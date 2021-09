Muita coisa aconteceu desde o início deste ano, e estamos avançando bem rápido pelo segundo semestre de 2021. O tempo voa, especialmente quando você está aproveitando os benefícios das novas oportunidades oferecidas pelo bitcoin (BTC) e pelos milhares de outras criptomoedas no mercado. Se quiser aprender mais, conhecer as últimas novidades sobre moedas digitais e blockchain, e ampliar suas conexões no mundo cripto, segue uma lista de eventos sobre criptomoedas para você conferir.

Eventos e conferências sobre criptomoedas de 2021

Julho de 2021

Paxful6 (12 a 16 de julho) 🎉 12 de julho — Oriente Médio e Norte da África 13 de julho — Ásia Meridional e Brasil 14 de julho — Filipinas, Indonésia e Rússia 15 de julho — África e América Latina 16 de julho — Comemoração global + promoção incrível



A Paxful faz seis anos! Esse marco extraordinário só foi possível graças ao apoio permanente de nossos fantásticos negociantes de diferentes partes do mundo. Muitas atividades e promoções de criptomoedas incríveis esperam por você em nossa comemoração. Portanto, fique ligado em todos os nossos canais de mídias sociais para saber mais.

2021 III Blockchain and Internet of Things Conference (BIOTC 2021) (8 a 10 de julho)

Essa conferência sobre blockchain será realizada em Ho Chi Minh, Vietnã. A BIOTC 2021 recebe cientistas acadêmicos, estudiosos e pesquisadores de diferentes partes do mundo que trabalham no campo de blockchain e Internet das Coisas.

World Forum of Ethereum Scaling and Upgrading 2021 (19 de julho)

Promovido pela zkTube Global Community Alliance, esse evento sobre blockchain explora mais possibilidades e a viabilidade da segunda camada da rede Ethereum. Ele será realizado em Xangai, China, e apresentará a definição ampliada, o valor da segunda camada e outros aspectos.

Hard fork Magneto do ethereum classic (ETC) (21 de julho)

Esse hard fork, ou importante atualização, apelidado de “magneto” busca reforçar a segurança da rede e reduzir os custos de gas com o armazenamento de endereços e chaves em um só lugar para que os usuários possam acessar essas informações com uma única transação.

Finnovex Southern Africa Virtual Summit 2021 (27 e 28 de julho)

Esse evento totalmente virtual com dois dias de duração debaterá os papéis de instituições bancárias e não bancárias, organizações financeiras, empresas de finanças, tecnologia e investimentos, além de outros atores.

Mallorca Blockchain Days (30 de julho a 2 de agosto)

Esse evento de três dias sobre blockchain, que será realizado em Palma de Maiorca, é um dos mais conhecidos no espaço fintech. Se você é um proprietário de empresa, profissional ou investidor que deseja compartilhar sua paixão por blockchain, essa conferência pode ser a melhor opção.

Agosto de 2021

Hard fork London do ethereum (ETH) (4 de agosto)

O tão esperado hard fork do ethereum deve acontecer em agosto com o bloco 12.965.000. Essa atualização vai implementar cinco propostas de melhoria do ETH (EIP), inclusive as EIP 1559 e 3554, que buscam combater diversas ineficácias.

Setembro de 2021

6 e 7 de setembro — Londres 23 e 24 de setembro — Amsterdã 29 e 30 de setembro — América do Norte



Esse evento de dois dias sobre blockchain é composto de quatro conferências: as conferências global, da Europa, da América do Norte e a nova conferência virtual. Ele se concentra no futuro da tecnologia empresarial e conta com 20 mil participantes e centenas de importantes especialistas de diferentes campos. Estão entre os temas abordados ambiente empresarial, serviços financeiros, criptomoedas, plataformas, estratégias, aplicativos, questões técnicas e investimentos.

Finnovex Middle East Hybrid Summit 2021 (7 e 8 de setembro)

O evento oferece duas opções de participação: presencialmente em Dubai, Emirados Árabes Unidos, ou por transmissão virtual. A conferência deste ano vai se concentrar nas mais recentes tendências em serviços bancários abertos, integração de dados, cibersegurança, serviços bancários afluentes, transformação do panorama de pagamentos e muitos outros.

