Enviar dinheiro ao exterior nem sempre é fácil, especialmente quando você apoia financeiramente a sua família que vive em outro país ou recebe dinheiro de um familiar que vive lá fora. Fornecer muitas informações pessoais, esperar em filas por horas e pagar pesadas taxas de transação são apenas alguns dos incômodos que nos fazem buscar uma alternativa aos meios convencionais de transferir dinheiro para qualquer lugar do mundo.

E uma das melhores soluções disponíveis hoje são as remessas de criptomoedas. Não sabe por onde começar? Saiba aqui como enviar dinheiro de forma rápida e prática ao México, Colômbia e outros países da América Latina usando as suas criptomoedas.

Comparação das taxas de Paxful com outros métodos de remessa

Geralmente, as taxas de câmbio de transferências variam em função do destino e do valor a enviar.

Se quiser ver rapidamente quanto você pode economizar com remessas usando suas criptomoedas, segue uma rápida comparação das taxas de alguns serviços de transferência de dinheiro.

Serviço de remessa Taxas Wise (anteriormente, TransferWise) A partir de £ 3,69 ou US$ 5,21 WesternUnion A partir de US$ 0,99 Bancos A partir de US$ 25 + outras taxas Paxful 1% (exceto para gift cards — 3% a 5%; e transferência bancária — 0,5%)

Como fazer remessas do jeito Paxful

O melhor desse processo é que ele é mais fácil do que você pensa. Seguem quatro passos simples para uma remessa sem problemas.

Passo 1. O remetente e o destinatário criam uma conta na Paxful

O remetente e também o destinatário do dinheiro devem criar sua própria conta na Paxful. Essa é a primeira coisa a fazer para transferir dinheiro com criptomoedas. Depois de criar uma conta na Paxful, você receberá na mesma hora uma carteira bitcoin gratuita, onde poderá guardar e monitorar seu dinheiro, além de processar outras transações com criptomoedas.

Para liberar benefícios exclusivos da plataforma, não deixe de verificar a sua conta. Essa verificação inclui sua identidade, endereço de residência e endereço de e-mail. Tendo uma conta verificada, você encontra facilmente parceiros de negociação confiáveis para comprar e vender criptomoedas, o que abordaremos mais adiante.

Passo 2. O remetente compra bitcoin com moeda convencional

Depois de criar uma conta, o próximo passo é comprar bitcoin (BTC) com a moeda que você quiser, considerando que você é o remetente. Há mais de 350 maneiras de comprar BTC, inclusive as formas de pagamento mais usadas no seu país. Você só precisa acessar a página Comprar bitcoin e buscar as ofertas disponíveis na moeda desejada e uma forma de pagamento que seja interessante para você.

Depois de escolher a melhor oferta, clique em Comprar. Será aberta a página da oferta, onde você poderá indicar o valor em BTC que deseja comprar. Além disso, leia bem os termos da oferta. Eles apresentam as condições de negociação do vendedor. Se você atender aos termos e requisitos da oferta, clique em Comprar agora para iniciar a transação.

E esta é a melhor parte: quando você compra bitcoin e outras criptomoedas como tether (USDT) e ethereum (ETH) na Paxful, você não paga nenhuma taxa. Isso mesmo! Nada de taxa. Se estiver comprando criptomoedas pela primeira vez, confira este vídeo que mostra passo a passo como comprar bitcoin na Paxful.

Passo 3. O remetente transfere BTC para a carteira bitcoin do destinatário

Depois de comprar o BTC, pergunte o endereço da carteira bitcoin do seu destinatário. Geralmente, endereço é composto de 34 caracteres com números e letras aleatórios em maiúscula e minúscula. Esse é o endereço que você pode informar a outras pessoas se elas quiserem lhe enviar BTC.

Depois disso, você pode acessar a sua carteira Paxful para ver o seu saldo em BTC e outras criptomoedas. Na seção BTC, insira o endereço de carteira do destinatário e o valor que você quer enviar.

Como transações de bitcoin não podem ser revertidas nem canceladas, confirme se você inseriu o endereço de carteira certo antes de clicar no botão Enviar.

Passo 4. O destinatário vende o BTC e é pago na moeda de sua preferência

Depois que o BTC for recebido, o destinatário poderá sacar em dinheiro buscando um comprador na página Vender bitcoin ou criando uma oferta para vender bitcoin e ser pago em reais, dólares, pesos mexicanos, pesos colombianos ou qualquer outra moeda convencional. Seu destinatário pode receber dinheiro instantaneamente em moeda local por transferência bancária, cartões de crédito ou débito, em espécie ou da forma que achar melhor. Note também que é cobrada uma taxa que varia de 0,5% a 5% ao vender bitcoin ou sacar bitcoin.

Ou seja, seu destinatário — seja um familiar, amigo ou qualquer outra pessoa — pode receber o dinheiro de modo rápido e fácil sem pagar taxas elevadas e sem se preocupar com fornecer informações pessoais a bancos e outras instituições financeiras que oferecem serviços de remessa. Prático, não?

O estado da adoção de criptomoedas na América Latina

Agora que você já conhece o processo, vejamos o estado atual da adoção de criptomoedas na América Latina. Os pagamentos com criptomoedas têm crescido na região, o que significa que as moedas digitais estão conquistando a confiança de uma parte considerável de sua população.

Paxful.com Latin America Trade Volume

(USD Equivalent)

Source: UsefulTulips.org

Os dados de usefultulips.com mostram que o volume de negociação da América Latina na Paxful no ano passado foi superior a US$ 28,2 milhões, com o Brasil, Colômbia e México à frente. Mas que fatores realmente contribuíram para esse aumento na adoção das criptomoedas?

Além de usar criptomoedas para transações de pagamento, uma das principais razões por trás desse boom são os efeitos drásticos da Covid-19 na região. O valor de muitas moedas locais começou a cair na América Latina, o que levou muita gente a buscar formas novas e eficazes de poupar e proteger seu patrimônio.

Em 2020, o bitcoin (BTC) começou a se tornar um porto seguro para vários argentinos, que encontraram na criptomoeda uma moeda forte para proteger seu dinheiro. Ainda que a volatilidade do BTC seja bem conhecida, seu valor não é afetado pelas taxas de câmbio imprevisíveis mercados e plataformas de troca de medas convencionais.

Além disso, surgiu uma nova onda de usuários de criptomoedas no México e na Venezuela à medida que mais pessoas passaram a adotar o bitcoin para realizar remessas internacionais de forma eficiente. Como as transações com bitcoin podem ser feitas sem sair de casa — não é preciso depender de uma conta bancária ou serviço de transferência de valores — todo o processo é mais fácil, rápido e barato.

Nunca foi tão fácil transferir dinheiro

Agora que já viu que é muito fácil transferir dinheiro usando criptomoedas na Paxful, você deve estar se perguntando: “Remessas de criptomoedas são seguras?”. Ouça o que nossos negociantes latino-americanos têm a dizer ou faça uma tentativa e siga esses passos quando for enviar dinheiro para o México ou outros países da região.

Mas só para reforçar, remessas de criptomoedas na Paxful são mais baratas, mais rápidas e muito mais práticas que as formas convencionais de transferir dinheiro.

Pronto para fazer remessas e, ao mesmo tempo, economizar? Acesse já a sua conta na Paxful e transfira dinheiro do jeito mais fácil.