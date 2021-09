Mais de 7 milhões de usuários da Paxful podem agora transferir bitcoin em segundos

A Paxful, a maior plataforma fintech peer-to-peer do mundo, anunciou hoje sua integração global à Lightning Network. Mais de sete milhões de usuários da Paxful vão poder agora aproveitar o poder da Lightning Network, um sistema desenvolvido na blockchain do bitcoin (BTC). Com a Lightning Network, os usuários podem transferir bitcoin em segundos e pagando taxas muito mais baixas.

Esse novo recurso está integrado à plataforma da Paxful e permite que a empresa cobre de seus usuários taxas menores que as cobradas em transações de bitcoin tradicionais. Quando os usuários enviarem ou receberem bitcoin pela Lightning Network com sua Carteira Paxful, o saldo em bitcoin vai ser utilizado da mesma forma como seria em uma transferência pela rede do bitcoin. Todas as transações são processadas em segundos, e os usuários da Paxful podem usar a Lightning Network tanto para transações com outras pessoas como para pagar por produtos ou serviços.

Ray Youssef, CEO e cofundador da Paxful, comentou: “O bitcoin está se tornando a melhor opção financeira para quem deseja promover economias. Mas para que ele dê certo e obtenha adoção global, precisamos superar o problema de escala, e a maior oportunidade do mercado para dar escalabilidade ao bitcoin é a Lightning, que permite realizar micropagamentos de modo extremamente mais barato e rápido. Comprar um café com bitcoin vai passar a ser uma opção. Consumidores, empresas e até mesmo bancos estão buscando uma forma de conectar o mundo, e acreditamos que a Lightning vai tornar isso possível. Temos orgulho de ser uma das primeiras plataformas peer-to-peer a oferecer essa tecnologia aos usuários. É um verdadeiro serviço direcionado à liberdade financeira”.

Artur Schaback, diretor de operações (COO) e cofundador da Paxful, complementou: “A Lightning Network amplifica o trabalho que já estamos fazendo na Paxful. O bitcoin nasceu para ser um meio de troca. Sete milhões de usuários da Paxful contam agora com uma opção para realizar micropagamentos de forma mais barata e rápida do que pela rede de bitcoin tradicional. Estamos muito otimistas ao vermos como nossos usuários utilizam a Lightning e esperamos que as possibilidades de uso do bitcoin aumentem a partir de agora”.

Elizabeth Stark, CEO e cofundadora da Lightning Labs, afirmou: “O bitcoin nivela o jogo financeiro para pessoas do mundo todo, e mercados em desenvolvimento estão à frente em matéria de adoção. Nós da Lightning Labs estamos desenvolvendo tecnologias para levar o bitcoin a bilhões de pessoas, e a integração com a Paxful é um grande passo para tornar isso uma realidade. Estamos muito felizes por integrarmos milhões de usuários da Paxful, que podem agora fazer envios globais, instantâneos e com taxas baixas com a Lightning. Em outras palavras, o número de pessoas cresceu”.

Fundada em 2015 e com um crescimento vertiginoso desde então, a Paxful está sediada em Nova York e tem escritórios na Estônia, nas Filipinas e na Rússia. Sua equipe dobrou de tamanho nos últimos 12 meses e conta com mais de 400 pessoas.

Sobre a Paxful

A Paxful é uma plataforma de finanças peer-to-peer onde as pessoas podem fazer pagamentos, transações e enviar dinheiro comprando e vendendo criptomoedas como meio de troca. Fundada em 2015 por Ray Youssef e Artur Schaback, a missão da empresa é ajudar todos a terem igual acesso às finanças, estejam onde estiverem no mundo. Mais de sete milhões de pessoas utilizam a Paxful para comprar e vender bitcoin (BTC), ethereum (ETH) e tether (USDT) com quase 400 formas de pagamento diferentes.

Ray Youssef, cofundador e CEO da Paxful, criou a Built with Bitcoin Foundation para ajudar as pessoas a terem acesso a educação e água. Até este momento, a fundação já construiu seis escolas (duas em Ruanda, duas no Quênia e duas na Nigéria). A Built with Bitcoin Foundation é financiada pela Paxful e pela comunidade de criptomoedas.

Sobre a Lightning Labs

Na Lightning Labs estamos criando a forma mais fácil para desenvolvedores integrarem a moeda digital nativa da internet com transações instantâneas, globais e baratas pela rede do bitcoin.