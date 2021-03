Como você descreveria as mulheres da sua vida? Inspiradoras, confiantes, empoderadas, exigentes, lindas, sinceras… As mulheres são tudo isso e muito mais, capazes de ir muito além do que podemos imaginar.

Celebre o Mês das Mulheres conosco reconhecendo a força e as realizações das mulheres de todo o mundo. Participe da promoção #QuemEEla da Paxful entre 0H (EST) de 23 de março e 23h59 (EST) de 29 março de 2021 e concorra a US$ 100 em BTC para compartilhar com a mulher mais inspiradora da sua vida.

Como participar da promoção:

👩 Marque uma mulher que inspire você.

✅ Você e ela devem ter uma conta na Paxful .

. #️⃣ Use as hashtags #QuemEEla e #MesDasMulheres

Fique de olho, pois vamos anunciar as 10 vencedoras e vencedores selecionados aleatoriamente no dia 31 de março de 2021. Entraremos em contato com as vencedoras e vencedores por uma mensagem direta no Twitter, no Facebook ou no Instagram. Como os prêmios serão enviados diretamente às carteiras das vencedoras e vencedores na Paxful, crie uma conta para se qualificar para a promoção!

Acreditamos que as meninas que sonham grande hoje podem se tornar mulheres de grande visão amanhã. E para celebrar as mulheres de todos os estilos de vida e as maravilhas que elas são capazes de realizar, nós da Paxful vamos continuar fazendo tudo o que podemos para inspirar, motivar e empoderar as mulheres à nossa volta.

Feliz Mês das Mulheres!

*O valor distribuído em BTC é calculado segundo da taxa de câmbio aplicável no momento da distribuição, a exclusivo critério da Paxful.

*Não podem participar nem ser vencedores da promoção funcionários, executivos e diretores da Paxful, e nenhum de seus respectivos pais, mães, subsidiárias, divisões, afiliadas, fornecedores, impressores, distribuidores, agências publicitárias e promocionais (e seus respectivos dependentes fiscais e familiares imediatos, ou seja, pais, mães, filhos, irmãos e cônjuges), e pessoas que residam na mesma casa (com ou sem relação de parentesco).