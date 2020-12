Aconteceram muitas coisas interessantes há 11 anos. No mundo da tecnologia, foi lançado o iPhone 3GS da Apple. Para crianças que gostam de jogos — e quem mantém o espírito de criança —, foi o lançamento do videogame Plants vs. Zombies. Já no universo de fintechs, o grande acontecimento foi o surgimento de uma pequena ideia que se tornou uma inovação revolucionária: o bitcoin.

Mas o que é o bitcoin e como ele funciona? Segue um guia sobre o bitcoin para iniciantes. Vamos começar.

O bitcoin em poucas palavras

O que é o bitcoin? O bitcoin (BTC) é a principal criptomoeda negociada desde 2009 em termos de preço e capitalização de mercado. Ele é um novo tipo de dinheiro desenvolvido e introduzido pelo misterioso Satoshi Nakamoto, que pode ser uma pessoa ou um grupo de aficionados por criptomoedas. Até hoje, ninguém sabe realmente quem criou o bitcoin.

No momento em que este artigo é escrito, o preço do BTC supera os US$ 10 mil, com uma capitalização de mercado de mais de US$ 188 milhões. A moeda tem uma oferta limitada de 21 milhões de BTC e um valor atual em circulação superior a US$ 18 milhões.

O bitcoin pode ser dividido em oito casas decimais, ou seja, é possível comprar frações da moeda. Você entendeu bem… não é preciso comprar um bitcoin inteiro, a não ser que você tenha dinheiro para isso, claro. Sua unidade mínima é chamada de satoshi em homenagem a seu misterioso criador. Um satoshi equivale a 0,00000001 BTC, que custa hoje cerca de US$ 0,00010.

Como ele funciona?

A próxima pergunta que você deve estar fazendo é: “Como o bitcoin funciona?”. O processo pode parecer intimidante, mas você vai se surpreender ao saber que não é tão complicado assim.

Tecnologia de blockchain

Por ser uma moeda digital, o BTC funciona unicamente com uma tecnologia nova e robusta chamada blockchain. Trata-se de um livro-razão público e compartilhado que registra todas as transações de bitcoin confirmadas. O blockchain é como o extrato de uma conta bancária tradicional, em que o saldo e as transações da conta são monitoradas e registradas.

A principal diferença é que as transações no blockchain de bitcoin estão disponíveis e acessíveis a todos na rede. O livro-razão público e compartilhado permite uma grande transparência, já que qualquer pessoa na rede pode ver o endereço de origem e destino de uma transação de BTC. Impressionante, não?

Isso derruba o erro comum de pensar no bitcoin como algo inteiramente anônimo. Ainda que as informações sobre uma transação e as pessoas nela envolvidas sejam mantidas privadas e seguras, o público pode ver que alguém na rede está enviando um determinado valor a outra pessoa sem saber quem são as partes negociantes.

Para evitar que uma transação (falaremos sobre isso mais adiante) seja vinculada a um titular específico, o modelo de privacidade do bitcoin utiliza um novo par de chaves. Mas como muitas transações entram na rede, a vinculação pode ser inevitável e revelar que as inserções ou transações pertenciam ou foram feitas pelo mesmo titular.

O artigo técnico sobre o bitcoin afirma que “o risco é que, se o titular de uma chave fosse revelado, a vinculação poderia revelar outras transações pertencentes ao mesmo titular”. Com isso, podemos presumir que o bitcoin não é anônimo; ele possui pseudônimo.

Outro fato de destaque sobre a rede é que ela é descentralizada. Ao contrário de bancos comerciais, outras instituições financeiras e moedas emitidas por governos e reguladas por bancos centrais, o BTC e a rede de bitcoin operam de modo independente.

O bitcoin não precisa de um órgão ou autoridade monetária para o funcionamento de seus sistemas e processos. Ele não possui uma autoridade central. Em vez disso, ele funciona por meio de transações peer-to-peer (P2P), ou realizadas diretamente entre as partes. Longas filas ou processamentos demorados em bancos e outros prestadores de serviços financeiros já são coisas do passado.

