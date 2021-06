Ainda que seja algo relativamente novo, pode-se afirmar que a negociação peer-to-peer (P2P) de criptomoedas já percorreu um longo caminho. Hoje, os mercados (ou marketplaces) P2P são uma das melhores formas de obter criptomoedas.

A grande pergunta é: por que a negociação P2P é melhor que alternativas mais tradicionais?

Principais conclusões:

Os mercados P2P oferecem a maior flexibilidade de pagamento na negociação de criptomoedas com taxas menores e sólidos recursos de segurança.

Como a negociação P2P atinge novos patamares e os mercados evoluem continuamente suas plataformas, a liberdade financeira é um horizonte cada vez mais próximo hoje em dia.

A Paxful, o maior mercado fortalecido por pessoas do mundo, conta com as mais modernas ferramentas de análise de blockchain e processos superiores de solução de disputas para garantir a segurança de seus usuários.

Uma olhada no renascimento do peer-to-peer

O volume global de P2P passou por desenvolvimentos consideráveis nos últimos anos. A negociação P2P tem ganhando tanta popularidade por três principais motivos:

O primeiro é a flexibilidade de pagamento. Em mercados P2P, há centenas de opções de pagamento à disposição. Os compradores escolhem como querem pagar, e os vendedores decidem como receber; a única função da plataforma é unir esses dois mundos. Graças a essa ideia simples, mais opções de pagamento são incluídas todos os dias a partir das sugestões dos vendedores.

A Paxful, o maior mercado peer-to-peer do mundo, oferece quase 400 opções de pagamento que permitem negociar de modo mais rápido, fácil e prático. Há de tudo para escolher… Transferências bancárias, carteiras on-line, dinheiro em espécie e várias outras alternativas.

Além dessa flexibilidade de pagamento, os mercados P2P reduzem as barreiras de acesso à liberdade financeira ao oferecerem taxas mais baixas em comparação com plataformas de troca (ou exchanges) de criptomoedas tradicionais. Com menos barreiras, as criptomoedas se tornam mais acessíveis, e qualquer pessoa pode comprar, vender e negociar, seja quem for e esteja onde estiver.

Na Paxful, você pode comprar criptomoedas pelos melhores preços sem pagar nenhuma taxa e começando com valores pequenos como US$ 10. Você só precisa pesquisar entre os milhares de ofertas disponíveis de nossos vendedores confiáveis.

O terceiro motivo por estarmos vendo uma forte alta no volume de negociações é que o P2P se tornou bem mais seguro. As plataformas de hoje avançaram muito com a adoção de recursos como sistemas de depósito de garantia que protegem compradores e vendedores, camadas extras de proteção como a autenticação de dois fatores (2FA), sistemas de verificação de identidade e equipes de suporte ao cliente que solucionam disputas de modo mais rápido.

Juntos, esses três aspectos na negociação P2P dão aos usuários o grande poder: a liberdade financeira. Como a barreira de acesso é baixa, as criptomoedas se tornam acessíveis. Graças a pagamentos flexíveis, as negociações podem ser concluídas mais rapidamente. Com sistemas de segurança extras em ação, todos podem negociar em um ambiente seguro. Acessibilidade, negociações mais rápidas e um ambiente de negociação seguro… Do que mais um usuário precisa?

Como a Paxful cria um ambiente de negociação seguro para todos

Na Paxful, você pode comprar e vender criptomoedas para ganhar dinheiro com arbitragem e nossa grande variedade de opções de pagamento. De fato, algumas pessoas faturam tanto que chegam viver exclusivamente disso. E para proteger o dinheiro que todos conquistaram com tanto esforço, implementamos um sólido sistema de segurança que nos ajuda a identificar e remover usuários desonestos de nossa plataforma.

Aqui na Paxful, a segurança do seu dinheiro é nossa maior prioridade. Estamos permanentemente atentos e escutando a opinião de nossos usuários para fazermos os ajustes que melhoram ainda mais a experiência geral na Paxful. Siga estas dicas para manter o seu dinheiro seguro:

Descobrindo os golpistas e solucionando as disputas mais rapidamente

Melhoramos nossos processos aperfeiçoando nossos recursos e proporcionando a você uma solução mais rápida, útil e justa para todas as suas disputas e preocupações enviadas por e-mail. Como nossa equipe de atendimento ao cliente trabalha 24 horas e de domingo a domingo, conseguimos reduzir muito o prazo de solução de disputas. Além disso, implementamos uma força-tarefa que monitora — também 24 horas por dia — todo o mercado e retira ofertas suspeitas para que a plataforma esteja sempre segura.

Avaliação de riscos

Por trás de nosso sólido sistema de segurança, temos as mais modernas ferramentas de análise de blockchain, com as quais podemos identificar endereços ruins e avaliar os riscos que eles podem envolver. Assim, não é preciso se preocupar com o histórico das criptomoedas que você está recebendo, porque esse trabalho fica por nossa conta. Além disso, analisamos e encerramos contas que representam alto risco.

Com todas essas ferramentas à nossa disposição, além dos recursos já mencionados (depósito de garantia, autenticação de dois fatores e suporte 24 horas), você pode negociar na Paxful com total tranquilidade.

Conclusão

Como a Paxful segue aprimorando seu sistema de segurança e evoluindo ainda mais seu mercado para deixar tudo mais seguro e eficiente para seus usuários, tudo tende a ficar cada vez melhor na frente peer-to-peer. E quanto ao que vai acontecer no próximo capítulo da longa história da negociação de criptomoedas, vamos precisar esperar para ver a importância que o P2P vai desempenhar. Mas o futuro parece promissor, e ousamos dizer que a revolução P2P já começou.