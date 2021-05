Com o sucesso de seu lançamento no mês passado, as Conferências Virtuais da Paxful em português já mostraram que vieram para ficar. Neste mês, a série que tem como principal interesse educar a comunidade sobre temas relacionados à criptomoedas, tratará de dois temas super importantes no meio: proteção contra golpes e Ethereum.

“Os temas sempre variam entre dois aspectos: um mais introdutório e outro um pouco mais avançado. Esse tipo de abordagem é para conseguir educar e informar o público em geral”, como afirma Lucas Ferreira, gerente da Paxful no Brasil.

“Um dos objetivos da Paxful é incentivar a adesão massiva das criptomoedas ao redor do mundo, promovendo um acesso facilitado às mesmas. Acreditamos que a educação se torna chave neste sentido, e por isso priorizamos oferecer uma informação de qualidade às pessoas interessadas em entrar neste universo. Com as Conferências Virtuais, buscamos mostrar que as criptomoedas não são um bicho de sete cabeças e que qualquer pessoa pode fazer parte desta revolução.”

O projeto começou no ano passado na América Latina de língua hispânica e agora se amplia para o Brasil. Além dos painéis promovidos em que os convidados têm liberdade para opinar sobre os temas trazidos para discussão, a interação com o público que participa da live é não só aceita, mas incentivada.

Em cada debate há um sorteio de R$50 em Bitcoin para os participantes através de diferentes atividades ao longo do evento. Isso é uma forma não só de aumentar o engajamento, mas também aumentar o contato do usuário com o mundo de criptomoedas, segundo Renata, Gerente de Marketing Global da empresa.

“Para a Paxful, dar informação de qualidade é essencial, mas acreditamos que nada substitui o contato direto com as criptomoedas dentro do processo de aprendizagem. Através deste tipo de incentivo as pessoas aprendem como receber Bitcoin, quais os cuidados que elas devem ter, como negociar com outras pessoas, e nada melhor do que oferecer essa experiência por meio da nossa plataforma.”

Formado por mesas redondas virtuais, o evento de duas horas acontece uma vez por mês com temas que são trend no universo cripto.

O primeiro painel da Conferência deste mês contará com a presença do advogado Artêmio Picanço (Especialista em Mercado de Capitais, Blockchain e Golpes Financeiros) e Paulo Aragão (Fundador do CriptoFácil, um dos maiores portais de notícias sobre criptomoedas da América Latina) que darão dicas essenciais sobre segurança no painel “Como se proteger de golpes no mundo cripto?”.

Já na segunda parte do evento, Solange Gueiros (Desenvolvedora Blockchain com foco em Bitcoin, Ethereum e Smart Contracts e top 50 do Cointelegraph Brasil), Safiri Félix (diretor de produtos e parcerias da Transfero e um dos pioneiros do mercado de criptoativos no Brasil) e Felipe Sant’Ana (co-fundador da paradigma.education – primeira plataforma brasileira de inteligência de mercado 100% focada em cripto) falam sobre a segunda cripto mais importante do mercado no painel “Tudo sobre Ethereum”.

Além da equipe da Paxful como host, as Conferências deste mês seguem com Felipe Escudero, fundador e produtor de conteúdo do canal BitNada e do portal de notícias BitNotícias.

O evento é gratuito e será transmitido ao vivo através do canal do Youtube da Paxful e do Facebook da Paxful LATAM.

Se liga na programação deste mês:

Data: 13 de maio

Hora: 18h – 20h

Como se proteger de golpes no mundo cripto? – 18h

Convidados:

Artêmio Picanço

Advogado Especialista em Blockchain

Paulo Aragão

CritpoFácil

Hosts:

Lucas Ferreira

Paxful

Felipe Escudeiro

BitNada

Tudo sobre Ethereum – 19h

Convidados:

Solange Gueiros

Desenvolvedora Blockchain

Safiri Félix

Transfero

Felipe Sant’Ana

Paradigma Education

Host

Felipe Escudero

BitNada

Renata Rodrigues

Paxful LATAM

Quer saber mais sobre nossos eventos e webinars? Click aquí para ver nosso calendário de atividades.

Perdeu a Conferência de Abril? Acesse aqui para ver a gravação.