Transações e chaves privadas

Vamos falar agora sobre as transações de bitcoin. Uma transação é definida como “uma transferência de valor entre carteiras de criptomoedas”. Quando alguém saca dinheiro de caixas eletrônicos ou faz retiradas por aplicativos móveis, confirma a liberação do valor digitando uma senha. O mesmo acontece com transações de BTC, mas em vez de uma senha, é preciso fornecer chaves privadas.

Assim como senhas de contas bancárias, uma chave privada é uma informação confidencial que não deve ser revelada a ninguém. Ela permite acessar uma carteira bitcoin e gastar seu saldo. Portanto, é preciso ter muito cuidado para que a chave não caia em mãos erradas. Chaves privadas ficam guardadas em um computador pessoal ou servidores remotos, dependendo do tipo de carteira.

Como adquirir bitcoin

Há muitas formas de conseguir a sua primeira fração de bitcoin. As alternativas incluem mineração, compra em mercados de criptomoedas on-line, entre outras. Vejamos melhor essas duas opções.

Mineração de bitcoin

Como o ouro, metal precioso e commodity de alto valor, o bitcoin também é adquirido por um processo chamado de mineração. Mas no caso do bitcoin, assim como a própria moeda, a mineração é um processo totalmente digital. Em vez de utilizar equipamentos pesados e produtos químicos, os mineradores de bitcoin usam computadores e equipamentos de alta potência, softwares especializados, uma conexão de internet confiável e robusta, e muita energia elétrica.

A mineração é considerada uma das formas mais caras — se não for a mais cara — de adquirir bitcoin. Ela também emprega algoritmos muito complexos, que são solucionados pelos mineradores. Os problemas matemáticos são complicados e não podem ser solucionados mentalmente, o que torna o processo caro e complexo.

Os mineradores são pagos por cada bloco que solucionam ou confirmam no blockchain, mas a concorrência tem se tornado acirrada, já que cada vez mais aspirantes a minerador estão entrando na mina digital do BTC. Se você tem a intenção de cavar algum BTC, não deixe de anotar todos os recursos necessários para a mineração que mencionamos. Você vai precisar não só de muito dinheiro para equipamentos de última geração, mas também bastante paciência e espírito competitivo no mercado de mineração.

Mercados de criptomoedas

Se não quiser entrar no campo dos mineradores, há milhares de mercados de criptomoedas on-line em que você pode comprar BTC. São alguns dos aspectos que você precisa considerar ao observar uma plataforma de troca confiável:

Funcionalidades de segurança confiáveis – Como estamos falando de dinheiro na forma de BTC e informações pessoais, é melhor buscar uma plataforma que ofereça diferentes camadas de segurança como, por exemplo, uma autenticação de dois fatores.

Como estamos falando de dinheiro na forma de BTC e informações pessoais, é melhor buscar uma plataforma que ofereça diferentes camadas de segurança como, por exemplo, uma autenticação de dois fatores. Limitações geográficas – Alguns países e jurisdições ainda relutam em adotar o uso do bitcoin, e a isso se devem essas limitações. Encontre uma plataforma que lhe permita potencializar seu ativo digital.

Alguns países e jurisdições ainda relutam em adotar o uso do bitcoin, e a isso se devem essas limitações. Encontre uma plataforma que lhe permita potencializar seu ativo digital. Liquidez de ativos – Busque uma plataforma de troca que deixe você converter seu BTC na moeda convencional (fiduciária) da sua preferência sem exigir para isso um esforço sem fim. Sim, essa conversão é plenamente possível. Você encontra muitas opções na internet.

Busque uma plataforma de troca que deixe você converter seu BTC na moeda convencional (fiduciária) da sua preferência sem exigir para isso um esforço sem fim. Sim, essa conversão é plenamente possível. Você encontra muitas opções na internet. Cobranças por transações – Como as taxas para comprar, vender, depositar ou retirar BTC são diferentes em cada plataforma de troca, faça comparações para ver quais cobram menos.

