Quer começar um negócio da sua própria casa, mas não sabe por onde começar? Não vamos mentir… Iniciar e tocar um pequeno empreendimento pela primeira vez pode ser complicado. Mas nem sempre precisa ser assim, especialmente quando você maximiza o poder da internet, das criptomoedas e de uma plataforma como a Paxful.

Segue um guia simples de como iniciar o seu próprio dropshipping sem sair de casa usando gift cards comprados na Paxful.

O que é preciso para ter seu negócio dropshipping sem sair de casa

Como qualquer outra atividade, abrir o seu pequeno negócio on-line de dropshipping (modalidade em que o comerciante não mantém estoque e faz a ponte entre o fornecedor do produto e o cliente) vai exigir algumas coisas:

🛒 Conta em plataforma de comércio eletrônico

A primeira coisa de que você vai precisar é preparar uma conta na plataforma de comércio eletrônico da sua preferência. Há várias opções, inclusive os mercados (ou marketplaces) mais utilizados e intuitivos no seu país. Se quiser ter acesso a um público mais amplo, você pode criar uma conta em plataformas de comércio eletrônico como eBay, Amazon ou Shopify. Você também pode criar a sua própria loja on-line e oferecer os seus produtos e serviços no Facebook Marketplace caso fique mais à vontade trabalhando em plataformas de redes sociais.

Quem está nas Filipinas pode criar uma conta de vendedor no Shopee ou no Lazada. Já na Nigéria, algumas alternativas são o Jumia, o Konga e outros mercados bastante utilizados no país. Mas se quiser desenvolver o seu próprio mercado on-line, você pode criar um site de comércio eletrônico com a liberdade de ter a sua loja com um design personalizado.

É muito importante conhecer as diretrizes, o suporte ao cliente, taxas e custos, o tráfego do mercado, bem como outras regras e ofertas da plataforma de comércio eletrônico na qual você está interessado. Isso vai ajudar você a cumprir os termos e condições da plataforma e avaliar se ela corresponde ao que você quer e precisa para a sua atividade on-line.

Você também deve verificar se a plataforma on-line oferece assinaturas pagas ou planos de associação. Assinaturas oferecem geralmente diversos benefícios aos vendedores, como promoção na exibição de produtos, taxas de venda menores, mais ferramentas, suporte dedicado ao cliente, página da loja personalizável etc.

🧾 Conta em processador de pagamentos

O próximo passo importante é criar uma conta na plataforma do processador de pagamentos que servirá como o canal para você receber pelos seus produtos vendidos on-line.

Você pode criar conta em um banco on-line para transferir, administrar e monitorar os pagamentos de forma mais rápida e prática. Além de bancos, busque algumas carteiras on-line bastante utilizadas e confiáveis na sua região para oferecer mais opções de pagamento aos seus clientes.

Também é ideal criar duas contas em processadores de pagamento. A primeira seria a conta principal, conectada diretamente à sua loja on-line e a que receberia os pagamentos dos seus clientes. A segunda serviria como uma carteira para guardar o seu dinheiro e seria abastecida com os ganhos obtidos na primeira conta. Além disso, transferir rapidamente o dinheiro da conta principal para a secundária pode evitar que você sofra estornos.

☑️ Conta verificada na Paxful

Depois que você tiver uma plataforma de comércio eletrônico e um processador de pagamentos, o próximo passo é ter uma conta na Paxful. É nela que você vai comprar gift cards de diferentes marcas com desconto (de até 50%). Vamos falar sobre isso mais adiante. Se você ainda não for usuário da Paxful, crie logo a sua conta. É grátis! Quando cria uma conta na plataforma, você recebe na mesma hora a sua Carteira Paxful gratuita para receber, guardar, enviar, administrar e monitorar o seu bitcoin (BTC) e outras criptomoedas.

