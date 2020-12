No mundo das negociações de criptomoedas, estratégia é tudo. Com a estratégia de negociação certa, aumentam suas oportunidades de ganhar dinheiro. Mas com a abordagem errada, as perspectivas passam a não ser tão boas.

Poderíamos falar o dia todo sobre qual estratégia de negociação usar — as opções vão desde a clássica manutenção de longo prazo na carteira (também chamada de “hold”) até abordagens como a compra e venda em um mesmo dia (ou “day trading”) —, mas nenhuma delas importa se você não souber como interpretar o mercado.

Ser capaz de interpretar o mercado é essencial ao escolher a sua estratégia. Como sabemos que todas as linhas, números e abreviações podem assustar um pouco, separamos as duas principais formas de análise: a análise técnica e a análise fundamentalista.

A análise técnica

A análise técnica tem uma premissa bem simples: a história se repete. Os analistas que adotam esse estilo consideram dados históricos do mercado (volume de negociação, tendências de preços anteriores etc.), em vez da finalidade específica de uma moeda ou projeto.

Esses analistas buscam desenvolver um panorama claro do sentimento do mercado olhando para os dados históricos do mercado. Para isso, eles tentam identificar padrões e comportamentos repetidos. Depois, eles fazem previsões calculadas em função das tendências de alta ou baixa do mercado.

Por sua natureza, a análise técnica pressupõe que os movimentos de preço no mercado não são aleatórios, ou seja, os padrões passados se repetirão e manterão no futuro.

Com a análise técnica, as pessoas olham principalmente para a oferta e a demanda de uma moeda específica. Assim que uma moeda forma uma tendência, os analistas técnicos seguem essa tendência para se opor a ela. Digamos que o mercado esteja subindo por um tempo. Isso pode gerar uma oferta reduzida de moedas devido à alta demanda. Dessa forma, o preço pode aumentar. Quando o preço subir, as pessoas tentarão realizar os lucros vendendo suas moedas e esperando uma baixa no mercado. À medida que as pessoas seguirem vendendo, chegará um momento em que a oferta começará a superar a demanda, levando a uma quedo no preço. E desse ponto em diante, o ciclo continua.

A análise fundamentalista

Em comparação com a análise técnica, a análise fundamentalista aborda um panorama mais amplo. Em vez de analisarem estatísticas históricas, os analistas de fundamentos investigam minuciosamente o valor intrínseco de um ativo. Eles fazem isso coletando todos os possíveis fatores quantitativos e qualitativos de uma moeda.

Vamos imaginar que você veja uma moeda ou projeto inovador com várias aplicações reais. Se acreditar que o preço dessa moeda está subestimado em comparação com seu valor intrínseco, você poderia investir nela e — teoricamente — ganhar dinheiro com isso.

Ao mesmo tempo, se você vir que um ativo está sobrevalorizado, pode negociar e lucrar quando o preço cair. Isso é chamado de “shorting”. Em termos simples, o “shorting” é uma estratégia de negociação que especula com a queda de um ativo. Mas esse estilo de negociação é arriscado e só deve ser praticado por negociantes experientes.

A análise fundamentalista aplicada às criptomoedas

A análise fundamentalista não é algo exclusivo das criptomoedas, e usá-la nessa área requer uma abordagem diferente. No caso das criptomoedas, você pode aferir seu valor olhando para suas possíveis aplicações, além do vigor de sua comunidade.

Tomemos o bitcoin como exemplo. Você pode ver o quanto o bitcoin é viável como meio de troca. O que torna o bitcoin diferente do dinheiro tradicional? Poderíamos dizer que sua oferta fixa de 21 milhões de moedas o torna único. Também poderíamos apontar para sua capacidade de simplificar os pagamentos internacionais. Esses aspectos podem aumentar sua adoção. E com a crescente adoção do bitcoin em todo o mundo, seu valor intrínseco também pode subir.

Outro fator que determina o valor intrínseco são eventos globais relacionados com criptomoedas como o chamado “halving” de BTC, quando a quantidade de bitcoin disponível no mundo é cortada pela metade. Eventos amplamente divulgados e previstos podem afetar o preço de uma moeda.

No entanto, alguns eventos esporádicos e não anunciados também podem ter o mesmo efeito. Pode ser argumentado até mesmo que eventos não previstos podem afetar o preço ainda mais, como a decisão de um governo de desregulamentar o bitcoin, por exemplo. Ainda que seja praticamente impossível prever eventos assim, eles acontecem, e você precisa estar preparado.

O conceito da análise fundamentalista é simples: se você vir uma moeda com um valor que não é proporcional a seu preço, pode ser interessante prestar mais atenção nela. O desafio da análise fundamentalista é identificar projetos com alto potencial. E para determinar com precisão seu valor futuro, você vai precisar pesquisar muito.

Análise fundamentalista x análise técnica

A análise técnica pode ser usada mais para negociações de curto prazo, já que correções de curso ocorrem ao longo de dias ou até mesmo horas. Mas ela pode ser usada também para tendências gerais de alta e baixa no longo prazo.

Com a análise técnica, o maior erro que você pode cometer é confiar demais no método. Usar somente esse tipo de análise pode ser um equívoco; você precisa de mais informação e contexto. O mesmo pode ser dito da análise fundamentalista. Ela vai indicar geralmente que um ativo deve valer, e não o preço praticado no mercado.

A maioria dos negociantes usa ambos os métodos de forma equilibrada, isto é, não analisam apenas dados estatísticos históricos, mas também o valor intrínseco de cada ativo.

Essencialmente, tudo se resume a como você usa cada método. Como com qualquer coisa relacionada com criptomoedas, você precisa pesquisar bastante. Quanto mais você souber, mais reduzirá os riscos de negociação.

Isenção de responsabilidade: o conteúdo deste artigo possui fins unicamente informativos. As opiniões manifestadas neste artigo não devem ser consideradas conselhos financeiros, de investimentos ou de qualquer outra natureza, tampouco expressam a opinião da Paxful.