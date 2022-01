Há pouco mais de uma década, o Bitcoin (BTC) foi lançado por um misterioso criador chamado Satoshi Nakamoto.

. O passar dos anos desde sua criação abriu caminho para muitos países explorarem as vantagens que moedas digitais podem oferecer. Em um relatório recente, a organização Atlantic Council declarou que mais de 80 países consideram hoje criar suas próprias moedas digitais, ou moeda digital de banco central (CBDC).

O interessante é que El Salvador adotou um plano diferente. Em vez de criar e lançar sua própria moeda digital, o país decidiu fixar sua bandeira no muro dos criadores da históriae finalmente adotou o Bitcoin como moeda legal.

Mas por que El Salvador decidiu fazer isso? O que aconteceu logo depois? E o mais importante: que países devem seguir o mesmo caminho? Vamos descobrir.

🇸🇻 El Salvador: o primeiro país a usar o BTC como moeda nacional

Em 7 de setembro de 2021,

El Salvador adotou oficialmente o Bitcoin como moeda legal. Isso permitiu que o BTC fosse aceito como meio de troca para produtos e serviços no país. De acordo com uma matéria da Reuters, Nayib Bukele, presidente de El Salvador, viu que o Bitcoin poderia ajudar salvadorenhos que vivem no exterior a mandarem dinheiro para seu país natal com mais facilidade.

Um futuro financeiro promissor

Em um tweet, Bukele declarou que “ele [o Bitcoin] trará inclusão financeira, investimentos, turismo, inovação e desenvolvimento econômico para o nosso país”. Embora o BTC seja agora considerado moeda legal no país, seu uso seguirá opcional. Contudo, segundo a nova lei, o Bitcoin deve ser aceito por empresas como forma de pagamento.

No momento em que este artigo é escrito, El Salvador segue sendo o primeiro e único país a adotar o Bitcoin como moeda legal.

. Ainda que muitos países estejam analisando seu potencial, classificar o BTC como moeda legal implica que os governos precisarão dar um respaldo soberano ou garantia para a criptomoeda. Além disso, eles devem estar preparados para os possíveis efeitos da natureza altamente volátil do Bitcoin.

Neste momento, podemos dizer que El Salvador está bem preparado para isso. Em 23 de agosto de 2021, o presidente Bukele mencionou que o país estava instalando 200 caixas eletrônicos (ATM) de Bitcoin como preparação para a adoção da moeda.

Um grande início que abriu uma oportunidade de aprendizado

Embora o país pareça ter feito tudo para ter uma transição tranquila para a moeda digital, El Salvador teve um primeiro dia complicado. O movimento ousado do país teve um início difícil quando o Chivo, o aplicativo móvel de Bitcoin respaldado pelo governo, se tornou repentinamente indisponível por um tempo em diferentes plataformas, como Apple e Huawei. Além disso, mais de mil pessoas protestaram na capital San Salvador contra a adoção legal do Bitcoin.

Nesse dia, o Bitcoin também sofreu uma forte queda de preço, mas o presidente Bukele comentou que “como acontece com todas as inovações, o processo de adoção do Bitcoin adotado por El Salvador possui uma curva de aprendizagem”. E ele acrescentou em um tweet: “Nem tudo será conseguido em um dia ou um mês”.

🌍 Os principais países que usam mais o Bitcoin

De acordo com o Índice Global de Adoção de Criptomoedas de 2021 da Chainalysis, a adoção de criptomoedas em todo o mundo teve um incrível crescimento de 880% nos últimos 12 meses. O interessante é que, dos 154 países classificados com base no volume negociado em trocas peer-to-peer (P2P), total de atividades com criptomoedas e atividade de negociação por usuários não profissionais, estes são os 20 países em que as atividades com criptomoedas mais se destacaram.

Fonte: blog.chainalysis.com

Índice Global de Adoção de Criptomoedas de 2021 (prévia).

Isso mostra que, ainda que os Estados Unidos liderem em propensão geral com relação às criptomoedas, grande parte da enorme atividade com criptomoedas não ocorre por lá. Os países mencionados na lista também podem ser considerados entre os que adotam criptomoedas com maior velocidade ou países em desenvolvimento.

