Sabemos que além de bom coração é essencial ter conhecimento para operar no mercado de criptomoedas. Por isso, as Conferências Virtuais da Paxful em português trazem especialistas da comunidade brasileira para dar importantes dicas para traders no país. Além disso, inspirado nas recentes novidades no ecossistema, o evento também contará com um painel educativo sobre outros casos de uso do Bitcoin no Brasil e no mundo.

A série tem como principal interesse educar a comunidade sobre temas relacionados à criptomoedas e tem a duração de duas horas com duas mesas redondas, uma mais avançada e uma com um tema mais introdutório. “Acreditamos que a educação é a melhor forma de reduzir o medo das criptomoedas e o tabu ao redor das mesmas, por isso nos empenhamos tanto em ações como as Conferências”, explicou Lucas Ferreira gerente de negócios da Paxful no país.

O projeto começou no ano passado na América Latina de língua hispânica e agora se amplia para o Brasil. Além dos painéis promovidos em que os convidados têm liberdade para opinar sobre os temas trazidos para discussão, a interação com o público que participa da live é não só aceita, mas incentivada.

Em cada debate há um sorteio de R$50 em bitcoin para os participantes através de diferentes atividades ao longo do evento, como incentivo de aumentar o contato do usuário com o mundo de criptomoedas.

A edição deste mês pretende mostrar que bitcoin pode ser – e tem sido usado – de outras formas, além do mercado especulativo. “Embalados pelas boas notícias de El Salvador, queremos explicar porque acreditamos que a cripto veio para ficar, graças ao seu uso prático em diferentes partes do mundo incluindo o Brasil” explicou Renata Rodrigues Gerente Global da Paxful.

Neste sentido, o primeiro painel da Conferência (O que mais dá pra fazer com Bitcoin?) contará com a participação de Rubens Neistein (Business Country Manager da CoinPayments e Fundador da BlockImob, startup de Tokenização Imobiliária), Jefferson Rondolfo (Sócio fundador da KriptoBR), Rodrigo Miranda (Fundador da Universidade do Bitcoin e dono de canal no YouTube de mesmo nome que figura entre os maiores de língua portuguesa) que compartilharão suas experiências no uso do bitcoin em seu dia-a-dia.

Já na segunda parte do evento, Marcel Pechman (trader e Analista de Criptomoedas e colunista da CoinTelegraph global), João Paulo (diretor executivo da NOX Bitcoin) e Fausto Botelho (Enfoque) dão dicas de ouro sobre estratégias de trading nas oscilações do mercado, no painel Mercado volátil, como operar?

Além da equipe da Paxful como host, as Conferências deste mês seguem com Felipe Escudero, fundador e produtor de conteúdo do canal BitNada e do portal de notícias BitNotícias.

O evento é gratuito e será transmitido ao vivo através do canal do Youtube da Paxful .

Se liga na programação deste mês:

Data: 25 de Junho

Hora: 18h – 20h

O que mais dá pra fazer com Bitcoin? – 18h

Convidados:

Rubens Neistein

( CoinPayments)

Jefferson Rondolfo

( KriptoBR)

Rodrigo Miranda

( Universidade do Bitcoin)

Hosts:

Felipe Escudeiro

BitNada

Renata Rodrigues

Paxful

Mercado volátil, como operar? – 19h

Convidados:

Marcel Pechman

(Trader e Analista de Criptomoedas)

João Paulo

(NOX Bitcoin)

Fausto Botelho

(Enfoque)

Host

Felipe Escudero

BitNada

Lucas Ferreira

Paxful LATAM

