear moedas ruins. Além disso, fique fora de moedas que tenham “elon”, “safe”, “moon” ou algo do gênero no nome.

Saiba como é um golpe de pump and dump

Entenda como é e como evitar um golpe de pump and dump. Fique atendo aos sinais de alerta que mencionamos e veja se eles estão presentes no seu possível investimento.

Pesquise bem as pessoas envolvidas

Ao fazer uma pesquisa dos antecedentes dos desenvolvedores, você vai não só conhecer habilidades e experiências deles, mas também saber se eles não estão ocultando suas identidades. A maioria dos projetos de blockchain exibe nomes e fotos de seus desenvolvedores no site, além de páginas de LinkedIn, para provar sua legitimidade. Isso significa que, se puxarem o seu tapete, você vai saber quem é responsável.

Fique seguro no espaço cripto

Como o campo das altcoins e criptomoedas é novo e está crescendo, pode ser difícil não cair em golpes. Seja um esquema de pump and dump de criptomoeda ou algo totalmente diferente, fique atento a pessoas que tentam tirar vantagem.

Mas não deixe esses esquemas e golpes afastarem você das criptomoedas. Há muitas empresas de criptomoedas excelentes e seguras. Só tenha certeza de verificar tudo em detalhes antes de decidir fazer um investimento. Portanto, lembre-se: seja inteligente, cuide-se e — o mais importante — faça a sua própria pesquisa.

*O conteúdo deste artigo possui fins unicamente informativos. Você não deve considerar nenhuma dessas informações como aconselhamento jurídico, tributário, de investimento, financeiro ou de qualquer outra natureza. Você deve realizar sua própria verificação independente de fatos e dados, e talvez buscar aconselhamento profissional antes de tomar qualquer decisão.