Quatro países podem seguir os passos de El Salvador e adotar legalmente o Bitcoin

Já vimos relatórios que mencionam os países onde transações com Bitcoin ou criptomoedas estão crescendo. Vejamos agora alguns países que podem seguir o caminho de El Salvador.

🇧🇷 Brasil

Em outubro de 2021, Aureo Riberio, deputado federal do Brasil, revelou que sua população poderia em breve comprar carros, imóveis e até mesmo comida no McDonald’s com BTC. Ribeiro propôs a lei do Bitcoin 2.303/15 na Câmara dos Deputados, que foi aprovada por uma comissão especial da casa em 29 de setembro.

De acordo com uma matéria do Yahoo!,

Riberio afirmou: “Queremos separar o joio do trigo, criar regulamentações para que você possa negociar, saber onde está comprando e com quem está negociando”. O Bitcoin ainda não é regulado no Brasil, e seu uso para negociações é desestimulado.

🇺🇦 Ucrânia

Um dia depois da adoção do Bitcoin por El Salvador, o governo ucraniano votou quase com unanimidade por regular e legalizar a criptomoeda no país. Esse é um movimento ousado para a Ucrânia, que considerava as criptomoedas ilegais em seu território até essa decisão. De acordo com o Kyiv Post, “a Ucrânia planeja abrir o mercado de criptomoedas para empresas e investidores até 2022”.

Os ucranianos podem comprar e vender criptomoedas, mas a nova lei não transforma o BTC nem outros ativos digitais em moedas legais, e o governo segue de olho em plataformas e exchanges que negociam criptomoedas. E diferentemente de El Salvador, a legislação do país não incentiva o uso de BTC como meio de pagamento e não coloca o Bitcoin no mesmo nível da grívnia, a moeda oficial da Ucrânia.

🇵🇦 Panamá

O Panamá avançou rumo à adoção das criptomoedas no mesmo dia em que El Salvador tomou a decisão histórica de aceitar o Bitcoin como moeda legal. Mas para tornar sua adoção um pouco diferente da seguida por seu país vizinho, o Panamá incluiu o Ethereum (ETH) na lista de criptomoedas aceitas.

O país está buscando fomentar o uso de BTC e ETH como opção de pagamento em seu território, assim como o uso da poderosa tecnologia de blockchain nos setores público e financeiro. O projeto de lei declara o potencial do Bitcoin como proteção contra a inflação e sua alta divisibilidade. Mas, ao contrário de El Salvador, o Panamá não exigiu que empresas aceitem BTC ou outras criptomoedas.

🇨🇺 Cuba

Criptomoedas como o Bitcoin são hoje legalmente reconhecidas para pagamentos de transações comerciais em Cuba. Em 15 de setembro de 2021, alguns dias depois da adoção oficial do Bitcoin por El Salvador, o Banco Central de Cuba (BCC) aprovou a Resolução 215 de 2021, que reconhece moedas digitais. Ainda que o BCC já tenha aprovado o uso do Bitcoin e de outras criptomoedas em seu país, ele segue lembrando a todos os possíveis riscos de usar criptomoedas, como riscos políticos e ameaças à estabilidade financeira.

Um passo de cada vez

El Salvador pode até ser o menor país da América Central, mas sua coragem para adotar inovações que podem definir seu futuro financeiro é imensurável. Essa influência pode ser vista claramente junto aos países que deram o primeiro passo rumo à adoção das moedas digitais e, em breve, poderemos ver mais países explorando as maravilhas que o Bitcoin é capaz de oferecer. Que países você acha que devem ser incluídos nessa lista? Conte para nós nos comentários!

* As informações que publicamos foram obtidas ou se baseiam em fontes que acreditamos ser precisas e completas. Embora tenha sido adotada cautela razoável, não podemos assegurar a precisão ou a integridade dessas informações. Qualquer opinião que publicamos pode estar errada e mudar a qualquer momento. Você deve verificar fatos e dados de forma independente.