Depois de criar uma conta, não deixe de realizar todas as verificações necessárias. Isso inclui confirmar sua identidade, endereço de e-mail, endereço residencial e número de telefone. Verificar a sua conta é essencial tanto se você for usar a Paxful para fins pessoais quanto para fins comerciais. Isso possibilita que você conte com recursos exclusivos da plataforma e ofertas mais adequadas, e também reforça a sua credibilidade e confiabilidade como negociante de criptomoedas.

Além da pontuação de avaliação e do histórico de negociações, os negociantes da Paxful buscam usuários com verificação mais completa. Assim, se você tiver uma conta verificada, pontuação positiva de avaliação e bom histórico de negociações, suas chances de conseguir ofertas competitivas e ter parceiros de negociação confiáveis vão aumentar muito.

Assista a este breve vídeo sobre como criar uma conta na Paxful.

🛍️ Produtos que você quer vender

Finalmente, mas não menos importante… Você vai precisar escolher estrategicamente os artigos que vai vender. Para aumentar os seus negócios com gift cards, sugerimos vender produtos como maquiagem, calçados, roupas, acessórios, gadgets e dispositivos eletrônicos, móveis para casa ou escritório, games ou artigos de games, já que podem ser comprados com gift cards. E esta é a melhor parte: você pode comprar esses gift cards na Paxful pela metade do preço. Aí vai estar o segredo do seu lucro.

Como usar criptomoedas e gift cards para turbinar os seus negócios

Agora que você entendeu os passos para começar a pensar em ter o seu negócio on-line, vamos falar agora como desenvolver a sua loja on-line desde o início e colocar os gift cards para trabalharem a seu favor na Paxful. Veja rapidamente como é o processo de dropshipping.

➡ Construa a sua loja on-line

Pra que os clientes possam navegar facilmente pela sua loja on-line, inclua o máximo possível de detalhes. Estamos falando de fotos, nome, descrição, variações, condições (novo ou usado) e disponibilidade dos produtos que você oferece.

A concorrência de vendas em mercados on-line é extremamente alta. Uma das melhores formas de atrair clientes é comprar os seus produtos entregar por preços baratos ou competitivos. Quanto maior for o desconto, melhor. Oferecer artigos 10% a 20% mais baratos que o preço de mercado pode atrair rapidamente a atenção de compradores.

Categorizar os seus produtos também vai ajudar os clientes a navegarem melhor pela sua loja. Algumas plataformas de comércio eletrônico também permitem que você indique se os seus produtos estão disponíveis para compras no atacado

➡ Escolha a forma de pagamento que você preferir

Muitos sites de comércio eletrônico permitem que você utilize gateways de pagamento externos, e alguns aceitam até processadores de pagamentos integrados. Com frequência, mercados on-line que permitem processadores de pagamentos externos cobram taxas extras, e é preciso estar atento a isso. Ao definir uma forma de pagamento para a sua loja on-line, é importante considerar as opções mais acessíveis para você e os seus clientes.

Isso inclui bancos, carteiras on-line e outros serviços financeiros seguros. Talvez você vá precisar de processadores de pagamentos aceitos no mundo todo, especialmente se for atender a clientes fora do seu país.

➡ Comece a aceitar pedidos na sua loja on-line

É importante confirmar o recebimento do pedido dos clientes. Assim, eles vão ficar sabendo que o pedido foi registrado e encaminhado. Você também pode considerar a aceitação de pré-pedidos para evitar bancar as despesas se um comprador cancelar o pedido. Outras informações essenciais que devem ser incluídas nos seus produtos são as opções de entrega disponíveis e taxas.

➡ Use o pagamento do seu cliente para comprar BTC na Paxful

Depois de receber o pagamento do cliente na sua conta principal do processador de pagamentos, o melhor é transferir o valor para a sua conta secundária e, assim, evitar a possibilidade de estorno. Use esse dinheiro para comprar frações de bitcoin na Paxful. Há mais de 350 formas de comprar BTC na Paxful, inclusive as mais utilizadas no seu país.

Segue um vídeo que explica rapidamente como comprar bitcoin na Paxful.