Como as taxas para comprar, vender, depositar ou retirar BTC são diferentes em cada plataforma de troca, faça comparações para ver quais cobram menos. Autenticidade e reputação da plataforma – Faça a sua pesquisa e verifique se a empresa é realmente legítima. Você pode buscar na internet e entrar em contato com a empresa por e-mail ou telefone.

Parece muito trabalho, mas esses são os fatores mais importantes que você precisa considerar antes de começar a operar em um mercado de criptomoedas. Confiem em nós: você não vai se arrepender se fizer isso. Na verdade, você vai até nos agradecer.

Onde guardar bitcoin

O BTC é um dinheiro digital. Ele não possui uma representação física e existe exclusivamente com o uso de tecnologia. Não existem cédulas nem moedas de BTC para guardar no bolso. Em vez disso, a criptomoeda utiliza uma forma de armazenamento conhecida como carteira bitcoin.

Uma carteira bitcoin ou carteira digital é um meio único e seguro de armazenamento. Ela também emprega o blockchain, a tecnologia por trás da rede da criptomoeda. O que a torna mais fascinante é que ela permite fazer muitas coisas, e não apenas guardar dinheiro. Se usar uma carteira bitcoin móvel, você também pode receber BTC de outras carteiras digitais, enviar dinheiro ou fazer pagamentos, além de verificar o seu saldo em tempo real.

Há muitos tipos de carteira de criptomoeda diferentes, mas a maioria delas pertence a duas categorias principais.

As chamadas carteiras quentes são acessadas pela internet . Elas podem ser carteiras web ou móveis.

. Elas podem ser carteiras web ou móveis. Já as carteiras frias são equipamentos que não requerem acesso à internet. São alguns exemplos carteiras de hardware, carteiras desktop e carteiras impressas.

Alguns mercados peer-to-peer e plataformas de troca on-line — como é o caso da Paxful — oferecem uma carteira bitcoin gratuita após a criação de uma conta de usuário. Como já dissemos, não é nada difícil entrar no mundo do BTC.

Enquanto em bancos ou instituições financeiras convencionais, você assina um papel ao concluir algumas transações, no caso do bitcoin, é utilizada uma assinatura digital. Ela é uma “prova matemática” e criptográfica de que o BTC veio do titular da carteira e não de outro lugar ou pessoa. E com uma assinatura digital, você também sabe se o BTC foi enviado a outra pessoa.

Ainda que todos na rede possam ver que a sua assinatura corresponde a uma transação de bitcoin específica, não há como alguém descobrir a sua chave privada. O bitcoin emprega processos e recursos muito complexos e difíceis de serem comprometidos. Você não precisa se preocupar, pois o seu dinheiro não vai ser roubado, isto é, desde que só você tenha acesso às suas chaves privadas.

Para que o bitcoin é usado?

Inicialmente, o bitcoin era conhecido somente para pagamentos diretos, de baixo valor e sem fronteiras. Mas com a crescente adoção da moeda digital, pessoas do mundo todo e diferentes setores começaram a descobrir as incríveis aplicações do bitcoin. São algumas delas:

Pagamentos para compras do dia a dia

Doações para iniciativas beneficentes e projetos promissores

Proteção de patrimônio

Transferências de dinheiro para dentro ou fora de um país

Um presente para os seus amigos e familiares

Você pode fazer tudo isso com apenas alguns cliques na sua carteira bitcoin móvel, quando e onde você quiser. Diga olá à praticidade e à eficiência!

Comprar ou não comprar? Eis a questão.

Depois de tudo isso que descobriu — desde o que é o bitcoin até como ele funciona —, temos certeza de que você não vê a hora de experimentar que outras maravilhas essa criptomoeda pode proporcionar (se é que já não experimentou). Mas vale mencionar que essas informações são apenas algumas das muitas galáxias no universo das criptomoedas. Há muito mais para descobrir e explorar nesse espaço.

Você está pronto para embarcar nessa aventura? Lance o seu foguete de bitcoin hoje mesmo e comece a jornada do bitcoin!