Mainnet 2021 (20 a 22 de setembro)

Uma cúpula anual imersiva e definidora de agenda que reúne líderes, construtores e operadores de criptomoedas. Esse evento sobre criptomoedas permite experimentar uma colaboração direcionada ao futuro, debates interativos, demonstrações práticas de produtos e oportunidades de reuniões individuais com os líderes do setor. Você pode participar virtualmente ou de maneira presencial em Nova York, Estados Unidos.

2021 Government Blockchain Week (27 de setembro a 2 de outubro)

Esse evento de uma semana com o tema “O futuro da governança do dinheiro e a legislação” será realizado em Washington, Estados Unidos. Ele abordará temas interessantes como criptomoedas, cibersegurança, comércio internacional, blockchain e muitos outros.

BII Summit Dubai (29 de setembro)

Esse evento é especializado em ajudar empresas, startups e investidores de blockchain a criarem relacionamentos de negócios de longo prazo. Realizado em Dubai, Emirados Árabes Unidos, a Cúpula BII é considerada um dos principais eventos do Oriente Médio para investimentos em blockchain.

Cardano Summit 2021 (30 de setembro)

Se você tem interesse em aprender mais e se atualizar com as últimas novidades sobre a cardano (ADA), pode ser interessante marcar esse evento na sua agenda. Ele terá um misto de eventos virtuais e ao vivo, e será aberto a todos os entusiastas de criptomoedas e blockchain do mundo.

Outubro de 2021

TOKEN2049 Europe (London) (7 e 8 de outubro)

Considerado um dos grandes eventos sobre criptomoedas, a TOKEN2049 reúne importantes fundadores e executivos do mundo todo para destacar as mais recentes evoluções nas tecnologias de criptomoedas e blockchain.

CoinAgenda MENA: Dubai (9 e 10 de outubro)

Essa série de conferências conecta investidores de criptomoedas e entusiastas de blockchain com oportunidades de startups e ofertas iniciais de moedas (ICO) dentro e fora da região asiática.

AIM Summit Dubai Edition 2021 (11 e 12 de outubro)

Essa cúpula proporciona uma plataforma para debates sobre desenvolvimentos de investimento, condições dos mercados globais, as últimas tendências e futuras oportunidades de negócios. Ela conecta investidores e gestores regionais a líderes globais do setor no mundo de alternativas.

Future Blockchain Summit 2021 (17 a 20 de outubro)

Essa conferência de quatro dias é um dos principais eventos sobre blockchain e criptomoedas do Oriente Médio. Ela reúne os maiores investidores, criadores transformadores e as mentes mais brilhantes do campo. O evento será realizado no Dubai World Trade Centre e dividirá espaço com outras cinco feiras de tecnologia do setor.

London Digital Assets Week (18 a 22 de outubro)

Essa conferência de uma semana se concentra na realização contínua de ativos digitais no ecossistema financeiro. Você pode participar do evento em Londres ou virtualmente. A London Digital Assets Week se divide em quatro cúpulas com os seguintes temas: ativos digitais em mercados de ativos listados, investimento em ativos digitais em mercados privados, digitalização de mercados de capitais e realização de criptomoedas institucionais.

CoinAgenda Global: Las Vegas (25 a 27 de outubro)

Em parceria com a BitAngels, essa conferência sobre blockchain vai debater questões legais, regulatórias e jurisdicionais envolvidas no início e no investimento em empresas de blockchain.

Blockchain Life 2021 (27 e 28 de outubro)

Conhecida como um dos maiores eventos do mundo sobre blockchain, criptomoedas e mineração, a Blockchain Life 2021 reúne líderes globais do setor e entusiastas de blockchain e criptomoedas. O evento será realizado em Moscou, Rússia.

II Blockchain Expo Tokyo (Autumn) (27 a 29 de outubro)

Esse evento sobre blockchain vai ser realizado no Makuhari Messe em Chiba, Japão. Trata-se de uma recém-lançada feira comercial para todos os tipos de tecnologia de blockchain. Se você estiver buscando uma excelente oportunidade para apresentar as suas tecnologias ao mercado japonês, considere reservar esse evento na sua agenda.