➡ Compre gift cards na Paxful

Na Paxful, você também pode vender o seu bitcoin em troca de gift cards de 125 marcas do mundo todo. Para usar criptomoedas nos seus negócios on-line, você pode vender uma parte em troca de gift cards de marcas específicas a um preço muito menor. Digamos que um cliente peça um artigo de maquiagem na sua loja. Nesse caso, você pode comprar um gift card no valor de US$ 100 por apenas US$ 70 em BTC na Paxful. Lembramos que o ideal é consumir esse gift card na mesma hora, para verificar seu valor ou saldo imediatamente.

Veja aqui como vender bitcoin e ser pago com gift cards.

➡ Compre produtos com gift cards

Para o próximo passo, acesse o site do revendedor, carregue o gift card na sua conta e compre o produto pedido pelo seu cliente usando esse crédito. Lembre-se que é melhor enviar o produto para o seu endereço, já que muitos mercados on-line não permitem alterar frequentemente o endereço de entrega, o que poderia bloquear a sua conta.

➡ Envie o produto ao cliente

Depois de receber o produto, envie-o imediatamente ao cliente. Não se esqueça de atualizar o status de entrega para que o seu cliente saiba a data prevista de chegada.

Como aplicar esses passos na prática

Digamos que Denise (dropshipper) tenha criado uma loja on-line em um site de comércio eletrônico conhecido para vender maquiagem e produtos para a pele de uma marca famosa. Para atrair mais clientes no mercado de beleza, que é bem competitivo, Denise vende os produtos a preços muito menores, com 10% a 20% de desconto. Ela também criou uma assinatura paga para contar com benefícios exclusivos para vendedores na plataforma e aceitar transações das opções de pagamento mais utilizadas e acessíveis, deixando tudo mais fácil e prático para os clientes.

Clara (cliente) viu a loja on-line de Denise e pediu um conjunto de sombras para os olhos. Como os produtos de Denise estão mais baratos, Clara conseguiu um desconto de 15%. Denise recebeu o pagamento de Clara em sua carteira on-line que está vinculada diretamente à loja. Para evitar qualquer risco de estorno, Denise transferiu o valor na mesma hora para sua outra conta bancária.

Depois disso, Denise entrou em sua conta na Paxful para comprar bitcoin por transferência bancária. Assim que conseguiu BTC suficiente, ela começou a procurar ofertas de gift cards com 20% a 50% de desconto. Quando encontrou a melhor oferta, ela vendeu seu BTC em troca do gift card de uma famosa loja de maquiagens. Então, Denise usou o gift card para comprar nessa loja as sombras pedidas por Clara e esperou a chegada do produto em sua casa.

Quando chegou a encomenda, Denise enviou imediatamente a Clara. Fazendo isso, Denise pode lucrar de 5% a 35%, dependendo do preço em que vende o produto e o desconto que consegue na compra do gift card.

E você, está pronto para começar o seu empreendimento on-line?

É preciso saber que, como qualquer novo negócio ou oportunidade financeira com BTC e outras moedas digitais, negociar gift cards também é arriscado. Por isso é tão importante entender bem o processo de negociação de bitcoin se quiser começar um negócio on-line com gift cards. Temos certeza de que você vai dominar tudo com o tempo.

Ficou interessado na ideia? Consiga já as suas criptomoedas e gift cards na Paxful e comece o seu negócio de dropshipping.

*O conteúdo deste artigo possui fins unicamente informativos. As opiniões expressas aqui não devem ser consideradas conselhos financeiros, de investimento ou de qualquer outra natureza, e tampouco expressam as opiniões da Paxful.

* A Paxful não tem nenhuma relação com Amazon, eBay, Shopify, Shopee, Lazada, Jumia, Konga, Facebook ou qualquer outra plataforma de comércio eletrônico. Não declaramos ser apoiador nem apoiar tais serviços. Os logotipos e logomarcas dessas empresas pertencem exclusivamente a elas.