Nem sempre é fácil saber o melhor momento de comprar criptomoedas. Como esses ativos são muito voláteis, uma mudança pequena ou enorme no preço pode acontecer a qualquer momento. É por isso que algumas pessoas sentem o FOMO, ou o medo de ficar de fora.

O FOMO é o que a pessoa sente quando o preço de criptomoedas como o Bitcoin (BTC) passa por movimentações extremas e repentinas. Quando o preço da criptomoeda cai, muita gente tende a entrar em pânico com medo de perder dinheiro. Esse sentimento de tirar o sono também acontece quando seu valor dispara, já que muita gente pensa que não tem moedas suficientes para aproveitar, seja para manter ou vender.

Essa realidade mostra como é complicado decidir quando entrar em águas cripto. Mas se você busca uma forma de aproveitar as oportunidades financeiras de moedas digitais no longo prazo sem se preocupar com cada movimentação de mercado, talvez seja uma boa opção tentar a estratégia do custo médio em dólar (ou “dollar-cost averaging”, DCA). Mas antes de começar, saiba o que é e como funciona o custo médio em dólar no espaço das criptomoedas. Vamos ver.

O que é o custo médio em dólar?

O custo médio em dólar, também conhecido como plano de dólar constante, é uma estratégia em que você investe o valor total em pequenos incrementos por um período específico. Seria o oposto de fazer todo o investimento de uma vez só. Nessa abordagem, suas compras são feitas de forma recorrente, independentemente do preço do ativo ou das movimentações de mercado.

Essa estratégia é muito usada por investidores que buscam manter por longo prazo determinados ativos como commodities, criptomoedas, ações e outros.

Como funciona o DCA com criptomoedas?

A primeira coisa que você precisa fazer é decidir o quanto quer investir em criptomoedas. No método tradicional, você investe de uma só vez todo o valor que deseja em um ativo específico. Mas com o custo médio em dólar, você investe um valor fixo em dólares (USD) em BTC ou qualquer criptomoeda que quiser durante um certo período. Um exemplo simples seria comprar 15 USD em BTC toda semana durante um ano.

Vale lembrar que é fundamental escolher com qual criptomoeda adotar o DCA. Existem hoje mais de 12.000 criptomoedas no mercado. Como a estratégia do custo médio em dólar deve ser aplicada por um período longo, escolher bem uma moeda que você acredita que vai se valorizar ajuda a empregar melhor seu tempo e dinheiro.

Segue outro exemplo para entender melhor como funciona a estratégia do custo médio em dólar:

Digamos que, em janeiro de 2020, Claudio decidiu comprar 1.020 USD em BTC. Naquele momento, cada Bitcoin valia aproximadamente 7.100 USD. Em vez de usar todo o dinheiro que tinha para fazer uma só compra, Claudio escolheu adotar a estratégia do custo médio em dólar para comprar Bitcoin ao longo de 12 meses.

A cada mês, de janeiro a dezembro de 2020, Claudio comprou sistematicamente 85 USD em BTC, ignorando as variações de preço no mercado. Depois de um ano, veja como ficou seu investimento:

Fonte: dcabtc.com.

Valor da carteira ao longo do tempo

A linha verde nesse gráfico representa o valor total que Claudio investiu. Já a linha laranja indica a variação no valor do BTC durante o período de 12 meses do investimento. No início do investimento de Claudio, o valor do BTC e a quantia que ele aplicou estiveram na mesma faixa de 85 USD. Mas com o passar dos meses, o preço do Bitcoin começou a se mover em diferentes direções.

No final do ano, o investimento de 1.020 USD feito por Claudio em BTC passou por um incrível crescimento de 91,19%, ou um valor total de 1.950 USD em BTC.

A ferramenta usada para calcular o valor potencial dos ganhos de Claudio adotou o preço histórico do BTC como referência. Isso ajuda a determinar a quantidade de satoshis — ou pequenas frações de BTC — que ele teria adquirido naquele momento.

Você também pode conferir ferramentas de DCA on-line para ver quanto pode ganhar depois de comprar Bitcoin de forma constante durante meses. A ferramenta dcaBTC, por exemplo, permite personalizar as suas próprias configurações de DCA e definir o valor que você deseja comprar, a frequência da compra e a duração do seu investimento.

Os prós e contras do custo médio em dólar

Como acontece com qualquer outra atividade no mundo cripto, a estratégia do custo médio em dólar também tem seus prós e contras. Seguem algumas coisas que você precisa saber antes de dar início a seu plano de DCA.

Vamos começar com as vantagens do custo médio em dólar. Como está optando por fazer comprar constantes e de igual valor por um determinado período, você pode evitar o possível erro de fazer um só investimento grande e não bem pensado.. E como as suas compras são programadas, você pode fugir do FOMO e evitar tomar decisões de investimento baseados na emoção. As variações de preço vão deixar de ser uma preocupação.

Exchanges e mercados de criptomoedas cobram taxas por transação. Embora isso possa parecer que você vai pagar mais em taxas como DCA, não se esqueça que a estratégia do custo médio em dólar é um plano de longo prazo.. As taxas pagas são insignificantes em comparação com o que você pode ganhar depois de alguns anos.

Além disso, você não vai precisar de grandes quantias para começar adotando o DCA.

. Como essa abordagem envolve compras pequenas e constantes, você não vai precisar se preocupar com aplicar um grande valor de uma vez só. Você também pode adquirir criptomoedas a um preço mais baixo quando houver uma queda mais forte ou crise no mercado no momento da compra.

Por outro lado, você também pode acabar adquirindo criptomoedas a um preço maior se comprar no momento de uma alta. Isso vale especialmente quando o BTC ou a criptomoeda do seu investimento estiver em uma fase de grande valorização. Muitos entusiastas e investidores de criptomoedas preferem fazer uma só compra grande com medo de que o preço suba ainda mais nas próximas horas, dias, semanas ou meses.

Também já mencionamos que você compra pequenas quantias em momentos programados por um certo período com a estratégia do DCA. Com isso, você vai comprar pequenas frações de criptomoeda com o mercado estável, em alta ou em baixa.

Vale a pena tentar a estratégia do custo médio em dólar?

O objetivo do DCA é ajudar você a ter o melhor rendimento com criptomoedas sem se arriscar muito em um determinado momento. Embora tenha suas desvantagens, essa abordagem oferece muitos benefícios com o passar do tempo.

O custo médio em dólar com criptomoedas vale a pena para você? Como sempre, faça a sua própria pesquisa, analise o que mais você pode ganhar com isso e comece como achar que deve. Você também pode marcar este artigo nos seus favoritos para ter essas informações sempre à mão quando precisar. Boa sorte!

* O conteúdo deste artigo possui fins unicamente informativos. Você não deve considerar nenhuma dessas informações como aconselhamento jurídico, tributário, de investimento, financeiro ou de qualquer outra natureza. Um profissional qualificado deve ser consultado antes de tomar decisões financeiras.