Algo que sempre paira no imaginário de quem começa a investir em Bitcoin e outras criptos é – “Onde eu posso usá-las?”. Nas Conferências Virtuais da Paxful em português deste mês traremos especialistas para nos mostrar como o uso dos ativos digitais no seu dia é possível e, também traremos um dos temas do momento, NFT games e a alta de mercado que esse setor está realizando.

Nessa série de conferências o principal interesse é educar a comunidade sobre temas relacionados à criptomoedas e com duração de duas horas e duas mesas redondas, uma mais avançada e uma com um tema mais introdutório. “Acreditamos que a educação é a melhor forma de reduzir o medo das criptomoedas e o tabu ao redor das mesmas, por isso nos empenhamos tanto em ações como as Conferências”, explicou Lucas Ferreira gerente de negócios da Paxful no país.

O projeto começou no ano passado na América Latina de língua hispânica e agora se amplia para o Brasil. Além dos painéis promovidos em que os convidados têm liberdade para opinar sobre os temas trazidos para discussão, a interação com o público que participa da live é não só aceita, mas incentivada.

Em cada debate há um sorteio de R$50 em bitcoin para os participantes através de diferentes atividades ao longo do evento, como incentivo de aumentar o contato do usuário com o mundo de criptomoedas.

A edição deste mês pretende mostrar que bitcoin pode ser – e tem sido usado – de outras formas, além do mercado especulativo. “Embalados pelas boas notícias de El Salvador, queremos explicar porque acreditamos que a cripto veio para ficar, graças ao seu uso prático em diferentes partes do mundo incluindo o Brasil” explicou Renata Rodrigues Gerente Global da Paxful.

Neste sentido, o primeiro painel da Conferência (Adoção do Bitcoin: Uma Realidade) contará com a participação de Mónica Taher (Conselheira de Assuntos Internacionais em Tecnologia e Economia de El Salvador), que compartilhará sobre seu papel na adoção do bitcoin como moeda oficial de El Salvador, e Rodrix Digital (Dash Brasil), sobre sua experiência na Venezuela somente usando criptomoedas em seu dia-a-dia e a gravação da série de documentários sobre o assunto em seu canal.

Já na segunda parte do evento, Gino Matos (jornalista do portal CriptoFácil), Gabriel Boni (DJ/Produtor e influenciador de NFT games) e Helo Pessoa (CEO da Sp4ce Games e canal sobre Axie Infinity) dão seu panorama sobre o mercado de NFT Games, explicando o hype desse mercado, o que esperar de novidades, Play-to-Earn e como a indústria de games está reagindo a essa novidade, e você está preparado para esse bate papo?

Além da equipe da Paxful como host, as Conferências deste mês seguem com Felipe Escudero, fundador e produtor de conteúdo do canal BitNada e do portal de notícias BitNotícias.

O evento é gratuito e será transmitido ao vivo através do canal do Youtube da Paxful.

Se liga na programação deste mês:

Data: 17 de Setembro

Hora: 18h – 20h

Adoção do Bitcoin: Uma Realidade – 18h

Convidados:

Mónica Taher

(Conselheira de Assuntos Internacionais em Tecnologia e Economia de El Salvador)

Rodrix Digital

(Dash Brasil)

Hosts:

Felipe Escudero

(BitNada)

Renata Rodrigues

(Paxful Latam)

NFT Games: Futuro ou Hype? – 19h

Convidados:

Gino Matos

(CriptoFácil)

Gabriel Boni

(DJ/Produtor)

Helo Passos

(Sp4ce Games)

Host

Felipe Escudero

(BitNada)

Renata Rodrigues

(Paxful Latam)

