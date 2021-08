Preços nas alturas e uma rápida taxa de adoção são apenas alguns motivos que estão deixando entusiastas e investidores de criptomoedas de olho no bitcoin (BTC). Mas além de pessoas do mundo das finanças e da tecnologia, hackers também estão trabalhando 24 horas na internet para agarrar a moeda digital mais negociada do mundo.

Se você está buscando formas de proteger as suas criptomoedas de possíveis ataques on-line, guardar o seu dinheiro em carteiras bitcoin pode ser a melhor solução. Vamos mostrar o básico que você precisa saber sobre elas.

Carteiras bitcoin de hardware em poucas palavras

Carteiras bitcoin de hardware (hardware wallets, ou hard wallets para os mais íntimos) entram na categoria de carteiras frias de criptomoedas. Como é um dispositivo físico sem acesso direto à internet, esse tipo de carteira digital é uma das opções mais seguras do mercado. Para configurar a sua carteira de hardware para bitcoin e outras criptomoedas, você precisa considerar estes três importantes componentes:

Endereço público. Serve como o nome de usuário da sua carteira cripto.

Chave privada. É a senha necessária para acessar a sua carteira. Somente você deve conhecer a chave privada!

Palavras seed. É uma lista de 12 a 24 palavras que você pode usar para recuperar a sua carteira caso a perca as suas chaves ou a carteira em si.

Há hoje muitas marcas de carteira bitcoin de hardware para escolher, mas qual você realmente deve ter?

As melhores carteiras bitcoin de hardware

Seguem algumas das melhores carteiras bitcoin de hardware, mencionadas aqui sem nenhuma ordem em particular.

Preço: US$ 119

Prós:

Pode armazenar até 100 aplicativos.

Oferece várias opções de conectividade.

Aceita várias criptomoedas.

Contras:

A integração com Bluetooth pode tornar o dispositivo vulnerável a ataques de hacker.

Ideal para:

Usuários que guardam vários tipos e grandes valores de criptomoedas.

Esse tipo de carteira bitcoin de hardware é produzido por uma das marcas mais conhecidas do universo cripto. Com a Ledger Nano X, você pode fazer mais com as suas criptomoedas. Além de guardar com segurança o seu bitcoin, você também pode comprar, vender, gerenciar e acompanhar as suas moedas no seu smartphone ou computador pessoal pelo Ledger Live e pelas plataformas que fazem parceria com a fabricante.

Atualmente, a carteira aceita 27 moedas e mais de 1.500 ativos, como BTC, ethereum (ETH), ripple (XRP) e stellar (XLM), mas a lista é bem mais longa. Você pode usar a carteira com os sistemas operacionais Windows, macOS, Linux e dispositivos móveis iOS e Android. Como ela também inclui um cabo USB Tipo C e acesso por Bluetooth, as conexões ficam mais fáceis e rápidas. E você também pode instalar até 100 aplicativos, dependendo das suas necessidades de armazenamento e segurança.

Preço: US$ 181

Prós:

Compatível com vários aplicativos e softwares.

Aceita várias criptomoedas.

Contras:

É cara.

Visor sensível ao toque pequeno.

Não funciona com iOS e Windows.

Ideal para:

Iniciantes que buscam um dispositivo seguro e fácil de usar.

A Trezor Model T é muito parecida com a primeira carteira desta lista. Ela também inclui um cabo USB Tipo C, que permite conectá-la a um computador ou smartphone. Ela aceita mais de 1.200 criptomoedas, como BTC, ETH, litecoin (LTC), ethereum classic (ETC), dash (DASH), bitcoin cash (BCH), zcash (ZEC) e várias outras.

A carteira também permite a instalação de diversos aplicativos e softwares, como Password Manager, Secure Socket Shell (SSH), GNU Privacy Guard (GPG), Universal 2nd-Factor (U2F) e outros para gerenciar de forma segura as suas criptomoedas e identidade digital.

A Trezor Model T possui visor sensível ao toque, sendo ideal para iniciantes. Ela também tem um entrada para cartão microSD, onde você pode criptografar um PIN para proteger o dispositivo de possíveis ataques. Essa carteira bitcoin de hardware é compatível com Windows, macOS, Linux e Android, mas não funciona com dispositivos iOS e Windows ainda.

Preço: US$ 59

Prós:

Tem um preço mais baixo.

Aceita várias criptomoedas.

Contras:

Pode armazenar até 6 aplicativos.

Não possui conectividade sem fio.

