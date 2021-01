“PAXFUL” adalah merek dagang terdaftar milik Paxful, Inc. Hak cipta © 2021 Paxful, Inc. Seluruh Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang. Paxful Inc. tidak memiliki hubungan dengan Alipay, MoneyGram, Western Union, Payoneer, WorldRemit, Paxum, Paypal, Amazon, OkPay, Payza, Walmart, Reloadit, Perfect Money, WebMoney, Google Wallet, BlueBird, Serve, Square Cash, NetSpend, Chase QuickPay, Skrill, Vanilla, MyVanilla, OneVanilla, Neteller, Venmo, Apple, ChimpChange, atau metode pembayaran lainnya. Kami sama sekali tidak pernah menyatakan tentang didukung atau mendukung layanan-layanan keuangan tersebut. Tanda kata dan merek dagang adalah hak milik dari pemiliknya masing-masing.

Alamat pos resmi: 3422 Old Capitol Trail, PMB 989, Wilmington DE 19808