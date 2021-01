“PAXFUL” é uma marca registrada da Paxful, Inc. Copyright © 2021 Paxful Inc. Todos os direitos reservados. A Paxful Inc. não possui nenhum relacionamento com Alipay, MoneyGram, Western Union, Payoneer, WorldRemit, Paxum, PayPal, Amazon, OkPay, Payza, Walmart, Reloadit, Perfect Money, WebMoney, Google Wallet, BlueBird, Serve, Square Cash, NetSpend, Chase QuickPay, Skrill, Vanilla, MyVanilla, OneVanilla, Neteller, Venmo, Apple, ChimpChange ou com qualquer outra forma de pagamento. Nós não declaramos ser apoiados ou apoiar tais serviços. Os logotipos e marcas comerciais dessas empresas pertencem exclusivamente a elas.

Endereço postal oficial: 3422 Old Capitol Trail PMB 989 Wilmington DE 19808, EUA