CryptoCon 2021 (31 de outubro a 2 de novembro)

Essa conferência educacional norte-americana sobre criptomoedas e tokens não fungíveis (NFT), que será realizada em Phoenix, Arizona, é dedicada a instruir quem deseja começar no espaço das criptomoedas. Ela contará com criadores de moedas, artistas de NFT, importantes inovadores e especialistas no campo.

Novembro de 2021

NFT.NYC 2021 (1.º a 3 de novembro)

A NFT.NYC 2021 é considerada “o principal evento anual sobre NFT” e contará com centenas de palestrantes de diversos campos, como arte, música, educação e games. As inscrições podem ser pagas em BTC e ETH.

LA Blockchain Summit (2 e 3 de novembro)

Essa conferência de dois dias se concentrará em exposições sobre investimentos, construção e adoção do mainstream de blockchain. Os temas serão debatidos por alguns dos líderes e palestrantes mais bem-sucedidos, influentes e surpreendentes do mercado. Você pode participar presencialmente no LA Convention Center ou assistir à transmissão on-line.

Democracy4All (D4A) 2021 (11 e 12 de novembro)

A D4A 2021 abordará tecnologia de blockchain baseada nos 12 Princípios da Boa Governança Democrática estabelecidos pelo Conselho Europeu. A conferência será realizada na Casa Llotja de Mar em Barcelona, Espanha, e contará com atividades interessantes como uma hackathon, pitching de startups, mesas redondas e muito mais.

Taproot Activation (15 de novembro)

Essa atualização busca proporcionar novas otimizações de segurança e usabilidade à rede Bitcoin, outro evento muito esperado por todos os entusiastas do BTC.

Blockchain Week Rome 2021 (16 a 20 de novembro)

A Blockchain Week Rome 2021 é uma conferência que oferece cinco dias de cursos intensivos e cúpulas sobre criptomoedas e tecnologia de blockchain. Ela é considerada um dos eventos mais importantes sobre blockchain da Itália e será realizada em Roma.

TOKEN2049 Asia (Hong Kong) (23 e 24 de novembro)

Um dos maiores eventos sobre criptomoedas, a TOKEN2049 reúne desenvolvedores, empreendedores, investidores, fundadores, líderes de pensamento e importantes executivos do setor mundial de criptomoedas para criar oportunidades inéditas de networking e compartilhar pontos de vista sobre o mercado.

CoinFestUK 2021 (25 a 28 de novembro)

A CoinFestUK 2021 é um evento sobre criptomoedas direcionado a um público global. O evento oferece uma galeria de arte, promoções de NFT, atividades divertidas, trilhas para expositores, workshops e palestrantes, e muito mais. Em 2021, ele terá duas novas trilhas dedicadas a entusiastas de blockchain e criptomoedas: as trilhas sobre finanças descentralizadas (DeFi) e negociação.

Dezembro de 2021

Blockchance Europe 2021 (2 a 4 de dezembro)

Conhecida como a principal conferência com feira comercial sobre tecnologia de blockchain da Alemanha, a Blockchance conecta líderes de pensamento e inovadores que criam conceitos e soluções inspiradores no campo. O evento será realizado em Hamburgo e debaterá temas como ativos digitais, inteligência artificial (IA), tecnologia verde e sustentabilidade.

CoinAgenda Caribbean: Puerto Rico (6 a 8 de dezembro)

Essa conferência sobre blockchain de dois dias que será realizada em San Juan, Porto Rico, e debaterá bitcoin, criptomoedas e tendências de investimento em blockchain. Ela conectará investidores globais aos principais líderes de pensamento do setor para abrir mais oportunidades nos mercados caribenhos.

Mais oportunidades e eventos interessantes à vista

Esses são apenas alguns dos muitos eventos sobre blockchain e criptomoedas que estão à sua espera. Confira todos eles e participe daqueles que mais combinem com seus interesses e trajetória de negociação. Marque esta página nos seus favoritos e volte depois para consultar novidades e os mais recentes eventos sobre criptomoedas e blockchain.