Sua capacidade de armazenamento é limitada.

Ideal para:

Usuários que buscam um dispositivo muito seguro a um preço mais barato.

Este é um dos modelos de carteira bitcoin de hardware mais vendidos. Em termos de recursos de segurança, a carteira é muito parecida com a Nano X, o modelo mais novo da Ledger. Mas a Ledger Nano S só pode armazenar até seis aplicativos, dependendo do tamanho deles.

Ela aceita 27 criptomoedas, como BTC, ETH, XRP, BCH, XLM e outras, além de tokens ERC20 pelo aplicativo Ledger Live. Como a Ledger Nano X, ela também é compatível com Windows, macOS e Linux. Você só precisa ter um kit On-The-Go (OTG) para conectar a Nano S a dispositivos Android e computadores.

Preço: US$ 133

Prós:

Aceita várias criptomoedas.

Possui sensor de toque capacitivo.

Contras:

Os sensores de toque podem perder a sensibilidade e a precisão com o tempo.

Não funciona com iOS.

Ideal para:

Usuários que buscam armazenamento de hardware somente para BTC.

Projetada na Suíça, essa é considerada uma das melhores carteiras de criptomoedas em hardware para iniciantes. Ela usa sensores de toque capacitivos para realizar suas operações. A BitBox02 também conta com um fácil recurso de backup e recuperação, que usa um cartão microSD para gerenciar instantaneamente o backup no dispositivo. Além disso, a carteira oferece a opção de exibir as suas 24 palavras de recuperação, ou palavras seed.

Ela aceita BTC, ETH, LTC e tokens ERC-20, como chainlink (LINK), dai (DAI), tether (USDT) e outros. A BitBox02 também é compatível com U2F e possui um chip seguro que protege o dispositivo e as criptomoedas contra adulteração física. Ela é compatível com Windows, macOS, Linux e Android.

Algo interessante é que a BitBox possui duas edições, uma que aceita várias criptomoedas e outra somente para bitcoin. Como os dois modelos possuem o mesmo preço atualmente, é você quem decide qual é o mais adequado para você.

Preço: US$ 49

Prós:

Aceita várias criptomoedas.

É o modelo mais barato da lista.

Possui o maior visor sensível ao toque.

Contras:

A sensibilidade e a precisão do visor podem diminuir com o tempo.

Ideal para:

Usuários que buscam armazenamento mais barato com recursos de backup e recuperação fáceis de usar.

A carteira bitcoin de hardware KeepKey é o modelo mais barato desta lista. Ela oferece recursos únicos como backup e recuperação fáceis de operar, visor elegante e simples, possibilidade de fazer trocas de criptomoedas sem complexidade, entre outros.

A KeepKey gera durante a inicialização uma frase de recuperação com 12 palavras, que pode ser usada para recuperar as suas chaves privadas. Ela também possui um estilo elegante e um visor grande, o que facilita a navegação e o uso.

Você pode guardar, enviar e receber mais de 40 criptomoedas com a KeepKey. A lista inclui BTC, ETH, BCH, dash, LTC e muitas outras opções. A carteira também permite personalizar velocidades de transação e gerar endereços de carteira ilimitados em um mesmo dispositivo.

Antes de você escolher uma carteira de hardware

Ainda que as carteiras de hardware reduzam possíveis riscos técnicos apresentados por algumas plataformas de troca e carteiras on-line, é importante saber que esse tipo de dispositivo não é 100% seguro, especialmente porque depende de como você realiza as suas atividades com criptomoedas.

Antes de escolher qual carteira de hardware comprar para as suas criptomoedas, não deixe de averiguar bem o vendedor do dispositivo. Como estamos falando de uma forma de guardar o seu dinheiro, você precisa comprar uma carteira de hardware de um vendedor confiável. Além disso, verifique os recursos de segurança do modelo e a disponibilidade de seu serviço de suporte ao cliente para o caso de você ter alguma consulta urgente. Finalmente, é melhor escolher uma carteira que você considere acessível e fácil de usar.

Mencionamos aqui apenas algumas das muitas opções de carteira bitcoin de hardware disponíveis no mercado. Analise cuidadosamente os recursos de cada opção e escolha a mais adequada para o que você precisa. E depois que tiver a sua carteira de hardware, leia nosso guia sobre como transferir criptomoedas de uma carteira on-line para uma carteira de hardware.

Que outras carteiras de hardware você colocaria nesta lista? Conte para nós nos comentários!