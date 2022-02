Conheça 10 curiosidades sobre a Paxful, a maior plataforma fintech peer-to-peer (P2P) do mundo. Além das novidades constantes, a Paxful tem diversas ferramentas interessantes, ainda mais se você está chegando agora nesse universo das moedas digitais.

Quer conhecer mais sobre essa plataforma de negociações P2P? Continue acompanhando este artigo!

1 – Sete anos de Paxful

Uma das primeiras curiosidades para quem está chegando agora na Paxful é que a plataforma vai fazer 7 anos em julho de 2022. Fundada em 2015 pelo CEO Ray Youssef e pelo CPO Artur Schaback, a Paxful está presente em 200 países ao redor do mundo.

O principal objetivo da Paxful é proporcionar acesso igual à economia global de forma simples e fácil para 100% das pessoas. Ao longo desses sete anos, a Paxful já tem mais de 6 milhões de usuários e se tornou um modelo de negócio forte e totalmente automatizado, pronto para atender as pessoas.

2 – Benefícios do Paxful Peer Program

Em segundo lugar da lista de curiosidades estão os benefícios adicionados ao Paxful Peer Program, um programa para ajudar você a conquistar a sua liberdade financeira. Nesse programa, os usuários que indicarem a Paxful para os amigos podem receber Bitcoin como recompensa.

O Paxful Peer Program traz benefícios, promoções e oportunidades para você utilizar a plataforma, à medida que convida pessoas para a Paxful e amplia sua rede. O programa tem três níveis, sendo eles: Peer nível 1, para os 7 novos usuários que se cadastrarem com a sua indicação; Embaixador nível 2, para os 20 novos usuários e Promotor nível 3, para 100 novos usuários.

3 – Programa de recompensas com o Paxful Rewards

Você sabia que consegue ter outros benefícios na plataforma? Com o Paxful Rewards Program você pode ganhar mais recompensas ao convidar novos usuários. Ao fazer parte do programa, você ganha benefícios conforme for subindo de nível. O selinho de confiança na plataforma também é adquirido através do Paxful Rewards.

4 – A Paxful tem planos de construir 100 escolas ao redor do mundo

A Built With Bitcoin, ou em português, “Construindo com Bitcoin” é uma iniciativa da Paxful que visa causar impactos positivos e melhorias no mundo. Ao longo desses anos, a plataforma já construiu 8 das 100 escolas que irá construir ao redor do mundo.

A proposta é mostrar que o Bitcoin é mais que uma moeda, é um meio de fortalecer as comunidades e proporcionar educação, água potável segura e assistência essencial.

É uma forma de explorar as possibilidades com o Bitcoin, o que reflete em mudanças significativas na vida de muita gente.

A Paxful trabalha constantemente para levar também a agricultura sustentável para as comunidades carentes do mundo todo. A plataforma pretende erradicar a pobreza e ajudar as pessoas.

5 – Os usuários vêm de mais de 200 países

A Paxful está mudando a nossa relação com o dinheiro, proporcionando mais liberdade para envios globais, negociações de pessoa para pessoa e gerenciamento de nossas próprias transações online. O reflexo direto disso é a adoção em peso do Bitcoin como moeda do nosso dia a dia.

É possível fazer transferências com qualquer pessoa, em qualquer lugar e a qualquer momento. Por isso, a Paxful recebe usuários de mais de 200 países. Não é atoa que tem mais de 20 idiomas disponíveis – inclusive o português – e diversas formas de pagamento para receber novas pessoas na plataforma.

Sim, são mais de 300 formas de troca para obter Bitcoin.

6 – Bot de negociação no Telegram

Outra curiosidade da plataforma é o bot de negociação, uma ferramenta para os traders que querem fazer negociações com apenas alguns cliques e as melhores ofertas. O Bot também notifica sobre novas ofertas, facilitando a vida dos usuários que negociam diariamente na Paxful.

7 – Programa de afiliados

Além disso, outra curiosidade é o programa de afiliados da Paxful, que tem seus benefícios, assim como o Paxful Rewards e o Paxful Peer Program. Cada programa tem vantagens diferentes.

O programa de afiliados é uma forma de divulgar as moedas digitais em sua comunidade e ganhar 10% da taxa de depósito de garantia sempre que algum de seus convidados trazerem alguém para comprar BTC pela Paxful, ou 50% da taxa de depósito de garantia sempre que você convidar alguém para comprar Bitcoin pela Paxful.

8 – Paxful Trader Program

Os programas de benefícios da Paxful são diversos e atendem a todos os perfis. Como você pode ver, são formas para conquistar a liberdade financeira. O Paxful Trader Program é a maneira que o trader encontra de melhorar as negociações e ganhar recompensas exclusivas.

Neste programa, alguns benefícios estão disponíveis para os traders, como incluir Insígnia no perfil, ter ofertas de venda promovidas, taxas reduzidas, etc.

9 – A Paxful já está na Lightning Network

Outra grande curiosidade da Paxful é que a plataforma já funciona com a Lightning Network do Bitcoin, o que resulta em transferências extremamente rápidas, pagando taxas muito menores. A Lightning está integrada à carteira da Paxful, o que possibilita que o Bitcoin seja facilmente utilizado no dia a dia para pagamentos de produtos e serviços, sem qualquer demora para isso.

10 – Paxful Pay

Por fim, a plataforma tem o Paxful Pay, a ferramenta certa para que os comerciantes e empresas de diferentes segmentos possam aceitar Bitcoin como forma de pagamento. Uma solução de pagamento para todos, que pode ser integrada ao negócio para facilitar as transações do dia a dia.

Essas são 10 curiosidades da Paxful que certamente fazem diferença na hora de começar com o Bitcoin.

Conheça mais sobre a Paxful, uma plataforma peer-to-peer onde as pessoas podem se ajudar a fazer pagamentos, transferências internacionais, trocar gift-cards por cripto e muito mais. Tudo isso com pessoas de todo o mundo e em poucos minutos.

Continue acessando os conteúdos do Blog em português para ter mais informações sobre Bitcoin e como a Paxful pode te ajudar!