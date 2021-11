A gente sabe que entrar no mundo cripto pode assustar um pouco no início, especialmente quando você descobre que há tantos tipos de carteira para escolher.

Existem muitos tipos diferentes de carteira: carteiras web, móveis, de desktop, hardware e papel. Mas para simplificar as coisas, todas elas se enquadram em duas categorias principais: carteiras custodiadas (também chamadas de carteiras com custódia ou custodial wallets) e carteiras não custodiadas (carteiras sem custódia ou non-custodial wallets).

O que são carteiras custodiadas e não custodiadas?

Segundo essa definição, em carteiras custodiadas, um terceiro mantém as chaves privadas das criptomoedas para você . Na maioria dos casos, essas carteiras estão nas exchanges ou plataformas onde você compra criptomoedas. Por outro lado, em carteiras não custodiadas, você mantém as suas próprias chaves privadas e controla totalmente as suas moedas.

Os dois tipos de carteira oferecem seus prós e contras. Como cada negociante valoriza uma determinada característica, vamos ver melhor cada tipo de carteira para você ter uma ideia de qual escolher.

Os prós e contras de cada tipo de carteira

Carteiras custodiadas

A primeira vantagem de usar esse tipo de carteira é a acessibilidade. Só é preciso digitar os seus dados de login para acessar o seu dinheiro, que fica imediatamente disponível para você gastar ou negociar.

Como você está usando serviços oferecidos por terceiros centralizados (como exchanges), as taxas de transação são mais baratas no caso de carteiras custodiadas.

Além disso, como provavelmente vai negociar em uma exchange, você tem acesso a serviços de suporte ao cliente para o caso de algo dar errado nas suas transações.

Finalmente, e talvez o mais importante, há a vantagem de não ter nenhuma chave para perder. Suas chaves privadas são a única forma de acessar o seu dinheiro, e se você confia em uma exchange mais que em você mesmo para guardá-las, carteiras custodiadas são a melhor opção. Se perder a senha da plataforma, você só vai precisar confirmar a sua identidade para voltar a acessar a sua conta.

Vamos falar agora de algumas desvantagens.

Como não controla as suas chaves privadas, tecnicamente, você não “possui” as moedas na sua carteira. Na verdade, você controla uma dívida. Podemos comparar essa situação a um banco que mantém o seu dinheiro ou um cassino que troca o seu dinheiro por fichas. O administrador da carteira detém os tokens que ela possui e pode usá-los em benefício dele enquanto você não retira.

Em segundo lugar, em terceiros centralizados como exchanges, o dinheiro de todos os usuários ficam vulneráveis a violações de dados. Como a maioria das plataformas mantém dados pessoais e privados, elas costumam ser visadas por agentes mal-intencionados como hackers. Claro que tudo isso depende de qual exchange de criptomoeda você escolhe; algumas são mais seguras do que outras. Mas em geral, o espaço de criptomoedas evoluiu bastante, e as plataformas têm consciência desses problemas e adotam as precauções necessárias.

A última desvantagem de usar esse tipo de carteira é que ela depende de internet. Em poucas palavras, se você não tiver acesso à internet, não vai poder acessar o seu dinheiro.

Carteiras não custodiadas

A primeira vantagem de usar uma carteira não custodiada é que você mantém as suas próprias chaves privadas, ou seja, só você tem acesso ao seu dinheiro. Para que ocorra uma transação, você deve autorizar usando as suas chaves privadas.

Em segundo lugar, o risco de violações de dados e invasões é menor. Ainda que qualquer pessoa possa ser considerada um alvo de ataques danosos, a quantidade de dinheiro na sua carteira é relativamente pequeno em comparação com os valores mantidos em exchanges centralizadas, o que diminui muito a probabilidade de alguém querer atacar você diretamente.

Como você mantém total controle do seu dinheiro e das suas chaves privadas, é possível realizar retiradas instantâneas, sem as possíveis demoras que ocorrem em alguns serviços de terceiros.

Finalmente, você não precisa de conexão de internet para acessar o seu dinheiro. Como algumas carteiras não custodiadas podem ser acessadas sem internet, você pode administrar o seu dinheiro em qualquer lugar e a qualquer momento.

Vamos valar agora de algumas das desvantagens desse tipo de carteira.

A primeira é que não existe nenhum serviço de suporte. Como tudo é administrado por você mesmo, é também você quem deve bancar as consequências se alguma coisa der errado. Um endereço mal digitado pode significar a perda do seu dinheiro sem nenhuma forma de voltar atrás.

Ainda que ter o controle completo do seu dinheiro possa parecer tentador, isso também implica que você é a única pessoa responsável por ele. Quem está começando no mundo cripto precisa estar ainda mais atento a isso. Você pode achar confuso configurar uma carteira não custodiada ou até mesmo mandar dinheiro para alguém. Ainda que não seja tão difícil assim, o processo pode assustar no início.

A última desvantagem é que, se perder as suas chaves, você vai perder com elas todo o seu dinheiro. Esse tipo de carteira é suscetível a erro humano, ou seja, se você perder ou danificar a carteira física que mantém o seu dinheiro e não tiver suas chaves anotadas em algum lugar, não vai ter como recuperá-lo de volta.

Sem as suas chaves, o dinheiro não é seu. O que isso quer dizer?

No meio cripto, há um ditado muito conhecido que diz: “Not your keys, not your coins”” . Ele descreve a diferença básica entre carteiras custodiadas e não custodiadas: se você não detém as suas chaves privadas, as criptomoedas não são tecnicamente suas.

Digamos que você compre Bitcoin na Robinhood. Tecnicamente falando, você não possui as moedas compradas. Na verdade, a plataforma deve a você um determinado valor dependendo de quanto BTC você comprou. O mesmo vale para o Bitcoin no PayPal.

Mas um erro comum é achar que essa é a pior coisa do mundo. Não é só porque alguém detém as suas chaves que o seu dinheiro está em perigo. As carteiras custodiadas mais recentes atualizaram seus recursos de proteção e interfaces de usuário para serem mais seguras e intuitivas.

Tome a Carteira Paxful como exemplo. Tecnicamente, a BitGo — a fornecedora de nossa carteira — detém as suas chaves privadas. Você não pode baixá-las, mas pelo menos sabe que estão em boas mãos, já que a BitGo é uma das melhores empresas desse mercado. Além disso, nossos sistemas mantêm o seu dinheiro seguro com recursos como depósito de garantia reforçado, autenticação de dois fatores e ferramentas de análise de blockchain de última tecnologia capazes de identificar atividades suspeitas. E você pode receber e enviar criptomoedas a qualquer carteira de criptomoedas, seja ela da Paxful ou não.

É difícil evitar totalmente carteiras custodiadas simplesmente porque são muito mais fáceis de usar. Já é bastante difícil para um iniciante entender os diferentes aspectos das criptomoedas, e carteiras custodiadas deixam tudo ainda mais complicado. Além disso, como a maioria das carteiras custodiadas se parece hoje com aplicativos de bancos, sua interface é muito mais intuitiva que a de carteiras não custodiadas.

Carteiras custodiadas X carteiras não custodiadas

Escolher entre uma carteira custodiada e uma carteira não custodiada é uma das decisões mais importantes que você deve tomar antes de começar a negociar criptomoedas. Algumas pessoas preferem uma conta custodiada em uma exchange, outras gostam mais da ideia de ter uma carteira não custodiada, mas nada impede de você ter os dois tipos. A escolha na verdade é sua.